Trang Nemo đừng nguỵ biện, đi tù là răn đe hành vi sai pháp luật!

Đó là lời tự bào chữa của Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo, chủ cửa hàng Trang Nemo) tại phiên xét xử phúc thẩm do TAND TPHCM mở ngày 8/9 về tội gây rối trật tự công cộng.



Trình bày kháng cáo xin hưởng án treo, Trang Nemo cho rằng mức án 9 tháng tù giam là quá nặng. “Bị cáo có con nhỏ và đã tạo công ăn việc làm cho nhiều người, bác của bị cáo là chiến sĩ đã mất trong kháng chiến, bà ngoại là mẹ Việt Nam anh hùng...Phải đứng trước tòa đã là bài học cho bị cáo. Trong hai năm qua, bị cáo đã dằn vặt lương tâm, xin HĐXX chấp nhận kháng cáo của các bị cáo”, Trang Nemo nói.

Trang Nemo tại tòa.

Lời tự bào chữa của Trang Nemo được một số chuyên gia pháp lý đánh giá là ngây thơ về mặt pháp luật. Bởi bất cứ ai thực hiện hành vi vi phạm pháp luật phải chịu chế tài xử lý của pháp luật tương ứng với hành vi mình đã gây ra. Đi tù để giáo dục, cải tạo giúp bị cáo Trang cũng như các bị cáo khác nhận ra lỗi lầm, trở thành những người lương thiện chứ không phải như Trang ngụy biện “bị cáo đi tù để được gì, đi tù thì làm sao bị cáo sửa chữa?”.

Diễn biến vụ án cho thấy, do mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc bán hàng online nên Trang hẹn gặp My tại cửa hàng của mình ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM. Khoảng 14h45 ngày 16/1/2022, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang để nói chuyện. Tại đây, My và Yến vào cửa hàng gặp Trang xin lỗi, Khanh đứng bên ngoài. Sau đó, khi My đang xin lỗi thì Khanh vào cửa hàng yêu cầu cô gái này đi về nên xảy ra cự cãi với Trang. Quá trình mâu thuẫn, nhiều người tại cửa hàng cùng tham gia đánh chị Khanh dẫn đến thương tích 3%.

Đáng chú ý, toàn bộ sự việc được Trang livestream trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm người tập trung tới cửa hàng theo dõi diễn biến vụ ẩu đả. Sự việc gây mất an ninh trật tự tại đoạn đường trước cửa hàng thời điểm đó và gây bức xúc dư luận. UBND phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 sau đó có văn bản nêu rõ, vụ gây rối ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Khi vụ việc xảy ra, người dân lấy điện thoại ghi hình khiến vụ việc lan truyền rất nhanh…nên cần xử lý nghiêm.

Từ diễn biến vụ án như trên, tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận định vụ việc bị cáo Trang cùng các đồng phạm gây rối trật tự công cộng đã gây náo loạn, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Tòa sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Theo HĐXX, việc mâu thuẫn xảy ra trong cửa hàng Trang Nemo. Các bị cáo liên tục tấn công chị Phạm Thị Lệ Khanh. Khi cơ quan có thẩm quyền đến, bị cáo Trang vẫn giật khẩu trang của chị Khanh, bất chấp công an can ngăn.Hành vi của các bị cáo là xem thường pháp luật, công khai đánh người đã tạo tiền lệ xấu, khuyến khích xu hướng bạo lực trong cộng đồng, cần xử lý nghiêm mới đủ sức cải tạo, giáo dục các bị cáo, răn đe cho xã hội.

Một phần nguyên nhân xuất phát từ chị Phạm Thị Lệ Khanh tự ý tham gia vào mâu thuẫn của chị My và Trang, đồng thời có lời lẽ thô tục, chửi nhóm bị cáo Trang dẫn đến đánh nhau. Hành vi của các bị cáo khi đánh nhau là bột phát không có thỏa thuận trước, chỉ đánh bằng tay không...nên không cấu thành tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung, vì vậy, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trang, Quy, Khương, Nam nên tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm. Bị cáo Trang, Quy và Khương mỗi bị cáo 9 tháng tù giam; bị cáo Nam 1 năm tù.

Bản án tòa tuyên với Trang Nemo là đúng người đúng tội, đúng hành vi nhằm răn đe hành vi sai pháp luật của bị cáo nhằm cảnh tỉnh đến những người sử dụng mạng xã hội để thách thức pháp luật, gây rối trật tự công cộng., chứ không thể như lời tự bào chữa của Trang Nemo: "Nếu bị cáo đi tù, nhân viên của bị cáo thất nghiệp, trộm cắp, ai chịu trách nhiệm? Bị cáo đi tù để được gì, đi tù thì làm sao bị cáo sửa chữa?”.

>>> Mời độc giả xem video Trang Nemo và đồng phạm tiếp tục hầu toà