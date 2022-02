Hành trình phá án: Giết bạn đồng tính vì lý do bất ngờ

Theo hồ sơ vụ án, sáng 1/10/2014, người dân phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng bàng hoàng khi hay tin anh Trần Trường Thành, chủ nhân ngôi nhà số 7- đường Hoàng Sỹ Khải bị kẻ thủ ác giết chết. Theo lời kể của chị Trần Thị Kim Phượng (SN 1973, em song sinh của anh Thành), khoảng 22h ngày 30/9/2014, chị nhìn sang nhà anh Thành thì thấy sáng điện, cửa chính khép hờ, cổng nhà chỉ móc ổ khóa ngoài chứ không khóa. Nghĩ rằng anh Thành vội đi chơi quên khóa cửa nên tiện tay chị Phượng bấm ổ khóa cổng nhà anh lại rồi về nhà ngủ. Khoảng 8h sáng hôm sau, khi đi ngang nhà anh Thành, chị Phượng ngạc nhiên vì cửa và cổng nhà vẫn ở trạng thái như lúc tối qua. Vì tính anh Thành rất cẩn thận, khi đi ra khỏi nhà luôn khóa cửa ngõ nên chị Phượng nghi ngờ có chuyện chẳng lành. Chị Phượng liền gọi anh Thành mở cửa nhưng không thấy trả lời, điện thoại cho anh Thành thì nghe đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Sau khi liên lạc không được, chị Phượng và một số người hàng xóm phá cổng nhà anh Thành rồi vào trong kiểm tra. Tại phòng ngủ, mọi người phát hiện thi thể anh Thành nằm trên giường, chăn trùm kín. Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Sơn Trà và Công an TP. Đà Nẵng có mặt kịp thời tại hiện trường. Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân tử vong trước đó khoảng 10 tiếng đồng hồ, thi thể đã lạnh ngắt, chân co quắp, quanh cổ nạn nhân có một vết bầm tím lớn. Ngay bên cạnh giường có một chiếc quạt đứng bị ngã đổ, chiếc tủ để trong phòng ngủ bị cạy cửa, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Một sợi dây chuyền vàng cỡ to, một chiếc nhẫn bạch kim đắt tiền mà nạn nhân đeo hằng ngày đã bị mất cùng với chiếc xe máy tay ga đắt tiền. Bước đầu, cơ quan CSĐT xác định hung thủ dùng dây điện của chiếc quạt siết cổ anh Thành đến chết rồi cướp tài sản. Công tác điều tra được tiến hành khẩn trương, các mối quan hệ cá nhân cũng như sinh hoạt của nạn nhân trước đó được đặc biệt chú ý. Theo lời khai của một nhân chứng, chiều 30/9/2014, anh Thành từ ngoài trở về nhà một mình. Sau đó ít phút có 2 người đàn ông đi xe máy đến. Người ngồi sau vào nhà anh Thành còn người lái xe thì quay trở ra. Nhân chứng này cho biết thêm, người đàn ông vào nhà anh Thành lúc đó rất trẻ, chỉ khoảng 25 tuổi. Ngay sau khi đón người thanh niên này vào nhà thì anh Thành lập tức đóng kín cửa. Kể từ đó, không ai nhìn thấy anh Thành và người thanh niên kia cho đến khi phát hiện thi thể anh Thành. Ngày 1/10/2014, cơ quan Công an phát hiện chiếc xe máy Nouvo BKS 43E1-112.76 của anh Thành bị vứt bỏ ngoài tường rào một trường học trên địa bàn quận Hải Châu. Kiểm tra trong cốp xe có 2 sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng. Từ vị trí phát hiện chiếc xe máy, các trinh sát tiếp tục lần theo các hướng khả nghi hung thủ đã đi qua. Thông qua camera giám sát giao thông, cơ quan điều tra phát hiện hình ảnh đối tượng khả nghi lưu thông trên đường trong thời gian trước và sau khi xảy ra vụ việc. Đối chiếu những hình ảnh này với mô tả của các nhân chứng gần nhà nạn nhân cung cấp thấy có nhiều điểm trùng khớp. Lần theo các mối quan hệ của nạn nhân và hình ảnh đối tượng nghi vấn, đến ngày 6/10/2014, cơ quan Công an đã xác định nghi can tên là Hoàng Văn Hậu (SN 1990, trú thôn Hải Nam, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Đi sâu xác minh, thấy Hậu có bất minh về tài chính, thời gian và có nhiều biểu hiện liên quan đến cái chết của anh Thành. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định Hậu chính là hung thủ sát hại anh Thành. Ngày 8/10, Công an Đà Nẵng tiến hành bắt khẩn cấp Hoàng Văn Hậu. Khám xét nhà riêng của Hậu tại thôn Hải Nam, Công an phát hiện và thu giữ tang vật của vụ án gồm 169 triệu đồng, 2 nhẫn và 1 dây chuyền kim loại màu vàng. Theo khai nhận của Hậu, số tiền và tài sản này do y chiếm đoạt của anh Thành mà có. Qua đấu tranh, đối tượng Hậu khai nhận, trong thời gian làm việc tại Đà Nẵng Hậu có đến nhà anh Thành chơi và biết anh Thành ở một mình, có nhiều tiền của. Sau khi về Nghệ An, thỉnh thoảng Hậu vẫn gọi điện thăm hỏi anh Thành. Những ngày cuối tháng 9/2014, do không vay mượn được tiền để lo cho vợ sắp sinh, Hậu đã liên lạc với anh Thành và được anh Thành hứa cho tiền nhưng Hậu phải vào lấy. Ngày 29/9, Hậu đón xe khách vào Đà Nẵng. Chiều 30/9, Hậu đi xe ôm đến gặp anh Thành tại nhà riêng. Tại đây, hai người ngồi chuyện trò, đến trưa, sau khi ăn cơm xong, anh Thành vào phòng nghỉ. Chờ cho anh Thành ngủ say, Hậu dùng dây điện của chiếc quạt đứng trong phòng ngủ siết cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, Hậu lục lọi lấy được 200 triệu đồng, 2 nhẫn vàng, 1 sợi dây chuyền vàng rồi dùng xe máy của nạn nhân tẩu thoát. Khi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn gần Trường THPT Trần Phú), Hậu bỏ xe máy lại rồi đi nhờ xe đến khu vực Công viên 29-3. Tại đây y bắt xe buýt lên bến xe trung tâm TP. Đà Nẵng rồi đi ô tô khách về lại thôn Hải Nam, xã Diễn Bích ngay trong đêm. Sáng hôm sau Hậu đưa vợ đi bệnh viện sinh con rồi về nhà sinh hoạt bình thường cho đến khi bị bắt giữ. Ngày 9/11/2015, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên chung thân cho Hoàng Văn Hậu về tội Giết người và Cướp tài sản.

