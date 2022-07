Hành trình phá án: Xác người phụ nữ bị hiếp dâm, giấu xuống giếng

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 14/3/2022, chị chị Trịnh Thị Hồng (SN 1976, trú thôn Ia Sâm, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy rời khỏi nhà đi đến rẫy của gia đình tại thôn Ia Sâm để tưới cà phê. Đến sáng 15/3, người thân không thấy chị Hồng trở về nên vào rẫy tìm kiếm. Tới nơi, mọi người thấy máy bơm nước vẫn hoạt động mà không có chị H., gọi điện thì không liên lạc được. Nghi ngờ xảy ra điều xấu, gia đình tích cực tìm kiếm và đến 16h cùng ngày, anh Trịnh Văn Hùng (1988, em trai chị Hồng) phát hiện ở gốc cà phê gần vòi nước đang tưới có hai chiếc quần phụ nữ. Tiếp tục quan sát xung quanh, anh Hùng thấy nắp đậy giếng gần nhà rẫy bị hở đến nhìn xuống thì bàng hoàng phát hiện thi thể chị Hồng và chiếc xe máy mắc kẹt bên trong nên gọi điện trình báo cơ quan Công an. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Chư Pưh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người liên quan. Kết quả khám nghiệm cho thấy, phần đầu của nạn nhân bị đánh nhiều lần bằng vật cứng gây thương tích nặng dẫn đến tử vong. Thân trên nạn nhân mặc áo, thân dưới không mặc quần, vùng kín bị xâm hại tình dục. Người dân địa phương cho biết, chị Hồng có lối sống ôn hòa với xóm làng, không có hiềm khích, mâu thuẫn cá nhân. Vụ án xảy ra vào đêm tối, khu vực rẫy vắng với địa bàn rộng gây khó khăn cho cơ quan Công an trong hoạt động điều tra, truy tìm hung thủ. Một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Gia Lai cho biết, huyện Chư Pưh có địa bàn rộng, giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk nên người dân địa phương thường xuyên di chuyển qua lại để lao động tự do. Để khoanh vùng địa bàn, lãnh đạo đơn vị đã cử 2 tổ công tác gồm 10 CBCS tăng cường xuống hiện trường, tích cực phối hợp với Công an huyện và Công an xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Khi khám nghiệm hiện trường, Công an phát hiện trên người nạn nhân đeo dây chuyền vàng và trong túi quần có số tiền trên 7 triệu đồng nên loại trừ khả năng đối tượng giết người vì mục đích cướp tài sản. Vì là ngày mùa, bà con thường xuyên vắng nhà, việc trao đổi, xác minh thông tin cũng có phần hạn chế. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng trước nỗi đau của gia đình bị hại và để trấn an dư luận nên cơ quan Công an quyết tâm điều tra, bắt hung thủ chịu tội trước pháp luật. Qua công tác nghiệp vụ và nguồn tin từ quần chúng nhân dân, Cơ quan điều tra xác định tối 14/3/2022, tại thôn la Sâm có hai nhóm thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức ăn nhậu trong làng, cách rẫy cà phê của nạn nhân khoảng 100 mét. Lời khai của những người liên quan tương đối trùng khớp nhưng biểu hiện của đối tượng Rah Lan Giang (2001, trú cùng thôn) mang nhiều nghi vấn nên tiến hành bắt giữ. Tiếp xúc ban đầu, Giang tỏ ra lầm lỳ, ít nói, lảng tránh câu hỏi, ánh mắt của Điều tra viên. Qua nhiều giờ đấu trí căng thẳng, trước những lập luận sắc bén và chứng cứ không thể chối cãi, đến chiều 28/3/2022, Rah Lan Giang đã cúi đầu nhận tội. Giang khai, sau khi uống rượu với nhiều người trong làng, đối tượng về nhà cãi nhau với gia đình, rồi bỏ ra chòi rẫy ngủ. Đến 21h ngày 14/3/2022, khi đi qua vườn cà phê thấy chị Hồng đang rọi đèn tưới nước thì nảy sinh ý định hiếp dâm. Để tránh bị chị Hồng phát hiện, Giang nhặt 1 khúc gỗ trong vườn, lẻn ra sau lưng đánh nhiều nhát vào đầu nạn nhân, sau đó bóp cổ, thực hiện hành vi hiếp dâm. Sợ bị người khác phát hiện, đối tượng đã kéo thi thể nạn nhân và xe máy ném xuống giếng nhằm phi tang dấu vết. Với hành vi tàn bạo và thú tính của mình đối tượng Rah Lan Giang sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc từ pháp luật. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.

