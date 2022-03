Nhìn lại các hoạt động của bà Nguyễn Phương Hằng trước khi bị khởi tố

Như đã thông tin, ngày 24/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã ra Quyết định số 190-01/QĐ về việc khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự;

Đồng thời ra Quyết định số 300-50/QĐ về việc khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam số 300-04/LB và Lệnh khám xét số 300-07/LKX đối với Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, thường trú 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1; tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về hành vi như trên.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP. HCM phê chuẩn.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM thụ lý điều tra vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại TP. HCM do Nguyễn Phương Hằng thực hiện.

Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp (livestream) nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TP. HCM và các địa phương khác.

Liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 6 đơn tố giác bà, gồm đơn của ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Lê Công Vinh (cầu thủ Công Vinh), nhà báo Nguyễn Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni, Đinh Thị Lan (ngụ TP. HCM) và bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên).

Trong những lần "livestream", bà Nguyễn Phương Hằng đã gây sốc khi công bố nhiều thông tin liên quan đến các cá nhân, nghệ sĩ, nhà báo.

Mở màn cho nhiều tháng "livestream" gây sốc trên mạng xã hội là việc bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bà.

Cuối tháng 10/2021, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) đã đến Công an TP. HCM nộp đơn đề nghị khởi tố vụ án đối với hành vi bà Nguyễn Phương Hằng dùng mạng xã hội để "livestream" đưa ra thông tin vô căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự của cô.

Trong đơn, ca sĩ Vy Oanh cho biết bà Nguyễn Phương Hằng đã có 7 buổi "livestream", từ hôm 16/5 đến 9/10/2021, với nội dung làm nhục, thóa mạ cô bằng những ngôn từ có tính bôi nhọ, xúc phạm, như "đẻ thuê" được lặp lại 10 lần, "làm gái bao" lặp lại 2 lần, "làm bé" lặp lại 2 lần, "giật chồng" và "giựt chồng" lặp lại 3 lần, "zĩ zãng zơ záy" (dĩ vãng dơ dáy) lặp lại 9 lần…

Công an TP. HCM cũng đã chuyển đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Phương Hằng sang Công an tỉnh Bình Dương để xem xét, giải quyết.

Trong đơn tố cáo, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng cho rằng bà Hằng đã chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của anh bằng những lời lẽ thô tục, bạo lực và lăng mạ thậm tệ (cụ thể trong buổi "livestream" trong các ngày 8/8, 14/8, 24/8, 26/8 và 28/8/2021).

Trong các buổi "livestream", nhiều nghệ sĩ cũng được bà Hằng nêu tên. Bà Phương Hằng cho rằng Trấn Thành mập mờ trong chuyện từ thiện khi không trực tiếp thực hiện mà phải chuyển tiền và nhờ người này, người kia. Là một trong những người vướng vào lùm xùm này, Trấn Thành là người đầu tiên tung 1.000 trang sao kê từ thiện, làm rõ những vấn đề khiến nhiều người hiểu lầm.

Bà Phương Hằng cũng có nhắc đến nghệ sĩ hài Việt Hương; nghệ sỹ ưu tú Hoài Linh vì cho rằng nam danh hài và ông Yên có mối quan hệ tương đối thân thiết, tố nghệ sỹ Hoài Linh lợi dụng nhà thờ tổ để tổ chức các buổi mê tín dị đoan, chậm trễ tiền từ thiện.

Bà Phương Hằng gọi cố ca sĩ Phi Nhung là "Phi Phi" và sử dụng nhiều từ ngữ nặng nề đối với nữ ca sĩ này.

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh được bà Phương Hằng nhắc tới nhiều nhất qua các buổi phát sóng trực tiếp, cho rằng cặp đôi ăn chặn tiền từ thiện.

Bả cũng có đơn gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị điều tra, xác minh làm rõ về việc kêu gọi quyên góp tiền từ thiện trong và ngoài nước nhưng chưa công khai, minh bạch đầy đủ việc giải ngân số tiền từ ông Đỗ Văn Bửu Điền (ông chủ công ty Điền Quân).

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó tổng biên tập báo Pháp luật TP. HCM, đã gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tố giác bà Nguyễn Phương Hằng vì đã có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân ông.

Gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức cuộc đua chó, ngựa tại Công ty Đại Nam đã dùng tên nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni...để đặt tên cho chó, ngựa.