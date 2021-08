Chủ quán karaoke Badboy bị khởi tố vì liên quan ma túy

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố bị can Phạm Văn Nhân (SN 1988, trú tại xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang) – chủ quán karaoke Badboy về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng bị khởi tố tội danh trên còn có Nhữ Văn Tân (sinh năm 1990 trú tại xã Thái Hòa, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) – quản lý quán.

Phạm Văn Nhân tại cơ quan công an.

Hai bị can trên bị khởi tố liên quan đến vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại quán karaoke Badboy ở xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương do Nhân làm chủ. Đến nay, tổng số bị can bị khởi tố trong vụ án này lên con số 10 bị can.

Trước đó, liên quan đến vụ án này, từ ngày 1/8 đến ngày 3/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang đã khởi tố 9 bị can (trong đó có 8 bị can cùng ở xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và bị can Nhữ Văn Tân bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy).

Quán karaoke Bad Boy chưa được cấp phép nhưng vẫn hoạt động lén lút, 2 lần đón khách đến sử dụng ma túy.

Tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang cho thấy, quán karaoke Badboy tuy chưa được cấp phép nhưng vẫn đi vào hoạt động từ tháng 1/2021. Quá trình hoạt động của quán nhiều lần liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 10/1/2021, lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện có 7 khách sử dụng ma túy trái phép trong phòng hát tại quán.

Đến rạng sáng ngày 25/7/2021, bất chấp quy định về việc nghiêm cấm hoạt động do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện Nhân vẫn điều hành nhân viên của quán đón 42 khách đến quán, trong đó có 37/42 người đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, toàn bộ nhân viên quản lý, phục vụ tại quán đều dương tính với ma túy. Lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật như ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy và các đồ vật có liên quan.

Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang đã khởi tố tổng số 10 bị can về các hành vi tàng trữ, mua bán và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Phạm Văn Nhân từng có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng vào năm 2018.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, củng cố hành vi phạm tội của các bị can và mở rộng điều tra vụ án.