Hành trình phá án: “Người tình ảo” lừa 4 tỷ, cô gái sốc nặng

Theo hồ sơ vụ án, ngày 9/11/2021, trực ban Công an tỉnh Hà Giang nhận được tin trình báo của một người phụ nữ. Theo thông tin chị này cung cấp khoảng năm 2018 do buồn vì chuyện gia đình tan vỡ chị quen với một người đàn ông trên mạng xa hội Facebook có tên là Trần Quang Khánh. Người đàn ông này tự giới thiệu mình là cán bộ Công an tỉnh Tuyên Quang hiện đang tăng cường công tác trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 2 người thường xuyên trò chuyện với nhau, sau đó phát sinh quan hệ tình cảm yêu đương. Mặc dù yêu nhau gần 2 năm nhưng chị chưa bao giờ gặp mặt Khánh trực tiếp thậm chí là mỗi lần chị gọi điện đề nghị xem mặt, Khánh đều đưa ra lý do để từ chối. Khánh nhiều lần vay tiền của chị để giải quyết việc riêng và đầu tư làm ăn. Thời gian đầu Khánh trả tiền rất sòng phẳng nhưng gần đây chị đòi nốt số tiền còn lại nhưng Khánh đều tìm cách thoái thác, trì hoãn việc trả nợ. Cũng trong thời gian tìm hiểu và yêu nhau qua mạng, bị hại nhiều lần đề nghị đến nhà Khánh chơi và gặp gỡ gia đình nhưng lại được Khánh cho biết hiện gia đình anh ta đang phản đối mối quan hệ này. Từ số điện thoại mà Khánh gửi cho bị hại, chị thường xuyên nhắn tin với một người đàn ông tự xưng là bố của Khánh có tên Zalo là Trần Quang trong một thời gian dài. Ông Trần Quang cho biết đang làm tại 1 công ty và bị thanh tra nên cần một số tiền để lo liệu, đồng thời muốn chuyển công tác cho Khánh từ Công an Tuyên Quang về Hà Nội. Cô tin tưởng và đồng ý chuyển một số tiền lớn cho ông Trần Quang vay. Tuy nhiên, sau một thời gian chờ đợi ông Quang không trả tiền cho bị hại như đã hứa và việc xin chuyển công tác cho Khánh cũng không xảy ra. Trong số những người liên quan tới Trần Quang Khánh thì cô em gái Vũ Thị Nhung là người duy nhất được bị hại gặp mặt trực tiếp. Trong quá trình quen biết, Nhung cũng nhiều lần lấy các lý do khách nhau để vay tiền bị hại. Tổng số tiền mà Khánh, bố Khánh, em Khánh vay của bị hại là gần 4 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, cơ quan điều tra đánh giá đây là vụ việc có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn. Các đối tượng có liên kết chặt chẽ với nhau cùng tạo lên một kịch bản thống nhất khi trao đổi với bị hại khiến bị hại tin tưởng tuyệt đối vào chúng. Để tìm ra manh mối của đối tượng cơ quan điều tra ngay lập tức tiến hành phân tích, xác minh thông tin mà bị hại cung cấp. Từ thông tin bị hại cung cấp, cơ quan Công an tập chung vào nhân vật thứ 3 là người họ hàng Vũ Thị Nhung. Cũng theo thông tin, Nhung hiện đang kinh doanh trên địa bàn TP Hà Giang, từ cơ quan Công an cử các mỗi trinh sát tiến hành xác minh về Nhung. Bên cạnh đó cơ quan điều tra cũng làm rõ các tài khoản mà bị hại đã chuyển tiền cho các đối tượng. Trong quá trình vay tiền các đối tượng đã yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản có tên Hoàng Thu Huyền, Đặng Thị Linh và Trần Thị Phượng đặc biệt trong đó có cả số tài khoản mang tên Vũ Thị Nhung. Qua xác minh tài khoản mà bị hại đã chuyển khoản cho thấy thông tin về Vũ Thị Nhung là có cơ sở. Tuy nhiên, các mũi trinh sát được giao nhiệm vụ ra soát các phụ nữ tên là Vũ Thị Nhung làm nghề kinh doanh trên địa bàn TP Hà Giang lại không có kết quả vì không có ai tên là Vũ Thị Nhung có hộ khẩu thường trú trên địa bàn. Sau một thời gian, các điều tra viên nhận được thông tin từ Công an phường Minh Khai hiện có một người phụ nữ tên Vũ Thị Nhung sinh năm 1991 (trú huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) có đăng ký tạm trú tại đây đang làm nghề bán cá. Tiếp cận nơi phụ nữ này thuê trọ, kết quả xác minh chính xác Vũ Thị Nhung chính là đối tượng mà bị hại đang làm đơn tố cáo lên cơ quan Công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hà Giang đã bắt giữ đối tượng Vũ Thị Nhung (SN 1991) khi Nhung đang lẩn trốn tại một khách sạn thuộc phường Minh Khai, TP Hà Giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Vũ Thị Nhung thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nhung khai nhận lợi dụng lòng tốt và sự nhẹ dạ của chị P.N. Nhung giả giọng nói đàn ông và đưa ra nhiều thông tin sai sự thật với mục đích để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của “bạn gái” qua mạng. Số tiền chiếm đoạt được, Nhung chi tiêu, sử dụng vào mục đích cá nhân và không có khả năng hoàn trả. Nhung lập tài khoản Facebook mang tên Trần Quang Khánh kết bạn với nạn nhân. Quá trình trò chuyện, y cài đặt phần mềm chuyển đổi giọng nói thành giọng đàn ông trên điện thoại. Nhiều lần trò chuyện với “bạn trai” qua mạng, bị hại đã phát sinh tình cảm yêu đương. Thấy nạn nhân đã vướng vào lưới tình với chàng trai Khánh do mình đóng giả, Nhung nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, lấy lý do giải quyết công việc, Vũ Thị Nhung nhiều lần yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Đến tháng 9/2021, sau nhiều lần đòi tiền không được, nạn nhân đã đến phòng PC02 tố giác hành vi lừa đảo của Nhung. Tuy nhiên, khi Nhung bị cơ quan công an bắt giữ, bị hại mới tá hoả khi biết bạn trai của mình thực chất là 1 cô gái.

