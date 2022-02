Hành trình phá án: Xác chết bìa rừng tố cáo gã shipper máu lạnh

Theo hồ sơ vụ án, những ngày đầu năm 2021, bản Hô Bon xã Phúc Khoa, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu vốn bình yên với núi đồi, ruộng nương bỗng nhận tin dữ khi thi thể anh Má A V. (SN 1998) được tìm thấy trên địa bàn huyện sau khi rời khỏi nhà vào giữa trưa để đi mua lợn. Câu chuyện đau lòng bắt đầu từ ngày 3/1/2021 khi anh Giàng A Dơ (bố vợ anh V.) lên Công an huyện Than Uyên trình báo về việc con rể mất tích bí ẩn sau khi cầm một món tiền lớn để đi mua lợn vào trưa ngày 30/12/2020. Sau nỗ lực tìm kiếm của lực lượng Công an và gia đình nạn nhân, thi thể anh Má A V. được tìm thấy tại khu đồi thuộc bản Lằn Giẳng, xã Mường Than, huyện Than Uyên. Ngay sau khi phát hiện thi thể, lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi nạn nhân. Tại hiện trường, công an tìm thấy một xe máy màu sơn đen trắng, một bao tải và một chiếc lồng bằng kim loại và một chiếc quần mưa. Cách vị trí chiếc xe máy khoảng 2km, thi thể anh V. được phát hiện trong tư thế nằm ngửa. Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện ở vùng đầu nạn nhân có nhiều tổn thương rất nặng do vật chày hoặc vật sắc nhọn gây ra. Ở vùng ngực nạn nhân cũng xuất hiện những vết bầm tím tụ máu. Các vết thương nham nhở trên thi thể nạn nhân được cơ quan điều tra xác định kẻ thủ ác ra tay rất tàn độc, lạnh lùng. Kết luận giám định thể hiện, nạn nhân đã tử vong khoảng 72h trước đó. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan xác lập chuyên án để điều tra, lần theo từng manh mối để truy bắt kẻ sát nhân. Rất nhanh chóng, chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ, chân dung nghi phạm được phác họa và vụ án dần được sáng tỏ. Cơ quan điều tra xác định, thủ phạm của vụ việc chính là Hù Văn Sinh (SN 1992, trú bản Đán Đăm, xã Hua Nà, huyện Than Uyên). Hung thủ là người quen của nạn nhân. Trưa ngày 4/1/2021, tổ công tác đã bắt giữ Sinh tại một nhà nghỉ trên địa bàn Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Tại cơ quan Công an, Sinh khai nhận, khoảng tháng 11/2020, Sinh quen biết với anh Má A V. thông qua việc đi mua lợn của người dân, sau mỗi giao dịch mua bán lợn, Sinh đều được anh V. trả tiền công. Là đối tượng nghiện ma túy nhưng không có việc làm ổn định, trong lúc lên cơn thèm ma túy, Sinh đã nảy sinh ý định cướp tiền của anh V. thông qua việc lừa rủ đi mua lợn. Khoảng 7h30 sáng 30/12/2020, Hù Văn Sinh dùng điện thoại gọi đến máy của anh Má A V. nói rằng ở xã bên có một gia đình có khoảng 8 con lợn muốn bán với giá rất rẻ. Tin lời của Sinh, khoảng 11h cùng ngày, anh V. rời khỏi nhà trên chiếc xe máy màu đen trắng và cầm theo hơn 14 triệu đồng để giao dịch mua bán. Quá trình di chuyển đi mua lợn, Sinh nảy sinh ý định giết anh V. để cướp tài sản. Từ ngã ba hướng vào xã Mường Mít, Sinh và anh V. mỗi người một xe máy đi hướng bản Lằn Giẳng, xã Mường Than. Đến đây, Sinh dừng xe máy và nói với anh V. rằng phía trước đường khó đi buộc phải đi bộ. Khi đi được một quãng đường, nhận thấy không có người qua lại, Hù Văn Sinh nhặt một cây gậy ven đường đánh vào vùng gáy nạn nhân. Khi thấy nạn nhân còn thở, Hù Văn Sinh liên tiếp dùng gậy và dao bấm xuống tay cho đến khi nạn nhân tử vong mới rời khỏi hiện trường cùng các tài sản trên thi thể nạn nhân. Sau khi gây án, Hù Văn Sinh lái xe về phòng trọ trả phòng rồi về nhà ở xã Hua Nà để cùng vợ chạy trốn xuống TP Hà Nội. Ngày 5/1, hai ngày sau khi thi thể anh V. được phát hiện, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu ập vào bắt giữ Sinh khi y đang lẩn trốn tại Hà Nội. Tháng 7/2021, TAND tỉnh Lai Châu đã tuyên Hù Văn Sinh 4 năm tù về tội cướp tài sản, tử hình về tội giết người, tổng hợp hình phạt chung Sinh phải chịu là tử hình. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

