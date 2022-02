Hơn trăm người bay lắc tại bar K-Club: Trách nhiệm chủ quán?

Thủ đoạn quán K-Club: Cử người giám sát các động tĩnh từ trụ sở Công an huyện

Quán K-Club do Trần Hữu Khang (SN 1996, HKTT tại thôn Kiến Thiết 2, xã Tràng Minh, huyện Kiến An, TP Hải Phòng) đứng tên. Trước thời điểm bị phát hiện tổ chức “bay, lắc”, chủ quán đăng ký kinh doanh quán bar. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp chuyển sang đăng ký kinh doanh ngành nghề: dịch vụ giải trí (hoạt động khiêu vũ), dịch vụ ăn uống và nghe nhạc, kinh doanh rượu, bia, thuốc lá nhưng bản chất vẫn là hoạt động theo mô hình vũ trường.

Thời gian gần đây, Công an huyện Bình Giang đã phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động của chủ quán. Cụ thể, mặc dù trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch nhưng thực tế từ Tết âm lịch đến nay quán vẫn hoạt động thường xuyên, lượng khách ra vào đông và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma tuý.

Đồng thời, tuy kinh doanh dịch vụ giải trí nhưng quán lại rất “kén” khách. Những người muốn tham gia phải có quan hệ quen biết hoặc sự giới thiệu của người quen thì mới được vào quán. Ở bên ngoài, chủ quán cắt cử người canh gác nghiêm ngặt. Sau nhiều giờ trở ra thì nhiều đối tượng có biểu hiện của việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Đáng chú ý, trao đổi với báo chí Chỉ huy Công an huyện Bình Giang cho biết, để tránh sự phát hiện của Công an, các đối tượng còn cử người giám sát các động tĩnh từ trụ sở Công an huyện và các khu vực lân cận. Trong trường hợp phát hiện một động tĩnh lạ, quán lập tức sẽ dừng hoạt động…

Xác định đây là điểm sử dụng trái phép chất ma tuý trá hình, Công an huyện Bình Giang đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương xác lập án đấu tranh.