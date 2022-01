Hành trình phá án: Nữ sinh bị sát hại dã man, vứt xác xuống suối

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h40 ngày 4/4/2016, gia đình cháu Nguyễn Thị T. (SN 2003, trú tại thôn 6B, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) thấy trời tối nhưng cháu T. chưa đi học về nên điện thoại cho hỏi thăm các bạn của em T. thì được biết các bạn đã đi học về từ lâu. Linh tính có chuyện chẳng lành gia đình đã nhờ bà con hàng xóm chia nhau ra đi tìm. Khi đến gần khu vực suối Ea Muých thuộc thôn 6B, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ phát hiện xe đạp và cặp sách của em T., tiến lại gần gia đình thấy có nhiều vết máu trên đường bê tông, lần theo vết máu mọi người sững sờ khi phát hiện thi thể em T. bên bờ suối. Sau đó, gia đình đã trình báo lên cơ quan chức năng. Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác định đây là một vụ án mạng và đã tiến hành truy bắt hung thủ. Sau khi sàng lọc các đối tượng, Công an đã bắt giữ hai nghi phạm là Nông Văn Thực (SN 1995, ngụ thôn Đoàn Kết 2, xã Cư Huê, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) và Nông Văn Phóng (SN 1998, ngụ thôn 6A, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) các đối tượng cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tại cơ quan Công an, Thực khai nhận, ngày 4/4/2016, sau khi chở chị Hứa Thị Sái (vợ Thực) đến nhà mẹ vợ ở thôn 1B, xã Ea Siên, Thực đến nhà Nông Văn Phóng (là em con chú ruột của Thực) để uống rượu. Đến khoảng 17h40 cùng ngày, Thực rủ Phóng về nhà mình chơi. Theo đó, Thực lái xe máy chở Phóng đến đoạn đường dốc gần khu vực rẫy cà phê của ông Lăng Văn Trình (thuộc thôn Ea Cung, xã Krông Búk, huyện Krông Pắk) thì gặp cháu Nguyễn Thị T. (13 tuổi, trú tại xã Ea Siên, thời điểm này cháu T. chưa đủ 13 tuổi) đi xe đạp ngược chiều lại. Khi cả hai vừa đi qua cháu T. khoảng 15 mét, Thực quay lại nói với Phóng: "Con bé này xinh đấy, tao với mày quay lại chọc nó đi" thì được Phóng đồng ý. Thực liền nhặt một đoạn cây gỗ keo (dài khoảng 56cm) giấu sau lưng đi ra chặn đường cháu T. Do đường xấu, nạn nhân phải xuống xe đạp dắt bộ thì Thực bất ngờ cầm khúc cây đánh vào đầu cháu T. một cái. Thấy nạn nhân té ngã xuống đường, Thực lập tức xông đến dùng hai tay xốc nách cháu T. để kéo vào lô cà phê của ông Lăng Văn Trình thì phát hiện trong túi áo khoác của nạn nhân có một chiếc điện thoại di động nên lấy cất vào túi quần. Sau khi lấy điện thoại, Thực gọi Phóng đến phụ giúp khiêng cháu T. vào lô cà phê gần đó. Phóng ở lại còn Thực chạy ra đường nhặt cặp sách, giày dép, xe đạp của cháu T. vứt vào bụi cỏ ven đường. Lúc này, thấy cháu T. có thân hình đã lớn, Thực nảy sinh ý định giao cấu với nạn nhân nên đã kéo quần của nạn nhân xuống để thực hiện hành vi đồi bại. Khi kéo quần của cháu T. xuống khoảng 10-15cm thì Thực thấy hai mắt nạn nhân mở to nhìn mình. Khi thấy cháu T. la lên thì Thực cầm khúc gỗ đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu. Phát hiện cháu T. không còn thở, Thực không thực hiện hành vi giao cấu nữa và nói với Phóng, cháu bé đã chết nên khiêng xác đi phi tang. Phóng đồng ý và cùng Thực khiêng xác nạn nhân ra ngoài đường, bỏ lên xe máy rồi chở xuống cầu tràn (thuộc thôn 6B, xã Ea Siên, cách hiện trường gây án khoảng 2km) để vứt xuống suối phi tang. Tuy nhiên, do lúc này nước suối cạn, xác cháu T. không trôi được, Thực liền lội xuống đưa xác nạn nhân lên. Thực đỡ phần chân, còn Phóng ở trên cầu nắm giữ 2 tay cháu T. để kéo lên, rồi cả hai để nạn nhân nằm trên cầu bỏ đi. (Ảnh minh họa) Sau khi về nhà, Thực sợ sử dụng điện thoại của nạn nhân sẽ bị lộ nên đã tháo sim bẻ gãy và bẻ cong điện thoại, sau đó cho vào túi nilon đem đến cầu Suối 2 (xã Krông Búk) để vứt. Đến ngày 6/6/2016, Thực và Phóng bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ. Liên quan đến vụ án này, ngày 13/7/2017, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án ra xét sử sơ thẩm lần 1 và tuyên phạt Nông Văn Thực mức án tù chung thân và Nông Văn Phóng 12 năm tù cùng về tội “Giết người”. Sau đó, tại bản án số 250/2017/HSPT ngày 28/9/2017, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Đắk Lắk và chuyển hồ sơ vụ án cho VKSND tỉnh Đắk Lắk để điều tra theo quy định. Ngày 28/9/2017, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nông Văn Thực mức án chung thân tội “Giết người” và 3 năm tù tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt dành cho bị cáo Thực là chung thân. Bị cáo Nông Văn Phóng cũng bị tuyên phạt mức án 11 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”. HĐXX cũng yêu cầu các bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân tổng cộng số tiền 191 triệu đồng. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả?. Nguồn: ANTV.

