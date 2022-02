Hành trình phá án: Bí ẩn đôi chân người nhô lên từ “lòng đất“

Theo hồ sơ vụ án, ngày 6/2/2017, công an Sơn La nhận tin báo của người dân phát hiện một thi thể nhô chân lên đang phân hủy bị vùi lấp dưới đống gạch trên địa bàn phường Chiềng Sinh, TP Sơn La. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương tập trung lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thành lập ban chuyên án để chỉ đạo điều tra làm rõ vụ án và tổ chức truy tìm thủ phạm. Kết quả xác định được nạn nhân là Lò Văn Duyên (SN 1989 trú tại bản Dứn, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) trên áo nạn nhân mặc có nhiều vết đâm sắc nhọn. Công an tỉnh Sơn La đã chia thành nhiều tổ, mũi trinh sát điều tra, xác minh ở địa bàn trong và ngoài tỉnh. Qua điều tra, xác minh, cơ quan điều tra nắm được nạn nhân đi làm thuê ở Trung Quốc từ tháng 3/2016, thình thoảng mới liên lạc về nhà và thời điểm liên lạc gần nhất là vào tháng 8/2016. Cho đến khi nạn nhân bị sát hại, gia đình không nhận được bất cứ thông tin gì. Từ nguồn tin ban đầu đó, lực lượng Công an đã tiến hành xác định được khoảng 20 người tại các địa bàn Điện Biên, Hà Nội, Sơn La, Lào Cai đi làm thuê ở Trong Quốc cùng thời điểm tháng 3/2016 và biết được thông tin nạn nhân và đối tượng đã đi cùng nhau về quê ăn Tết. Sau 3 ngày liên tục triển khai các tổ công tác, kiên trì điều tra xác minh tại nhiều địa bàn, đến khoảng 10h ngày 9/2/2017, Công an xác định được đối tượng Quàng Văn Quyết (SN 1992, trú tại bản Lọng Khoang, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) chính là thủ phạm gây ra vụ án mạng nói trên và tiến hành bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan Công an, Quàng Văn Quyết khai nhận, tháng 3/2016, hắn đi làm thuê ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và quen biết với Lò Văn Duyên cũng là người đi làm thuê. Ngày 20/1/2017, Quyết và Duyên trở về Việt Nam để về quê ăn Tết cùng gia đình. Đến khoảng 4h ngày 24/1/2017, cả hai về đến TP Sơn La. Sau khi xuống xe, Quyết dẫn Duyên vào khu vực sau bến xe Sơn La tìm chỗ vắng người để sử dụng ma túy và chia tiền (cả hai cùng nghiện ma túy và làm thuê chung với nhau). Trong quá trình chia tiền, hai người nảy sinh mâu thuẫn nên Quyết đã dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm nhiều nhát vào lưng, vào ngực làm Duyên chết tại chỗ. Sau đó, Quyết lấy toàn bộ số tiền mà Duyên đang giữ và chiếc điện thoại của Duyên. Để che giấu hành vi phạm tội, Quyết đã dùng gạch ba vanh ở gần đó lấp kín xác nạn nhân rồi trở về gia đình ăn Tết cùng vợ con tại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn. Trên đường rời khỏi hiện trường, Quyết đã vứt con dao gây án và chiếc điện thoại của nạn nhân xuống dưới cống ven đường gần bến xe TP Sơn La. Ngày 18/8/2017, TAND tỉnh Sơn La đã xử phạt bị cáo Quyết tù Chung thân, Bồi thường dân sự 191.880.000đ. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

