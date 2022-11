Trang Nemo và hàng loạt “lùm xùm” trước khi bị đưa ra xét xử

Trang Nemo đang là từ khóa tìm kiếm hàng đầu trên Google Việt Nam. Cô có hơn 1 triệu người theo dõi trên Facebook, nổi tiếng với công việc livestream bán hàng. Ngoài ra, mỹ nhân 30 tuổi còn tham gia nhiều sự kiện giải trí, có mối quan hệ thân thiết với các sao Việt. Ngày 22/11, TAND quận 1, TP HCM tiếp tục phiên xử Nguyễn Xuân Hương Trang (SN 1992, tên gọi khác là Trang Nemo), Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng SN 1999), Nguyễn Phước Tuấn (SN 1991), Phan Hoàng Nam (SN 1998) về tội "Gây rối trật tự công cộng". (Ảnh: VTC News) Sau thời gian nghị án kéo dài, HĐXX quay lại phần xét hỏi. Trả lời HĐXX, bị hại Phạm Lệ Khanh cho biết giữ nguyên yêu cầu HĐXX xử lý các bị cáo tội "Cố ý gây thương tích". Đối với yêu cầu này, tại phiên xử trước đó, đại diện VKSND quận 1 cho biết không có căn cứ xử lý do cơ quan điều tra chưa xác định được thương tích của bà Khanh do ai gây ra và thời điểm bị thương tích. Tại tòa, HĐXX hỏi thêm một số bị cáo đã đánh vào vị trí nào trên cơ thể bị hại, đánh bao nhiêu cái. Sau đó, HĐXX tiếp tục hội ý. Sau khi hội ý, HĐXX tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. Ngay sau khi HĐXX rời đi, Trang Nemo đã tiến về phía bị hại Khanh, ôm bị hại nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, Khanh lắc đầu từ chối và rời đi. Chị Phạm Lệ Khanh cho rằng nếu không có phiên tòa hôm nay, chị sẽ không nhận được lời xin lỗi nào từ Trang và các bị cáo khác. “Các bị cáo bồi thường cũng được, không bồi thường cũng được, nhưng tôi mong HĐXX xử đúng người đúng tội”, Khanh nói. Cáo trạng VKSND quận 1 thể hiện chiều 16/1/2022, Trần Nguyễn Trà My (tên gọi khác là Trần My) đến cửa hàng quần áo của Trang Nemo tại quận 1 để xin lỗi vì mâu thuẫn bán hàng online trước đó. Khi gặp, Trang giật khẩu trang của chị Phạm Lệ Khanh (bạn My), Quy và một nhân viên khác của cửa hàng xông vào hành hung chị Khanh. Người bạn khác của My xông vào can ngăn thì bị Khương dùng cùi chỏ đánh. Sau đó, lực lượng chức năng có mặt đưa tất cả đương sự về trụ sở làm việc. Trước khi rời khỏi cửa hàng, hai bên tiếp tục xô xát. Chị Khanh bị thương tích 3%. Trang Nemo cũng từng livestream tố nhân viên tuồn hàng ra ngoài bỏ túi hàng trăm triệu đồng hồi năm 2021 gây ồn ào, hay vấp ý kiến trái chiều vì hình ảnh bán nude táo bạo trên mạng xã hội. Cô gái này còn quay clip nhảy khoe đổ xăng G63 tại khu vực cấm dùng điện thoại khiến nhiều người chỉ trích... Nhờ sự nổi tiếng và kinh doanh thuận lợi, Trang Nemo sở hữu khối tài sản “khủng”, cuộc sống sung túc. Năm 2020, cô từng khoe căn nhà vừa tặng mẹ ở Bến Tre có giá 5 tỷ đồng. Cô còn tặng thêm cho mẹ chiếc nhẫn kim cương có giá khoảng 900 triệu đồng. Ở TP.HCM, cô sở hữu nhiều bất động sản và xe sang… Trang Nemo cũng từng gây xôn xao vì bị nghi lộ clip nhạy cảm. Hot girl sinh năm 1992 lập tức lên tiếng và đưa ra bằng chứng phủ nhận tin đồn. Trên fanpage của mình, Trang Nemo đăng status, kèm theo đó là ảnh chụp màn hình nhân vật trong clip nóng trên web đen là một stylist, thiết kế thời trang có tiếng ở Singapore. Cô bày tỏ thái độ: "Clip và link bên dưới phần comment nhé. Coi xong đúng sai tự hiểu, không nói nhiều". >>> Xem thêm video: Xét xử sơ thẩm vụ án Nhật Cường. Nguồn: VTV 24.

