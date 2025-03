Quảng Bình: Tạm giữ dàn mô tô phân khối lớn vi phạm giao thông

Ngày 27/3, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa triển khai lực lượng bắt giữ, xử lý vi phạm đối với nhóm thanh niên đi xe mô tô phân khối lớn vi phạm giao thông trên tuyến QL1A.



Trước đó, nhận được thông tin có một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn chạy trên Quốc lộ 1 qua địa bàn với tốc độ cao, lạng lách gây mất trật tự toàn giao thông và có hành vi che biển kiểm soát phương tiện, Phòng Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo các tổ tuần tra triển khai lực lượng, đón dừng phương tiện để xử lý.

Các phương tiện vi phạm bị lực lượng CSGT bắt giữ.

Ngay sau đó, Tổ tuần tra kiểm soát vừa triển khai lực lượng công khai, vừa hóa trang, mật phục đón dừng các phương tiện nói trên trên Quốc lộ 1 đoạn xã xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy để kiểm tra.

Tại đây, lực lượng chức năng đã lập biên bản 3 trường hợp với các lỗi: không có giấy phép lái xe (1 trường hợp), không có giấy chứng nhận đăng ký xe (2 trường hợp); đồng thời lập biên bản tạm giữ 3 xe môtô phân khối lớn.

Trao đổi với PV, Trung tá Trương Chí Dũng, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: “Thời gian qua có tình trạng một số đoàn xe mô tô phân khối lớn nối đuôi nhau chạy tốc độ cao, lạng lách gây náo loạn trên đường, làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Đơn vị đã sử dụng các biện pháp như hóa trang, mật phục, ghi nhận hình ảnh vi phạm và triển khai lực lượng đón dừng phương tiện để xử lý nghiêm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông…”

