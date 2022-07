Hành trình phá án: Vào chùa cúng viếng, ra cổng đi giết người vô tội

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8h40 ngày 5/11/2019, tại khu vực ngã tư kênh Cây Dông, thuộc ấp 2A huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, người dân phát hiện 1 xác nam giới nằm bên kia đường trên người có nhiều vết máu, đầu đội mũ bảo hiểm có cài quai. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tháp Mười đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo tin lên Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp xử lý vụ việc. Các điều tra viên đã có những nhận định sơ bộ, nạn nhân đã đi xe máy vào hiện trường. Tại hiện trường, phát hiện nhiều dấu vết máu bám dính trên lá cây bạch đàn và dưới nền đất cây cỏ bị dập nát theo hướng tới khu vực tử thi. Nạn nhân là nam giới khoảng 40 tuổi, thân hình đậm, mặc quần jean, áo dài tay, đội mũ bảo hiểm, nhưng bên cạnh lại không có phương tiện đi lại. Nạn nhân bị hung thủ sử dụng vật sắc nhọn để sát hại. Mở rộng hiện trường, lực lượng chức năng đã thu được vật chứng đặc biệt nghiệm trọng đó là chiếc cán dao nhựa đã bị gẫy lưỡi trên đó còn dính máu và một chiếc điện thoại cũ. Do đó, các điều tra viên nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Rất nhiều nghi vấn và giả thuyết được đặt như hung thủ gây án là một người hay là một nhóm đối tượng gây ra? Đặc điểm gây án như thế nào? Khó khăn hơn nữa, khi khu vực phát hiện thi thể là một đoạn đường vắng, cây cối um tùm... Từ chiếc điện thoại cũ, cơ quan điều tra thu thập được một số thông tin quan trọng đồng thời phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là Lê Long Hồ (46 tuổi, ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) hành nghề chạy xe ôm tại khu vực Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam. Nạn nhân được xác định mất tích từ ngày 4/11/2019. Qua đó, 1 mũi trinh sát được cử đến khu vực nạn nhân thường chạy xe ôm để xác minh về nhân thân lai lịch Lê Long Hồ. Thông tin quan trọng từ quần chúng nhân dân cung cấp cho biết, rạng sáng ngày mà nạn nhân bị sát hại có một thanh niên đi vào khu vực Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam để thuê xe ôm. Vậy chuyến xe này đã chở ai? và gã khách cuối cùng hôm đó có phải là hung thủ hay không? Để truy tìm chiếc xe máy bị cướp, các trinh sát đã kiểm tra hàng trăm cửa hàng xe máy, tiệm cầm đồ... Tại tiệm cầm đồ trên địa bàn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã phát hiện chiếc xe máy liên quan đến vụ án. Sau khi xác định được đặc điểm của đối tượng đến cầm chiếc xe máy, đã nhận định được nghi phạm là Trần Trọng Trúc (SN 1975, ngụ xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Các trinh sát đã xác định được Trúc đang ẩn nấp tại một nhà trọ tại TP Châu Đốc nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Trần Trọng Trúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Trúc có thời gian sinh sống và làm thuê tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười nên biết một số địa danh của địa phương. Ngày 4/11/2019, Trúc đi xe máy BS:67K1 256.82 từ thị trấn Mỹ An sang Campuchia qua cửa khẩu Vĩnh Ngươn (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để đánh bạc. Do thua hết tiền nên Trúc cầm xe và mượn nợ bên Campuchia tổng cộng 17,2 triệu đồng. Sau đó, Trúc đón xe ôm đi về Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (TP Châu Đốc) để cúng viếng. Khoảng 4h30 ngày 5/11/2019, Trúc đi ra cổng chính của miếu thì gặp Lê Long Hồ (ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc) đang hành nghề chạy xe ôm nên kêu chở về nhà mẹ ruột ở xã An Hảo để xin tiền chuộc lại xe và trả nợ. Anh Hồ điều khiển xe chở Trúc đến chân núi Cấm thì Trúc đổi ý không về nhà mẹ nữa do sợ mẹ giận vì chơi cờ bạc dẫn đến nợ nần. Lúc này, Trúc nảy sinh ý định cướp xe của anh Hồ nên nói dối là đi qua huyện Tháp Mười gặp bạn mượn tiền, thực chất là tìm nơi vắng vẻ để cướp tài sản. Trúc thỏa thuận với anh Hồ là đi sang Tháp Mười với giá 800 ngàn đồng. Khoảng 8h30 ngày 5/11/2019, anh Hồ chở Trúc đến khu vực ngã tư kênh Cây Dông thuộc ấp 2A, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười. Khi qua cầu Rọc Cái được khoảng 20m, đến đoạn đường vắng, Trúc kêu anh Hồ dừng xe lại để đi tiểu. Anh Hồ dừng xe cặp hàng cây bạch đàn ven đường, tắt máy nhưng chìa khóa xe vẫn còn gắn ổ khóa. Khi anh Hồ đi lại xe thì Trúc đi theo sau lưng, lấy con dao kề vào cổ anh Hồ nói: “Đứng im, đưa tôi cái bóp”. Sau đó, cả hai giằng co với nhau, Trúc đã đâm trúng vào người anh Hồ gây thương tích và dẫn đến tử vong. Gây án xong, Trúc lấy xe của nạn nhân đến tiệm cầm đồ (thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) với giá 17,5 triệu đồng. Khi nhận được tiền, Trúc đón xe qua casino bên Campuchia chuộc lại xe và trả nợ. Riêng số tiền còn lại dùng vào việc tiêu xài cá nhân. Ngày 9/5/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ra cáo trạng truy tố bị can Trần Trọng Trúc về tội giết người, cướp tài sản. Với những tội danh này hung thủ có thể đối mặt với bản án cao nhất từ pháp luật. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8h40 ngày 5/11/2019, tại khu vực ngã tư kênh Cây Dông, thuộc ấp 2A huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, người dân phát hiện 1 xác nam giới nằm bên kia đường trên người có nhiều vết máu, đầu đội mũ bảo hiểm có cài quai. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tháp Mười đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo tin lên Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp xử lý vụ việc. Các điều tra viên đã có những nhận định sơ bộ, nạn nhân đã đi xe máy vào hiện trường. Tại hiện trường, phát hiện nhiều dấu vết máu bám dính trên lá cây bạch đàn và dưới nền đất cây cỏ bị dập nát theo hướng tới khu vực tử thi. Nạn nhân là nam giới khoảng 40 tuổi, thân hình đậm, mặc quần jean, áo dài tay, đội mũ bảo hiểm, nhưng bên cạnh lại không có phương tiện đi lại. Nạn nhân bị hung thủ sử dụng vật sắc nhọn để sát hại. Mở rộng hiện trường, lực lượng chức năng đã thu được vật chứng đặc biệt nghiệm trọng đó là chiếc cán dao nhựa đã bị gẫy lưỡi trên đó còn dính máu và một chiếc điện thoại cũ. Do đó, các điều tra viên nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Rất nhiều nghi vấn và giả thuyết được đặt như hung thủ gây án là một người hay là một nhóm đối tượng gây ra? Đặc điểm gây án như thế nào? Khó khăn hơn nữa, khi khu vực phát hiện thi thể là một đoạn đường vắng, cây cối um tùm... Từ chiếc điện thoại cũ, cơ quan điều tra thu thập được một số thông tin quan trọng đồng thời phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là Lê Long Hồ (46 tuổi, ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) hành nghề chạy xe ôm tại khu vực Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam. Nạn nhân được xác định mất tích từ ngày 4/11/2019. Qua đó, 1 mũi trinh sát được cử đến khu vực nạn nhân thường chạy xe ôm để xác minh về nhân thân lai lịch Lê Long Hồ. Thông tin quan trọng từ quần chúng nhân dân cung cấp cho biết, rạng sáng ngày mà nạn nhân bị sát hại có một thanh niên đi vào khu vực Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam để thuê xe ôm. Vậy chuyến xe này đã chở ai? và gã khách cuối cùng hôm đó có phải là hung thủ hay không? Để truy tìm chiếc xe máy bị cướp, các trinh sát đã kiểm tra hàng trăm cửa hàng xe máy, tiệm cầm đồ... Tại tiệm cầm đồ trên địa bàn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã phát hiện chiếc xe máy liên quan đến vụ án. Sau khi xác định được đặc điểm của đối tượng đến cầm chiếc xe máy, đã nhận định được nghi phạm là Trần Trọng Trúc (SN 1975, ngụ xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Các trinh sát đã xác định được Trúc đang ẩn nấp tại một nhà trọ tại TP Châu Đốc nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Trần Trọng Trúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Trúc có thời gian sinh sống và làm thuê tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười nên biết một số địa danh của địa phương. Ngày 4/11/2019, Trúc đi xe máy BS:67K1 256.82 từ thị trấn Mỹ An sang Campuchia qua cửa khẩu Vĩnh Ngươn (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để đánh bạc. Do thua hết tiền nên Trúc cầm xe và mượn nợ bên Campuchia tổng cộng 17,2 triệu đồng. Sau đó, Trúc đón xe ôm đi về Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (TP Châu Đốc) để cúng viếng. Khoảng 4h30 ngày 5/11/2019, Trúc đi ra cổng chính của miếu thì gặp Lê Long Hồ (ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc) đang hành nghề chạy xe ôm nên kêu chở về nhà mẹ ruột ở xã An Hảo để xin tiền chuộc lại xe và trả nợ. Anh Hồ điều khiển xe chở Trúc đến chân núi Cấm thì Trúc đổi ý không về nhà mẹ nữa do sợ mẹ giận vì chơi cờ bạc dẫn đến nợ nần. Lúc này, Trúc nảy sinh ý định cướp xe của anh Hồ nên nói dối là đi qua huyện Tháp Mười gặp bạn mượn tiền, thực chất là tìm nơi vắng vẻ để cướp tài sản. Trúc thỏa thuận với anh Hồ là đi sang Tháp Mười với giá 800 ngàn đồng. Khoảng 8h30 ngày 5/11/2019, anh Hồ chở Trúc đến khu vực ngã tư kênh Cây Dông thuộc ấp 2A, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười. Khi qua cầu Rọc Cái được khoảng 20m, đến đoạn đường vắng, Trúc kêu anh Hồ dừng xe lại để đi tiểu. Anh Hồ dừng xe cặp hàng cây bạch đàn ven đường, tắt máy nhưng chìa khóa xe vẫn còn gắn ổ khóa. Khi anh Hồ đi lại xe thì Trúc đi theo sau lưng, lấy con dao kề vào cổ anh Hồ nói: “Đứng im, đưa tôi cái bóp”. Sau đó, cả hai giằng co với nhau, Trúc đã đâm trúng vào người anh Hồ gây thương tích và dẫn đến tử vong. Gây án xong, Trúc lấy xe của nạn nhân đến tiệm cầm đồ (thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) với giá 17,5 triệu đồng. Khi nhận được tiền, Trúc đón xe qua casino bên Campuchia chuộc lại xe và trả nợ. Riêng số tiền còn lại dùng vào việc tiêu xài cá nhân. Ngày 9/5/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ra cáo trạng truy tố bị can Trần Trọng Trúc về tội giết người, cướp tài sản. Với những tội danh này hung thủ có thể đối mặt với bản án cao nhất từ pháp luật. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.