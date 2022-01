Hành trình phá án: Bí ẩn về người phụ nữ chết trong tình trạng khỏa thân

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng ngày 22/3/2012, các tiểu thương của chợ Đường Thét ở ấp Mỹ Tây 2 (xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) đến chợ để bắt đầu một ngày mới nhưng không thấy bà Lương Thị Minh (SN 1951, ngụ huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) như mọi ngày nên tới gọi cửa. Khi cánh cửa của căn lán mở ra, nhiều người đã kinh hãi khi phát hiện bà Minh tử vong trong tình trạng không mặc quần áo, nằm ngửa, yết hầu có vết đâm sâu. Căn lán bị xáo trộn, dừa vương vãi khắp nơi và các vết máu dính đầy trên màn, sàn nhà. Bà Minh vốn là tiểu thương hành nghề buôn bán dừa tươi. Hàng ngày bà ngủ một mình tại trại dừa gần sát bờ kè chợ Đường Thét. Những nhân chứng phát hiện sự việc đã nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng địa phương. Công an huyện Tháp Mười đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và nhận định đây là một vụ hiếp dâm, giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng nên đã báo cáo Công an tỉnh Đồng Tháp và tập trung truy bắt hung thủ. Cách nơi thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng tìm thấy một số quần áo lộn trái từ trên xuống, áo khoác gió dính máu. Tất cả những dấu vết dù nhỏ nhất được tìm tại hiện trường đều được kỹ thuật viên đưa đi khám định để truy tìm hung thủ. Bên cạnh việc xác minh mối quan hệ của nạn nhân, các cán bộ điều tra đã khoanh vùng nhóm thanh thiếu niên trong diện nghi vấn, ở khu vực lân cận để sàng lọc nhưng vẫn chưa có manh mối. Do hiện trường xảy ra tại khu vực đông dân cư, nhiều các thành phần phức tạp và đối tượng không để lại dấu vết gì nhiều tại hiện trường nên việc truy bắt gặp khá nhiều khó khăn. Hàng chục đối tượng nổi lên ở các xã lân cận được mời lên làm việc nhưng không có kết quả. Khoảng 10h sáng ngày 22/3/2012, lực lượng công an nhận được tin báo vô cùng quý giá từ quần chúng nhân dân. Theo đó, nghi can được nhận định là Trần Thanh Chí (SN 1990, quê quán huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). Ngay sau thời điểm vụ án được phát hiện, đối tượng Chí đã đi khỏi nơi cư trú. Qua làm việc với người thân, mẹ của Chí xác nhận con trai có nói với bà về việc mới gây ra án mạng. Khi mẹ nghi can này khuyên con đi đầu thú thì hắn không đồng ý và bỏ trốn đi không liên lạc được. Sau 48 giờ đồng hồ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt được Trần Thanh Chí khi hắn đang lẩn trốn tại lều chăn vịt ngoài đồng. Tại Công an, Chí khai tối 21/3/2012, sau khi uống rượu với bạn ở ấp Mỹ Tây 2 xong thì hắn nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Nghĩ là làm, đối tượng về nhà, lấy con dao rồi ra chợ Đường Thét lẩn vào lán trại dừa của bà Minh đâm nạn nhân tử vong. Sau đó, đối tượng lục soát trại dừa, nhưng không thấy tài sản gì có giá trị nên bực tức đi bộ về nhà. Khoảng 0h ngày 22/3/2012, Chí quay lại lán trại thực hiện hành vi hãm hiếp nạn nhân rồi về nhà kể cho mẹ rằng mình mới giết người. Do sợ bị bắt đi tù nên khi mẹ Chí khuyên ra đầu thú thì đối tượng không nghe mà đi tắm rồi đi ngủ. Tuy nhiên, nghi phạm khai rằng nằm trằn trọc không ngủ được nên đến hhoảng 3 giờ sáng, hắn thức dậy bỏ trốn cho tới khi bị bắt. Ngày 3/8/2012, TAND tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa lưu động tại khu dân cư ấp Mỹ Tây 2 (thuộc xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười), xét xử vụ án và tuyên bị cáo Trần Thanh Chí tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, 4 năm tù về tội hiếp dâm. Tổng hình phạt là tử hình. Bên cạnh đó, bị cáo phải bồi thường chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại là 99 triệu đồng. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng ngày 22/3/2012, các tiểu thương của chợ Đường Thét ở ấp Mỹ Tây 2 (xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) đến chợ để bắt đầu một ngày mới nhưng không thấy bà Lương Thị Minh (SN 1951, ngụ huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) như mọi ngày nên tới gọi cửa. Khi cánh cửa của căn lán mở ra, nhiều người đã kinh hãi khi phát hiện bà Minh tử vong trong tình trạng không mặc quần áo, nằm ngửa, yết hầu có vết đâm sâu. Căn lán bị xáo trộn, dừa vương vãi khắp nơi và các vết máu dính đầy trên màn, sàn nhà. Bà Minh vốn là tiểu thương hành nghề buôn bán dừa tươi. Hàng ngày bà ngủ một mình tại trại dừa gần sát bờ kè chợ Đường Thét. Những nhân chứng phát hiện sự việc đã nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng địa phương. Công an huyện Tháp Mười đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và nhận định đây là một vụ hiếp dâm, giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng nên đã báo cáo Công an tỉnh Đồng Tháp và tập trung truy bắt hung thủ. Cách nơi thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng tìm thấy một số quần áo lộn trái từ trên xuống, áo khoác gió dính máu. Tất cả những dấu vết dù nhỏ nhất được tìm tại hiện trường đều được kỹ thuật viên đưa đi khám định để truy tìm hung thủ. Bên cạnh việc xác minh mối quan hệ của nạn nhân, các cán bộ điều tra đã khoanh vùng nhóm thanh thiếu niên trong diện nghi vấn, ở khu vực lân cận để sàng lọc nhưng vẫn chưa có manh mối. Do hiện trường xảy ra tại khu vực đông dân cư, nhiều các thành phần phức tạp và đối tượng không để lại dấu vết gì nhiều tại hiện trường nên việc truy bắt gặp khá nhiều khó khăn. Hàng chục đối tượng nổi lên ở các xã lân cận được mời lên làm việc nhưng không có kết quả. Khoảng 10h sáng ngày 22/3/2012, lực lượng công an nhận được tin báo vô cùng quý giá từ quần chúng nhân dân. Theo đó, nghi can được nhận định là Trần Thanh Chí (SN 1990, quê quán huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). Ngay sau thời điểm vụ án được phát hiện, đối tượng Chí đã đi khỏi nơi cư trú. Qua làm việc với người thân, mẹ của Chí xác nhận con trai có nói với bà về việc mới gây ra án mạng. Khi mẹ nghi can này khuyên con đi đầu thú thì hắn không đồng ý và bỏ trốn đi không liên lạc được. Sau 48 giờ đồng hồ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt được Trần Thanh Chí khi hắn đang lẩn trốn tại lều chăn vịt ngoài đồng. Tại Công an, Chí khai tối 21/3/2012, sau khi uống rượu với bạn ở ấp Mỹ Tây 2 xong thì hắn nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Nghĩ là làm, đối tượng về nhà, lấy con dao rồi ra chợ Đường Thét lẩn vào lán trại dừa của bà Minh đâm nạn nhân tử vong. Sau đó, đối tượng lục soát trại dừa, nhưng không thấy tài sản gì có giá trị nên bực tức đi bộ về nhà. Khoảng 0h ngày 22/3/2012, Chí quay lại lán trại thực hiện hành vi hãm hiếp nạn nhân rồi về nhà kể cho mẹ rằng mình mới giết người. Do sợ bị bắt đi tù nên khi mẹ Chí khuyên ra đầu thú thì đối tượng không nghe mà đi tắm rồi đi ngủ. Tuy nhiên, nghi phạm khai rằng nằm trằn trọc không ngủ được nên đến hhoảng 3 giờ sáng, hắn thức dậy bỏ trốn cho tới khi bị bắt. Ngày 3/8/2012, TAND tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa lưu động tại khu dân cư ấp Mỹ Tây 2 (thuộc xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười), xét xử vụ án và tuyên bị cáo Trần Thanh Chí tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, 4 năm tù về tội hiếp dâm. Tổng hình phạt là tử hình. Bên cạnh đó, bị cáo phải bồi thường chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại là 99 triệu đồng. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.