Hành trình phá án: Bí ẩn thi thể có 4 'lỗ thủng' bị vứt ven đường

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 5h30 sáng 11/6/2018, một người dân dậy sớm đi men theo con đường thuộc xóm Mới (thôn Đoài, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương). Khi đến khu vực bãi xe container, họ sững người khi phát hiện 1 thi thể nằm sát mép đường, xung quanh máu còn vương vãi. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thanh Hà đã lập tức xuống hiện trường đồng thời báo lên Công an tỉnh Hải Dương. Các cán bộ kỹ thuật hình sự là người đầu tiên tiếp cận với thi thể trên. Đây là thi thể nam giới, đã tử vong trước đó nhiều giờ. Trên người nạn nhân có tổng cộng 4 vết thương, trong đó có một vết cắt sâu ở cổ, 2 vết đâm tại cổ, ngực và một vết đâm sau lưng. Nạn nhân được xác định tử vong do mất máu cấp. Tiến hành tìm kiếm, cơ quan Công an không phát hiện ra bất cứ giấy tờ tùy thân nào của người này. Cạnh đó, phía vệ cỏ có 1 con dao bầu, phần lưỡi, chuôi dính máu. Hiện trường vụ án là khu vực đường lớn, đông dân cư, thế nhưng việc xảy ra vụ án mạng mà không ai hay biết, chứng tỏ thời điểm gây án là vào đêm khuya, vắng vẻ. Qua rà soát, người dân xung quanh cho hay họ chưa từng gặp nạn nhân lần nào, đây chắc chắn là người từ nơi khác đến, không phải ở địa phương. Trong lúc các điều tra viên vẫn đang phân tích các chứng cứ tại hiện trường thì một tổ trinh sát báo về, cách nơi thi thể nam giới kia được phát hiện không xa có một xe ô tô bị bỏ lại ven đường. Khi khám xét chiếc xe, các điều tra viên tìm thấy nhiều vết máu loang lổ trong ca bin, đặc biệt tại phần ghế lái. Chiếc xe này đang ở tình trạng bị móp, vớ phần đầu. Phía lốp lộ các vết mòn rất mới. Những chi tiết ấy khiến các điều tra viên nhận định, người lái xe không phải cố tình vứt lại mà do xe bị sa lầy, không thể lái lên. Ghép nối các thông tin, Công an tỉnh Hải Dương đặt nghi ngờ, chiếc xe ô tô bị bỏ lại và tử thi người đàn ông nằm ven đường có liên quan tới nhau. Để làm rõ hơn mối liên quan, đơn vị kỹ thuật hình sự đã tiến hành giám định mẫu máu. Kết quả cho thấy, máu của người đàn ông chết ven đường thôn Mới và máu có trên chiếc xe ô tô bị vứt bỏ là của 1 người. Trên xe ô tô, các trinh sát còn tìm thấy một biển mào taxi bị tháo rời ghi tên hãng xe tại Quảng Ninh. Từ đây, qua làm việc với hãng, các trinh sát được biết chiếc xe trên là do anh Dương Văn H. (31 tuổi, trú tại phường Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh) điều khiển. Theo đó, ngày thường anh H. đón khách thông qua tổng đài của công ty, tuy nhiên vào tối 10/5/2018, anh H. đã đón khách ngoài mà không báo cho tổng đài. Chính vì thế, việc anh H. đã chở ai, đi đâu hãng không nắm được. Tiến hành giám định, Công an tỉnh Dương làm rõ, thi thể được phát hiện ở đường thôn Mới chính là anh Dương Văn H. Sau khi đánh giá toàn bộ những chứng cứ có tại hiện trường, Công an tỉnh Hải Dương kết luận đây là một vụ án giết người, cướp tài sản hết sức manh động. Tại hiện trường, công an thu giữ một con dao bầu dính máu, con dao này sau đó được xác định chính là hung khi gây án. Thế nhưng, những dấu vết sinh học, dấu vết đường vân để lại trên cán dao rất mờ nhạt, không đủ giúp lực lượng kỹ thuật hình sự truy nguyên dấu vân tay, tìm ra đối tượng nghi vấn. Các điều tra viên dựng lên cơ bản hành trình của vụ việc, theo đó, anh H đã đón khách tại Cẩm Phả. Vị khách này yêu cầu anh H. về Hải Dương. Trên đường về, đến khu vực đường thôn Mới, nghi phạm ra tay sát hại lái xe. Sau khi gây án, hung thủ vứt xác anh H. xuống ven đường rồi tự lái xe tẩu thoát. Quá trình di chuyển, chiếc xe bị sa xuống vệ đường, đối tượng đã cố gắng lái nhưng chiếc xe không "lên được", vì thế người này đã vứt xe lại và đi bộ, rời khỏi hiện trường. Theo trình bày của công ty taxi nơi anh H. làm việc, vào tối 10/5/2018, anh này đã bắt một vị khách "vãng lai" mà không thông qua tổng đài. Chính vì thế, phía công ty không nắm được số điện thoại, hành trình đi đến của anh H. Nhóm trinh sát được cử đi TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) để tập trung khai thác thông tin từ nhà nạn nhân. Theo đó, người thân anh H. cho hay, vào khoảng 22h ngày 10/5/2018, anh H. ra khỏi nhà đi làm và sau đó không quay về. Ngày thường anh H. sống hiền lành, không mâu thuẫn với ai. Việc rà soát những mối quan hệ, những người bạn thường xuyên qua lại với anh H. cũng được thực hiện rất tỉ mỉ, đặc biệt tập trung vào những người có tiếp xúc gần đây. Thế nhưng, những mối quan hệ này chẳng đem lại bất cứ thông tin nào giúp mở nút thắt của vụ án. Vào thời điểm mọi thứ dường như rất mơ hồ, rối rắm thì các trinh sát Công an tỉnh Hải Dương tìm được một nhân chứng vô cùng quan trọng. Người này kể lại, vào tối 10/5/2018, có thấy anh H. đón một thanh niên tuổi đời từ khoảng 25 đến 35 lên xe đi. Người khách ấy, trước đó đã đi một xe taxi khác, khi đến Cẩm Đông (TP Cẩm Phả) thì dừng lại, xuống bắt xe của anh H. Mặc dù chưa thể miêu tả được hình dáng của vị khách ấy, nhưng những chi tiết mà nhân chứng này cung cấp đã chỉ ra một manh mối mới, đó là chiếc taxi đầu tiên chở nghi phạm. Chỉ vài giờ sau, người lái chiếc xe taxi đầu tiên chở vị khách "vãng lai" kia đã được tìm thấy. Từ đây, chân dung của tên sát nhân bí ẩn dần lộ diện. Theo người lái xe "may mắn" này, vào khoảng 20h ngày 10/5/2018, anh có đón một thanh niên từ bến đường thủy nội địa ở Cẩm Phả về khu vực phường Cẩm Đông. Do hôm đó, anh này mệt nên cả ngày chỉ chở duy nhất người thanh niên đó. Người lái chiếc xe taxi cho biết thêm, vị khách ấy khoảng 30 tuổi, tóc vuốt keo, có đội mũ màu trắng, dáng người dong dỏng. Đặc biệt, trên cổ, phần yết hầu của vị khách có hình xăm to bằng bàn tay. Do tối trời nên người lái xe cũng không nhìn rõ đó là hình xăm gì, tuy nhiên anh "láng máng" đoán đó là hình xăm một con chim. Phần tay của người đàn ông cũng có hình xăm. Vị khách này đi về tới khu vực phường Cẩm Đông thì xuống xe, sau đó tìm ra xe của anh H. và cả hai rời đi. Thông tin này vô cùng quý giá, nó bước đầu giúp các điều tra viên Công an tỉnh Hải Dương khoanh vùng được đặc điểm nhận dạng của kẻ khả nghi. Tại thời điểm này, các tổ công tác của Công an tỉnh Hải Dương tiến hành rà soát toàn bộ các đối tượng nằm trong diện quản lý tại huyện Thanh Hà. Các đối tượng nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự về các tội liên quan đến giết, cướp cũng được "soi" kỹ càng. Một nhóm trinh sát phục dựng hình xăm của đối tượng theo lời kể từ nhân chứng rồi tìm đến các cửa hàng chuyên xăm hình để truy tìm manh mối. Sau nhiều giờ vất vả, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hải Dương đã "lọc" ra được một cái tên nghi vấn nhất, đó là Vũ Viết Tuân (SN 1987, trú tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, Hải Dương). Làm việc với gia đình Tuân, người thân của đối tượng này cho hay, họ không biết Tuân đang ở đâu. Lúc này, các trinh sát phát hiện Tuân sau khi ly thân vợ đã có quan hệ tình cảm với một cô gái tại TP Hải Dương. Khi làm việc với người này, các trinh sát nắm được, rạng sáng 11/5/2018, Tuân có đến và ở cùng chị này. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, Tuân đi đâu không rõ. Cũng từ thông tin do bạn gái Tuân cung cấp, các điều tra viên đã làm rõ thêm được nhiều tình tiết liên quan đến vụ án. Lúc này, nhiều tổ công tác của Công an tỉnh Hải Dương đã được bố trí đón lõng khắp các tuyến đường trọng yếu. Phối hợp với Công an Hải Phòng, Quảng Ninh rà soát nhằm ngăn chặn đối tượng trốn ra nước ngoài. Đến tối 11/5/2018, biết mình đã bại lộ, chẳng thể trốn chạy, Tuân bắt xe về Hải Phòng rồi gọi điện cho Công an Hải Dương xin được ra đầu thú, kết thúc hành trình trốn chạy của mình. Tuân khai, thời gian gần đây gã có mâu thuẫn với bạn gái nên ngày 10/5/2018, đã quyết định đi từ Cẩm Phả (Quảng Ninh) về TP Hải Dương để nói chuyện. Sau khi lên xe taxi của anh H, Tuân thỏa thuận đi về TP Hải Dương với giá 1 triệu 200 nghìn đồng, gã ứng trước 500 nghìn đồng cho lái xe đổ xăng. Trên đường đi, hai người có nói chuyện với nhau, trong câu chuyện nảy sinh những bực dọc. Tuân chợt nghĩ sẽ cướp tài sản của anh H. để lấy thêm tiền. Gã đổi ý bảo anh H. đưa về nhà ở huyện Thanh Hà có việc. Khi đến địa phận đường thôn Mới, thấy vắng vẻ, Tuân lấy con dao bầu bất ngờ cứa cổ, đâm nhiều nhát khiến anh H. tử vong. Tuân vứt thi thể của anh này ở lại ven đường rồi lái xe bỏ chạy. Trên đường đi, xe bị trật bánh xuống mép đường. Tuân cố gắng điều khiển nhưng xe không thể lên được. Gã quyết định vứt xe lại, đi bộ rời khỏi hiện trường. Gã bắt xe về nhà, vứt chiếc áo còn dính máu vào chậu nước rồi quay ra TP Hải Dương và gặp bạn gái. Sau này, với hành vi tội ác của mình, Tuân bị TAND tỉnh Hải Dương kết án tử hình.

