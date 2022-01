Hành trình phá án: Thiếu nữ chết ở phòng trọ sau tiếng hô “trộm“

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 4h ngày 9/4/2020, anh Nguyễn Văn Trung đang nằm ngủ tại phòng trọ số 6 của nhà trọ tổ 17, khối phố 8, phường Long Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai thì choàng tỉnh bởi tiếng hô "trộm, trộm" ở phòng đối diện. Nhìn qua cửa sổ, anh thấy em P.T.B.M. (16 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế, trú tỉnh Đồng Nai) ở phòng trọ đối diện đang khom người, đứng trước cửa phòng trọ, mặt nhìn ra đầu dãy trọ. Vội hỏi: "Sao vậy bé?" thì nghe M. thều thào: "Trộm". Người đàn ông vội mở cửa, chạy ra ngoài đường nhưng không thấy ai. Lúc quay lại, anh thấy M. gục xuống trước cửa phòng trọ, máu chảy lênh láng. Lúc này, em trai anh Trung và anh trai Minh là Phạm Công Thành chạy đến đưa nạn nhân vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu nhưng cô gái đã tử vong vì mất máu nhiều. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai có mặt tại hiện trường, phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nạn nhân là công nhân thời vụ của Công ty TNHH INZI, TP Biên Hoà. M. thuê phòng trọ ở một mình từ ngày 7/4/2020, mới được 2 ngày đã xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân bị 3 vết thương, nguyên nhân tử vong do sốc mất máu vì vết thương thấu ngực gây thủng tim. Công tác điều tra gặp khó khăn do đêm tối, nhân chứng vụ việc không có, khu trọ bình dân cũng không lắp camera an ninh… Tại hiện trường, Công an phát hiện một đôi dép lạ, màu trắng hiệu Vduwa. Nhận định đó có thể của kẻ gây án để lại. Công an cũng phát hiện nạn nhân bị mất 1 điện thoại di động hiệu OPPO màu đỏ và một số giấy tờ tùy thân. Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và tài liệu chứng cứ ban đầu có được, ban chuyên án nhận định đây là vụ án “Giết người, Cướp tài sản”, nhiều khả năng kẻ gây án thông thạo địa bàn, đột nhập vào phòng trọ trộm cắp tài sản. Lúc bị phát hiện, tên trộm đã dùng dao đâm nạn nhân gây thương tích dẫn đến tử vong để chiếm đoạt tài sản. Công an cũng không loại trừ khả năng mâu thuẫn tình ái hoặc khả năng khác. 1.000 kẻ nghi vấn, có tiền án tiền sự, nghiện ma tuý… trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, TP HCM, tỉnh Bình Dương và một số tỉnh lân cận khác được rà soát, lên danh sách. Qua sàng lọc, cảnh sát phát hiện Đậu Đức Mười (31 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) là người khả nghi nhất. Mười quê Nghệ An nhưng lang thang ở Đồng Nai nhiều năm nay. Hắn có 3 tiền về tội Trộm cắp tài sản và cả 3 vụ án này xảy ra ở Đồng Nai. Ngày 25/3/2020, Mười ra tù, vẫn quay lại Đồng Nai sống lang thang và có biểu hiện tiếp tục “hành nghề” trộm cắp. Quái chiêu của tên này là lúc nào cũng hành động 1 mình, không kết hợp với bất cứ đồng bọn nào. Y cứ đi bộ lang thang, thấy nơi nào sơ hở là đột nhập trộm cắp. Khi các trinh sát lần ra được đối tượng thì Mười đã trốn khỏi địa bàn. Sáng 11/4/2020, Công an phát hiện và nhận thông tin Mười ra quốc lộ 20 đi nhờ xe tải lên khu vực tỉnh Lâm Đồng. Đến 0h ngày 13/4/2020, 9 trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự lên đường. Trong đêm, 2 ô tô chở tổ công tác nối đuôi nhau lên đường. Vượt hàng trăm km, tổ công tác lên đến huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, nơi xác định Mười đi nhờ xe tải. Tuy nhiên, Công an lại phát hiện kẻ gây án đã bắt xe tải khác chạy lên cửa khẩu Đăk Peur, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, để bỏ trốn sang Campuchia. Cuộc truy đuổi lại tiếp tục trên từng cây số. Khoảng 14h ngày 14/4/2020, khi về đến TP Buôn Mê Thuột, trinh sát phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk rà soát, truy tìm dấu vết và bắt giữ Đậu Đức Mười khi đang sùm sụp chiếc mũ tai mèo, đi bộ thám thính các nhà dân ở khu vực phường Tự An, TP Buôn Mê Thuột. Đến 2h ngày 15/4/2020, trinh sát di lý kẻ gây án về đến trụ sở Công an tỉnh Đồng Nai, kết thúc hành trình truy đuổi gần 2.000 km. Tại cơ quan điều tra, Mười khai do không có việc làm ổn định nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Từ ngày 25/3/2020 đến khi gây ra vụ giết người, Mười đã kịp gây ra 3 vụ trộm cắp tại các phòng trọ thuộc phường Long Bình, TP Biên Hoà, lúc nửa đêm về sáng. Rạng sáng 9/4/2020, Mười lang thang đến khu trọ tổ 17K, KP.8A, phường Long Bình, phát hiện phòng trọ của M. đang mở hé cửa, anh ta lẻn vào trộm 1 điện thoại di động OPPO để trên nóc tủ lạnh. Nghe tiếng động, M. tỉnh giấc, phát hiện tên trộm. Cô gái lấy con dao ở bếp, xua đuổi tên trộm ra khỏi phòng nhưng bị tên cướp đoạt lấy dao, đâm nhiều nhát. Gây án xong, tên trộm cướp chiếc điện thoại rồi tẩu thoát. Khi về đến phòng trọ của mình, Mười tắm rửa, đi mua mì tôm pha ăn, gói ghém quần áo vào túi, trả phòng trọ và bỏ trốn. Trong suốt quá trình chạy trốn, vì đang mùa dịch bệnh không có xe khách nên Mười dùng tên giả, quê tỉnh Phú Thọ, mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với ông bà ngoại nhưng ông bà cũng mới chết nên y lang thang từ Phú Thọ vào đây kiếm việc làm và xin các lái xe tải cho đi nhờ đến các vùng Tây Nguyên kiếm việc làm. Ngày 26/2/2021, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Đậu Đức Mười (32 tuổi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tù chung thân về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản và 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt tù là án chung thân. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

