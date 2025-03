Kịp thời giải cứu nam thanh niên có ý định nhảy cầu Thanh Trì

Ngày 27/3, Công an TP Hà Nội cho biết, hồi 15h20 ngày 26/3, Trung tâm thông tin chỉ huy - Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc trên cầu Thanh Trì có 1 người dân đứng ở phía ngoài lan can, có biểu hiện định nhảy cầu. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm thông tin chỉ huy đã điều động Tổ công tác phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Lực lượng chức năng thuyết phục, động viên nam thanh niên trên cầu Thanh Trì.

Đến khoảng 15h35 cùng ngày, Tổ công tác đã đến hiện trường và xác định có 1 nam thanh niên đang đứng phía ngoài, tay bám vào lan can cầu tại khu vực cột đèn số 15. Nhận định tình hình có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, Tổ công tác đã khéo léo tiếp cận và đưa nam thanh niên vào khu vực phía trong lan can cầu một cách an toàn.

Qua thăm hỏi, nam thanh niên cho biết tên là T.Q.H (SN 2000; HKTT tại: Sóc Sơn, Hà Nội; là lao động tự do), không có việc làm ổn định nên có suy nghĩ chán nản, định nhảy cầu tự tử . Sau khi nghe chia sẻ, Tổ công tác đã ân cần động viên, thuyết phục. Sau khi tâm lý anh T.Q.H ổn định, Tổ công tác đã đưa anh H về trụ sở cơ quan Công an để xác minh thông tin và liên hệ với người thân của anh H đến đón về.