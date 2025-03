Trốn nhập ngũ, nam thanh niên bị xử phạt hơn 62 triệu đồng

Ngày 31/3, ông Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã ký quyết định xử phạt Đ.H.P. (SN 2006, trú xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) do không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Quyết định xử phạt hành chính đối với công dân Đ.H.P.

Theo hồ sơ vụ việc từ UBND huyện Hưng Nguyên, trước đó P. đã được khám sức khỏe ở cấp xã và cấp huyện, kết quả P. trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025.

Ngày 24/1, nam thanh niên này cũng đã có mặt ở trụ sở xã Hưng Yên Nam để nhận lệnh gọi nhập ngũ, nhận quân tư trang. Tuy nhiên đến ngày 14/2, khi chính quyền tổ chức lễ giao nhận quân, P. không có mặt theo kế hoạch.

Xác minh từ gia đình, cơ quan chức năng mới biết P. đã xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc theo con đường du học tự túc vào ngày 12/2, trước lễ giao nhận quân 2 ngày.

