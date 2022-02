Hành trình phá án: Gã kiến trúc sư máu lạnh đoạt mạng bác ruột

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16h30 ngày 21/2/2020, ông Đỗ Đình Tiệp đi làm về thấy cửa nhà khép hờ, không thấy xe máy dựng chỗ cũ, còn vợ là bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1965, trú tại phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh) ngã úp mặt trong chậu nước ở phòng tắm tầng 2, quần áo như đang tắm. Nghĩ vợ bị cảm hoặc điện giật, ông Tiệp vội vàng bế ra ngoài, hô hấp nhân tạo nhưng bà Nhung đã tử vong từ trước đó. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, khi ông Tiệp về nhà, cửa chính chỉ khép hờ, khóa hầu như còn nguyên vẹn. Đáng chú ý, chiếc camera an ninh của gia đình đã bị hung thủ dùng thang nhôm trèo lên để tháo ra, vứt trong bồn hoa trước cửa nhưng thẻ nhớ thì biến mất. Trong phòng ngủ, giường bị dịch chuyển, ga gối dính máu, mép giường có chiếc bông tai màu vàng, cạnh giường có 3 chiếc răng, tuy nhiên chiếc két sắt cạnh giường lại không có dấu hiệu cạy phá. Trong tủ thờ gia đình có 1 chiếc chăn dính máu, còn trên sân phơi quần áo tầng 3 cũng rải rác nhiều vết máu, trong máy giặt có chăn, màn đã được giặt sạch. Ông Tiệp cho biết, tài sản bị mất là 1 chiếc xe máy và giấy tờ tùy thân của bà Nhung. Theo một số người hàng xóm, mặc dù xung quanh có rất đông người nhưng không ai phát hiện có bất cứ dấu hiệu gì khác thường cho đến khi chồng nạn nhân hô hoán. Khám nghiệm tử thi cho thấy, vùng gáy, đầu cổ nạn nhân có rất nhiều vết rách da sắc gọn, nhận định do kéo gây nên, nạn nhân bị mất 4 răng cửa hàm trên dưới. Lực lượng kỹ thuật hình sự nhận định, nạn nhân không phải chết khi đi tắm mà do đối tượng cố tình dựng hiện trường giả, răng của nạn nhân văng khỏi miệng, chứng tỏ giữa nạn nhân và hung thủ vật lộn rất quyết liệt, hung thủ cũng nhỏ con và không phải là người khỏe mạnh. Tuy nhiên, hung thủ đã có sự chuẩn bị về mặt thời gian, có thể do là người thân quen, hoặc có chìa khóa nhà, 19 vết đâm trên cơ thể nạn nhân chứng tỏ hung thủ quyết tâm đoạt mạng đến cùng. Việc gãy răng có thể do quá trình vật lộn, nạn nhân kêu cứu nên bị hung thủ bịt miệng, dùng vật khác tì đè dẫn đến gãy răng và ngạt chết. Về hung thủ chắc chắn là kẻ có quen biết với gia đình nạn nhân, là người thân trong nhà hoặc có mối quan hệ đặc biệt trong xã hội, vì chỉ có như thế mới nắm được thói quen sinh hoạt và kết cấu trong nhà nạn nhân. Đối tượng chọn thời điểm gây án vào ban ngày, sau đó vẫn nán lại để thu dọn hiện trường, tạo hiện trường giả, vô hiệu hóa hệ thống camera, chứng tỏ đây là kẻ liều lĩnh, máu lạnh, gian xảo. Ban chuyên án dồn cả vào mũi trinh sát rà soát camera an ninh và quan hệ nội ngoại của vợ chồng nạn nhân. Cuối cùng cũng có tia hy vọng khi phát hiện đối tượng nghi vấn mặc áo gió, đeo khẩu trang, găng tay, mũ bảo hiểm, chưa rõ nam hay nữ từ nhà nạn nhân đi ra nhưng thời gian phù hợp với khung thời gian xảy ra vụ án cũng như thời gian mà lực lượng pháp y xác định nạn nhân tử vong. CQĐT nhận định, nhiều khả năng đây là đối tượng gây án và phương tiện đối tượng sử dụng là lấy cắp của nạn nhân. Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát camera an ninh dọc tuyến đường đối tượng di chuyển, qua sàng lọc, CQĐT tiếp tục thu được hình ảnh từ 1 cửa hàng tạp hóa trên đường Nguyễn Trãi, TP Bắc Ninh có đối tượng giống với đối tượng đã rời nhà nạn nhân. Từ đó xác định, đối tượng gây án là nam giới, cao khoảng 1,7m, đeo khẩu trang y tế, áo khoác gió màu tím, quần đen, găng tay, dáng người cao lòng khòng, chi tiết đáng lưu ý nhất của đối tượng là đôi giày, đối tượng đến cửa hàng này để hỏi mua 1 chiếc kính đen. Sau khi kết thúc việc mua bán, đối tượng đi ra tỉnh lộ 295D xuôi về Hà Nội. Trong lúc tổ trinh sát đang rà theo hành trình của đối tượng qua camera thì tổ công tác xác minh mối quan hệ họ hàng của vợ chồng nạn nhân cũng nắm được 1 đối tượng đáng ngờ. Đó là Lê Thành Hưng (SN 1991, ở thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh), cháu gọi bà Nhung là bác ruột, có nghề nghiệp kiến trúc sư nhưng làm ngoài, đang thuê nhà ở Tây Hồ, Hà Nội. Tổng hợp báo cáo từ 2 tổ điều tra, Ban chuyên án thấy có nhiều điểm trùng hợp. Lê Thanh Hưng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị TAND quận Tây Hồ, Hà Nội phạt 30 tháng tù giam, hiện đang được tại ngoại. Từ những tài liệu, chứng cứ xác định, người trong camera và Lê Thanh Hưng là một. Nhiệm vụ lúc này là phải tìm được Hưng trước khi có thể xác định anh ta có phải là người gây án hay không. Tuy nhiên, việc bắt giữ Hưng cũng rất khó khăn, vì y rất lỳ lợm, gian xảo. Sau khi nắm được thông tin Lê Thanh Hưng đang thuê trọ ở Tây Hồ, Hà Nội, tổ trinh sát đã lập tức có mặt tại Hà Nội. Nhiều phương án vây bắt đã được xem xét, nhưng để không ảnh hưởng đến đám tang nạn nhân và người dân trong khu vực, cuối cùng, tổ vây bắt quyết định triển khai tình huống, bắt gọn hung thủ lúc 10h30 ngày 22/2/2020. Tại CQĐT, lúc đầu, Lê Thanh Hưng tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng. Về những vết thương trên 2 cổ tay và khắp cơ thể mình, Hưng lý giải là do anh ta ngã xe. Hắn cũng viện dẫn nhiều lý do chứng minh sự vô can của mình trong vụ án. Nhưng khi bộ quần áo, đôi giày Hưng dùng khi gây án, còn cả chiếc bông tai và giấy tờ tùy thân của bà Nhung được trinh sát thu được tại nhà trọ của hắn dưới Hà Nội, chiếc xe máy tang vật thu tại một điểm trông giữ xe máy trên quận Thanh Xuân từ chiếc vé gửi xe Hưng nhét trong túi quần áo thì gã kiến trúc sư gian manh, lỳ lợm mới cúi đầu nhận tội. Do cần tiền trang trải cho việc làm ăn thất bại, Hưng nghĩ cách trộm cắp tài sản. Trong một lần họp mặt gia đình, Hưng nghe thấy vợ chồng bà Nhung bàn việc chuẩn bị xây nhà. Nghĩ 2 bác có tiền, Hưng nung nấu suy nghĩ đột nhập vào nhà bác trộm cắp. Để thực hiện ý định, Hưng đã lấy chìa khóa trong túi áo con trai bà Nhung rồi đem đi sao chép. Hưng khai không có đủ gan trộm cắp hay cướp đoạt tài sản của người lạ, nhưng với bác ruột mình thì hắn nắm rõ đường đi lối lại cũng như nếp sinh hoạt của mọi người trong gia đình. Bởi vậy, sau khi có chìa khóa, Hưng chọn ngày 20/2/2020 để ra tay, mang theo chiếc dùi cui điện cùng quần áo, găng tay rồi đi xe máy từ Hà Nội lên Bắc Ninh. Hắn gửi xe ở Bệnh viện Phụ sản Bắc Ninh gần nhà bác, đi bộ mở cửa vào nhà, trốn trong phòng ngủ của anh chị trên tầng 3 chờ cơ hội ra tay. Suốt gần 2 ngày, đợi lúc mọi người trong nhà đi vắng hoặc đi ngủ, Hưng lục tìm chìa khóa két nhưng không thấy. Đến 14h ngày 21/2/2020, Hưng thay đổi ý định, sẽ khống chế bà Nhung buộc bà mở két để lấy tài sản. Tuy nhiên, do bà Nhung chống cự quyết liệt, nên đứa cháu bất nhân nghĩ cách cho bác mình im lặng để êm thấm rời khỏi hiện trường. Khi nạn nhân đã chết, Hưng tìm thấy chìa khóa két sắt nhưng vẫn không mở được vì không biết mật khẩu. Sau đó, Hưng tạo hiện trường giả như vụ đột tử khi tắm, thu dọn hiện trường, vô hiệu hóa camera rồi ra khỏi nhà bác ruột cùng 1 túi xách trong có chiếc khuyên tai, dây chuyền, 800.000 đồng và chiếc xe máy. Được 1 đoạn, phát hiện có camera an ninh, hắn đã dùng tay che mặt tránh bị phát hiện, đi thêm đoạn nữa, hắn dừng lại cửa hàng tạp hóa bên đường hỏi mua kính đen để ngụy trang. Khi phát hiện cửa hàng tạp hóa có lắp camera an ninh, hắn lập tức quay ra ngoài cho đến khi chủ quán gọi lại nhận kính và thanh toán tiền. Tháng 1/2021, TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Hưng tử hình về tội "Giết người" và 05 năm tù về tội "Cướp tài sản", buộc bị cáo Hưng phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là tử hình.

