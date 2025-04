Công an Hà Nội truy nã “nữ quái” lừa hơn 1,6 tỷ đồng

Ngày 2/4, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã đối tượng Nguyễn Thị Minh Phượng (SN: 1977; Nơi thường trú: 56C tổ 6, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Minh Phượng và quyết định truy nã.

Trước đó, tháng 6/2020, lợi dụng vị trí công tác của bản thân, cùng với “lời hứa” sẽ xin được học bổng Chính phủ, Nguyễn Thị Minh Phượng đã chiếm được lòng tin của anh T. và chiếm đoạt số tiền 1.630.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm ba mươi triệu đồng chẵn).

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 01/11/2024, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàng Mai đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Minh Phượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, từ ngày 04/6/2023 đến nay, Nguyễn Thị Minh Phượng đã xuất cảnh ra nước ngoài.

Nếu phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Minh Phượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội (Điều tra viên Nguyễn Văn Bình – SĐT: 0983.475.473), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để được giải quyết theo quy định pháp luật.