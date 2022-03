Hành trình phá án: Bí ẩn xác cô gái “loã thể” bị chôn vùi dưới cát

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9h ngày 7/8/2012, người dân phát hiện tại khu vực Quốc lộ 21B đang thi công thuộc địa phận thôn Câu Thượng, xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam có một xác chết bị vùi trong cát. Nạn nhân là nữ, khoảng 18 - 22 tuổi, được phát hiện trong tình trạng không mặc áo, bị nhiều vết chém ở vùng cổ và đầu, thi thể đang trong thời kỳ phân hủy. Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, những vật dụng cá nhân tối mà những cô gái trẻ thường mang theo như điện thoại di động, nhẫn, dây chuyền, đồng hồ hay bông tai đều không có. Nhận định đây có thể là một vụ án mạng giết người, cướp tài sản, Công an tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng triển khai lực lượng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện cách nơi chôn vùi xác chết khoảng 3m, có một đôi dép và chiếc áo của nạn nhân đã bị cắt rách, vùi dưới cát. Công an nhận định đối tượng gây án đã chém chết nạn nhân rồi vùi cát lên, sau đó giấu áo và đôi dép của nạn nhân. Vụ án xảy ra gây chấn động vùng quê vốn yên ả thanh bình khiến dư luận hoang mang, bất an. Vì vậy, Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã thành lập Ban chuyên án với quyết tâm phá án nhanh. Do địa bàn gây án là khu công trường đang thi công dang dở nên vắng vẻ, không có nhân chứng; hiện trường vụ án lại gần đường Quốc lộ 21B, một nút giao thông quan trọng đi qua các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hưng Yên. Bên cạnh đó, tung tích nạn nhân vẫn đang là một ‘ẩn số” nên việc khoanh vùng đối tượng, xác định thủ phạm cũng gặp nhiều khó khăn. \Vì vậy, Ban chuyên án đã gửi thông báo tìm tung tích nạn nhân tới các huyện, thành phố trong tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận như Nam Định, Hưng Yên, Ninh Bình, Hòa Bình... Kết quả hồi âm ban đầu cho thấy, trên địa bàn xã An Nội và huyện Bình Lục nơi phát hiện vụ án mạng không có trường hợp nữ giới nào có đặc điểm tương tự như nạn nhân mà cơ quan điều tra thông báo tìm tung tích thời điểm này bị “mất tích”. Với tinh thần làm việc cực kỳ khẩn trương, sau đó, Ban chuyên án nhận được thông tin có 15 trường hợp người thân mất tích có đặc điểm tương tự xin được nhận dạng. Tuy nhiên, lần lượt xác minh, cả 15 trường hợp đến nhận dạng đều không ai nhận là bị hại của vụ án. Ban chuyên án cũng đã rà soát, triệu tập 20 đối tượng nghi vấn tại địa phương để đấu tranh làm rõ, tuy nhiên những người này đều có chứng cứ ngoại phạm. Chuyên án tưởng như đi vào ngõ cụt… Ngày 8/8/2012, Công an tỉnh Nam Định phát hiện tại khu vực ki-ốt 23 bãi tắm Thịnh Long, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu có một trường hợp tên là Lò Thị Hợp (SN 1992, đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) là nhân viên bán hàng của ki ốt này xin nghỉ việc đi Hà Nội giải quyết việc riêng từ 8h ngày 4/8/2012, đến nay chưa về. Chủ ki ốt thuê chị Hợp bán hàng là vợ chồng anh Nguyễn Văn Doanh cho biết, vợ chồng anh thuê chị Lò Thị Hợp và chị họ của chị Hợp là chị Lò Thị Quân làm nhân viên bán hàng. Quá trình làm việc tại đây, chị Hợp tỏ ra là người chịu khó, chăm chỉ, quan hệ đúng mực. Sáng 4/8/2012, chị Hợp có xin phép chủ nhà cho nghỉ làm để lên Hà Nội tìm thuê nhà trọ cho em. Theo yêu cầu của chị Hợp, vợ chồng anh Doanh đã cho chị vay 4,8 triệu đồng làm lộ phí. Khi đi, chị Hợp mang theo số tiền trên cùng một túi xách đựng quần áo, một túi xách tay đựng đồ nữ trang, một máy nghe nhạc và một điện thoại di động Samsung. Chị Lò Thị Quân, chị họ của Hợp làm cùng ki ốt cho biết thêm, chiều 3/8/2012, chị Hợp có hẹn sáng mai sẽ lên chỗ bạn trai chơi, rồi đi từ sáng 4/8/2012, không thấy về. Chị Quân đã gọi điện cho chị Hợp nhưng điện thoại tắt máy, không liên lạc được. Sau khi tiến hành đối chiếu dấu vân tay, Ban chuyên án xác định nạn nhân bị sát hại ở khu vực thôn Cầu Thượng, xã An Nội, huyện Bình Lục chính là chị Lò Thị Hợp. Cơ quan Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với công an tỉnh Nam Định khẩn trương điều tra, khoanh vùng thủ phạm. Đến 14h ngày 9/8/2012, Cơ quan Điều tra xác định đối tượng sát hại nạn nhân Lò Thị Hợp chính là Trần Văn Sơn (SN 1992, trú tại thôn Cửa, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) - “bạn trai” đã hẹn hò với nạn nhân. Nhà tên Sơn ở gần hiện trường vụ án, trước và sau khi xảy ra vụ án Sơn có mặt ở địa phương, đặc biệt sáng 4/8/2012, Sơn là người đã đón chị Hợp ở khu vực cầu Họ, xã Trung Lương. Từ kết quả xác minh trên, Ban chuyên án quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Sơn, nhưng khi đến nhà hắn thì gia đình cho biết Sơn cùng anh trai đi Phủ Lý lấy giấy tờ xe máy mới mua. Các mũi trinh sát đã tập trung truy tìm và phát hiện Sơn đang ngồi sau xe máy do anh trai chở đi trên Quốc lộ 21B hướng Trung Lương đi TP Phủ Lý. Trinh sát đã bám sát, khống chế, bắt gọn Sơn. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Sơn, Công an thu giữ một dây chuyền bằng kim loại màu vàng, một máy nghe nhạc, một điện thoại Samsung. Tại Cơ quan Công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Trần Văn Sơn đã cúi đầu nhận mình chính là hung thủ đã sát hại dã man chị Hợp để cướp tài sản. Hắn khai nhận, khoảng đầu tháng 7/2012, hắn đi nghỉ mát tại bãi biển Thịnh Long (huyện Hải Hậu, Nam Định), tình cờ ghé quán của chị Hợp uống nước, nghỉ ngơi. Thấy cô chủ quán xinh đẹp, trẻ trung nên Sơn đã làm quen, tán tỉnh. Qua câu chuyện, Sơn “úp mở” giới thiệu mình là một công tử nhà giàu quê ở TP Nam Định nhưng công tác ở Hà Nội, nghỉ hè rảnh rỗi mới có thời gian xuống đây tắm biển, nghỉ ngơi. Tỏ ra rất ga lăng, Sơn đã mời chị Hợp có dịp lên nhà mình chơi, hoặc có việc lên Hà Nội thì cứ điện thoại cho hắn một câu, “dẫu em có ở đâu anh cũng sẽ đến đón”. Trước gã thanh niên đẹp trai, đô con, có tài “chém gió” như thế thì một cô gái quê như chị Hợp bị “choáng váng, say nắng” là điều dễ hiểu. Khi Sơn ngỏ ý muốn xin số điện thoại để tiện liên lạc, chị Hợp đã vui vẻ cho ngay. Những ngày sau đó, Sơn và chị Hợp thường xuyên liên lạc với nhau. Chưa đầy tuần sau, Sơn buông lời tán tỉnh, bày tỏ tình yêu với Hợp và được cô gái trẻ nhận lời. Gần một tháng kể từ ngày quen nhau, tối 3/8/2012, chị Hợp hẹn hôm sau lên chỗ Sơn chơi. Đến khoảng 8h ngày 4/8/2012, chị Hợp bắt xe khách lên chỗ Sơn. Trước khi đi và trên đường đi, chị Hợp đã liên lạc nhiều lần bằng điện thoại với Sơn. Có điều, chàng “bạch mã hoàng tử” hẹn đón người yêu ở nhiều địa điểm như Bến xe Nam Định, Trạm thu phí Mỹ Lộc nhưng lại thất hứa, không ra đón. Sau đó, Sơn đón chị Hợp tại khu vực cầu Họ, xã Trung Lương bằng xe máy nhãn hiệu Wave RS, BKS: 90B1-12662. Sau khi cả hai uống nước ở một quán giải khát, Sơn chở thẳng người đẹp đến nhà nghỉ An Sinh, thuộc xã Trung Lương để “tâm sự”. Sau khi thỏa mãn, tên Sơn có ý định sát hại chị Hợp để cướp tài sản. Đến khoảng 19h, Sơn đưa chị Hợp đi ăn tối rồi cả hai lượn phố phường. 21h, hắn chở chị Hợp ra QL21B thuộc địa phận thôn Câu Thượng, xã An Nội thì dừng lại, Sơn bảo chị Hợp xuống xe. Cô gái rời xe máy, bỡ ngỡ nhìn bãi cát hoang vu không hiểu ý đồ của chàng người yêu đưa mình đến đây để làm gì thì bất ngờ hắn mở cốp lấy con dao phay chuẩn bị sẵn, chém liên tiếp khiến nạn nhân tử vong không kịp kêu một tiếng. Sau đó, hắn lạnh lùng dùng dao cắt áo chị Hợp, mang áo và đôi dép đi giấu cách vị trí gây án khoảng 3m. Giấu xong, hắn kéo nạn nhân vào giữa khe hai đống cát, tháo sợi dây chuyền, lấy điện thoại rồi cào cát phủ lên. Sau đó, Sơn đi về phía làng Vòi, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc vứt dao xuống ao đình rồi quay lại nhà nghỉ An Sinh lục tìm đồ đạc còn lại của chị Hợp. Sau khi lấy đi những vật dụng có giá trị, hắn đem quần áo và túi xách của nạn nhân ra cầu Châu Giang, xã Hưng Long, huyện Bình Lục vứt xuống sông. Tên sát thủ yên chí rằng hắn gây án vào ban đêm, vả lại đã xóa dấu vết, phi tang vật chứng nên Công an sẽ không thể tìm ra hắn. Không ngờ, chỉ 5 ngày sau khi gây án, hắn đã bị tóm gọn. Việc Sơn bị bắt về hành vi giết người cướp của khiến gia đình và hàng xóm của hắn vô cùng bàng hoàng, bởi trước nay Sơn là một thanh niên hiền lành tử tế, vừa mới tốt nghiệp trường Trung cấp Thủy lợi. Ngày 30/11/2012, TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt Sơn mức án tù chung thân tội giết người và 4 năm tù tội cướp tài sản. Tổng hình phạt chung là tù chung thân.

