Một cán bộ công an Hải Dương bị thương khi “đột kích” bar K-Club

Tối ngày 15/2, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, khoảng 0h30 ngày 15/2, Công an huyện Bình Giang tổ chức kiểm tra, phát hiện quán K-Club tại khu đô thị Toàn Gia, thị trấn Kẻ Sặt (huyện Bình Giang) đang có biểu hiện tổ chức bay lắc và sử dụng trái phép chất ma túy.



Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện tại 31 bàn trong quán có khoảng 180 nhân viên và khách đang hát, bay lắc, trong đó nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng và tàng trữ chất ma túy. Cảnh sát thu giữ nhiều chất nghi là ma túy, tại nhiều vị trí trong quán bar.

Cảnh sát kiểm tra quán K-Club.

Công an huyện đã đưa các đối tượng về trụ sở để xác minh làm rõ. Tiến hành kiểm tra sơ bộ, sàng lọc nhanh, lực lượng công an phát hiện trong số đó có 115 trường hợp dương tính với chất ma túy (89 nam, 26 nữ), 14 người dương tính với SARS-CoV-2.

Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra quán, các đối tượng bảo vệ quán đã dùng cốc thủy tinh chống trả lại lực lượng chức năng, làm một cán bộ Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Bình Giang bị thương.

Theo cảnh sát, quán K-Club do Trần Hữu Khang , sinh năm 1996, tại thôn Kiến Thiết 2, xã Tràng Minh, huyện Kiến An (Hải Phòng) đứng tên. Quán đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ giải trí, ăn uống, kinh doanh rượu bia, thuốc nhưng thực chất hoạt động theo mô hình vũ trường. Mặc dù tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng lượng khách ra vào quán vẫn rất đông, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Công an huyện Bình Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, củng cố tài liệu, hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

