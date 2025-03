Ai là người phá két sắt, cướp 110 triệu và 2,5 lường vàng ở Bình Thuận?

Ngày 27/3, Công an tỉnh Bình Thuận thông tin, đã bắt giữ Mai Hồng Quân (23 tuổi, trú tại TP Biên Hòa, Đồng Nai), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng Mai Hồng Quân. (Ảnh: CABT)

Trước đó, chiều 24/3, bà Võ Thị Nữ (trú tại thôn 2, xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh) trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà, phá két sắt, lấy đi 110 triệu đồng tiền mặt cùng 2,5 lượng vàng 18K, tổng giá trị khoảng 250 triệu đồng.

Ngay khi nhận tin, Tổ công tác Công an tỉnh tại huyện Đức Linh đã phối hợp Công an xã Sùng Nhơn triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường, rà soát camera an ninh, khoanh vùng nghi phạm. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng phối hợp với các tiệm vàng trên địa bàn để truy tìm tài sản bị mất.

Két sắt bị đục phá. (Ảnh: CABT)

Sau hơn 1 ngày điều tra, khoảng 13h ngày 26/3, Tổ công tác đã bắt giữ Mai Hồng Quân khi đang lẩn trốn tại 1 nhà nghỉ ở thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh. Tại hiện trường, tang vật vụ trộm cùng các công cụ gây án đã bị thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, Quân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi trộm được số vàng, đối tượng đã mang đến 1 tiệm vàng tại thị trấn Đức Tài bán với giá gần 80 triệu đồng. Được biết, Mai Hồng Quân từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

