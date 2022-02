Hải Dương: Nhiều đối tượng nhiễm COVID-19 tham gia bay lắc ở Bar

Chiều 15/2, lãnh đạo UBND huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết, Công an huyện vừa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện hơn 200 đối tượng “bay lắc” tại quán bar karaoke. Trong đó nhiều đối tượng dương tính với COVID-19 và chất ma tuý.

Hiện trường cảnh bay lắc tại quán Karaoke K - Club. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Khoảng 1h sáng 15/2), Công an huyện Bình Giang đã bất ngờ ập vào quán Bar karaoke K - Club (thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang). Khi các trinh sát ập vào, hơn 200 người đang say sưa hát, nhảy trong tiếng nhạc lớn. Qua kiểm tra, sàng lọc, công an ghi nhận có hơn 100 người dương tính với chất ma tuý, hơn 10 người nhiễm COVID-19.

Lãnh đạo Công an huyện Bình Giang cho biết, những người dương tính với ma tuý đã được đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra xử lý. Những người nhiễm COVID-19 đã được ban chỉ đạo phòng chống dịch đưa đi cách ly.

Cảnh sát bắt quả tang nhóm đối tượng đang bay lắc.

Cơ sở kinh doanh nói trên đã liên tục vi phạm quy định chống dịch trong thời gian gần đây. UBND huyện sẽ xem xét, kiến nghị để rút giấy phép hoạt động.

Đáng chú ý, hiện Hải Dương chưa cho cơ sở karaoke, quán bar hoạt động trở lại do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, cơ sở này đã bất chấp lệnh của chính quyền mở cửa đón khách, hoạt động trái phép ngay giữa mùa dịch.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tụ tập hát karaoke, 12 đối tượng ở Cần Thơ bị phạt 195 triệu đồng: