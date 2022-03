Ca sĩ Vy Oanh nói gì về việc tố giác khiến bà Hằng... xộ khám?

Ngày 27/3, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) đã lên tiếng về việc Công an TP HCM quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can liên quan việc nữ ca sĩ này tố giác bà Nguyễn Phương Hằng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam.



Theo đó, ca sĩ Vy Oanh cho biết, sáng cùng ngày, bà cùng luật sư bảo vệ được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM mời lên nhận kết quả giải quyết tin báo tố giác tội phạm đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Ca sĩ Vy Oanh thời điểm ký đơn gửi cơ quan điều tra

Nữ ca sĩ cho biết, kết quả giải quyết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

“Tôi thật sự rất hạnh phúc vì được sống trong một đất nước Việt Nam thượng tôn pháp luật đã không bỏ lọt tội phạm, tạo niềm tin tuyệt đối cho bản thân tôi và nhân dân, đã trả lại cho tôi sự trong sạch mà tôi đã phải chiến đấu miệt mài 1 năm qua dù cũng có những lúc vô cùng đau đớn khi những đứa con thơ, gia đình của mình bị mang ra chà đạp”, nữ ca sĩ nói.

Trước đó, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo - bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ca sĩ Vy Oanh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã nhận được tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh). Ca sĩ Vy Oanh và luật sư đã đến Công an TP HCM để nhận các thông báo liên quan.

Theo đó, Cơ quan CSĐT quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can ngày 24/3/2022 đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo nói rằng, sau thời gian dài, cá nhân Vy Oanh và gia đình bị bà Phương Hằng vu khống, miệt thị, xúc phạm nặng nề, kết quả điều tra này đã minh thị mọi việc, trả lại sự trong sạch cho Vy Oanh.

“Hôm nay, Vy Oanh đã đến cơ quan công an để khai báo với tư cách người bị hại trong vụ án. Tôi và Vy Oanh luôn tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật, và tiếp tục hợp tác tích cực với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ mọi việc", luật sư Thảo nói.

Tháng 10/2021, ca sĩ Vy Oanh nộp đơn đến Phòng cảnh sát hình sự Công an TP HCM tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam đã có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tin bịa đặt, sai sự thật nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự của nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ trong nước, trong đó có ca sĩ Vy Oanh.

Theo ca sĩ này, từ ngày 16/5 đến 9/10/2021, trong các buổi livestream, bà Phương Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, giọng điệu quy chụp không có căn cứ với mục đích bôi nhọ, vu khống, xúc phạm ca sĩ Vy Oanh với hàng loạt từ ngữ như “làm bé”, “giựt chồng”, “đẻ thuê”, “làm gái bao”... Sau những buổi bà Phương Hằng phát sóng trực tiếp, nhiều người đã lập hội nhóm trên Facebook, Youtube đăng lại các video này.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan công an.

Sau khi nhận đơn tố cáo, Phòng cảnh sát hình sự đã chuyển đơn của ca sĩ Vy Oanh đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM để xem xét, giải quyết. Qua quá trình xử lý, xác minh đơn tố cáo của ca sỹ Vy Oanh, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết đơn tố giác trên do hết thời hạn. Đồng thời, CQĐT sẽ tiếp tục xác minh, nếu có cơ sở sẽ phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Tối 24/3, Công an TP HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng để điều tra hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” .

Bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác.

>>> mời độc giả xem video Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng: