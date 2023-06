Trang Nemo và loạt ôtô, xe máy trị giá tiền tỷ từng lên sóng

Trang Nemo (tên thật là Nguyễn Hương Trang), sinh năm 1992, là một chủ cửa hàng thời trang. Cách đây hơn 1 năm, nữ hot girl này nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội khi liên tục livestream bán hàng theo phong cách dân chơi, kèm theo đó là những hình ảnh Trang Nemo khoe khoang siêu xe và sự giàu có với những đồ hiệu sang chảnh. Điểm đặc biệt đối với nữ streamer này là dàn siêu xe và xe siêu sang trị giá hàng chục tỷ đồng với những màn xuất hiện cùng bao giờ cũng sở hữu những gam màu độc và bắt mắt... chính điều này giúp tạo nên hiệu ứng theo dõi trên mạng xã hội ngày càng nhiều, kèm theo đó là lượng khách mua hàng cũng khá đông đảo. Đầu tiên phải kể đến siêu xe McLaren 720S Spider của Trang Nemo, cô nàng khoe mua vào tháng 10/2021 sau khi đến xem và quyết định chỉ sau khoảng 30 phút. Đây chính là chiếc siêu xe về Việt Nam hồi tháng 10/2020, từng sở hữu bởi nữ ca sĩ Đoàn Di Băng. Ước tính khi giá xe tại Việt Nam vào khoảng 26 tỷ đồng. Chiếc xe McLaren 720S Spider này có ngoại thất màu cam McLaren và sở hữu rất nhiều tùy chọn carbon, ấn tượng nhất chính là cánh gió đuôi của xe không được sơn màu McLaren Orange mà bằng carbon. Xe sử dụng động cơ V8 tăng áp kép 4.0L sản sinh công suất tối đa 710 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Cùng thời điểm rước siêu xe Anh Quốc, Trang Nemo còn khoe mua một chiếc Mercedes-AMG G63 "đập hộp" với màn cúng xe ngay tại nhà và "phát sóng" trên mạng xã hội. Đây là chiếc G63 màu trắng, sở hữu nội thất màu cam theo phong cách Hermes, được độ lại bởi thợ tại Việt Nam và có giá bán hơn 11 tỷ đồng.Mercedes-AMG G63 của Trang Nemo sở hữu biển số cặp "thần tài lớn, nhỏ" khá đẹp mắt, tăng thêm giá trị của chiếc "SUV vạn người mê". Xe sử dụng động cơ V8 dung tích 4 lít tăng áp kép cho công suất 577 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm, đi cùng hộp số tự động 9 cấp. Trước khi tậu Mercedes-AMG G63 và McLaren 720S Spider, Trang Nemo còn được nhìn thấy thường xuyên sử dụng một chiếc Porsche 718 Cayman màu vàng, với giá bán chính hãng từ 3,6 tỷ đồng. Mức giá sẽ tăng lên nếu có thêm các trang bị tùy chọn đắt đỏ. Porsche 718 Cayman là mẫu xe thể thao thiên về trải nghiệm tốc độ khi sở hữu động cơ phẳng bốn xy-lanh dung tích 2 lít với hệ thống tăng áp mới kế thừa từ chiếc 718 Boxster, giúp sản sinh công suất 300 mã lực, đạt mô-men xoắn lên đến 380 Nm. 718 Cayman có tùy chọn hộp số PDK và gói kích hoạt chế độ thể thao Sport Chrono Package. Bên cạnh những siêu xe, siêu SUV và xe thể thao sang chảnh, Trang Nemo cũng không quên khoe chiếc xe tay ga đắt tiền Vespa 946 Christian Dior khi nó gây "sốt" giới nhà giàu Việt hồi đầu năm 2022. So với Vespa 946 tiêu chuẩn, phiên bản Christian Dior có nhiều chi tiết được thửa riêng, lấy cảm hứng từ các sản phẩm thời trang của thương hiệu Pháp. Đồng thời xe chỉ sản xuất 33 chiếc cho thị trường Việt Nam nên đã đẩy giá bán lên tới hơn 1 tỷ đồng so với con số 550 triệu đồng ban đầu. Vespa 946 Christian Dior vẫn dùng động cơ xy-lanh đơn, dung tích 125 cc, cho ra công suất 11,7 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn 10,3 Nm tại 7.000 vòng/phút. Các tính năng an toàn đi kèm gồm phanh ABS và hệ thống chống trượt ASR. Bên cạnh dàn xe sang chảnh, bên trong nhà Trang Nemo còn có cả xe sedan Vinfast LUX A2.0, hay SUV hạng sang Mercedes-benz GLC200 khi mới ra mắt, kèm theo đó cô nàng thị phi này còn từng khoe cả dàn xe máy biển đẹp toàn số tứ quý và ngũ quý... Video: Trang Nemo chi tiền tỷ tậu SUV hạng sang Mercedes-Benz GLC.

