Hành trình phá án: Dùng chày đập chết cháu người tình để cướp vàng

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14h30 ngày 1/12/2020, người dân ở khu phố Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận phát hiện bà Nguyễn Thị Lan, 50 tuổi đã tử vong tại nhà riêng. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy trên người nạn nhân có nhiều vết đánh và vết bóp cổ. Chính vết bóp cổ này đã gây ra cái chết của nạn nhân. Khám nhà nạn nhân, cơ quan công an phát hiện số nữ trang của nạn nhân đã bị mất. Qua đó, cơ quan cảnh sát điều tra xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Ban chuyên án đã rà soát hàng trăm đối tượng liên quan và cử lực lượng trích xuất camera ở khu vực quanh nhà nạn nhân. Đồng thời cử lực lượng đến các tiệm cầm đồ trên địa bàn huyện Tuy Phong để tìm kiếm tang vật vụ án. Qua công tác sàng lọc thông tin, Ban chuyên án thấy nổi lên một người phụ nữ là bạn của cậu nạn nhân. Tuy nhiên, người nhà khai người phụ nữ này đã lên xe về Huế từ ngày 28/11/2020. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định người phụ nữ này không về Huế mà đêm 30/12/2020 vẫn có mặt tại Phan Rí Cửa. Công an cũng xác định được người phụ nữ này Lê Thị Chanh (48 tuổi, ngụ thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Một tổ trinh sát đã được cử vào TP HCM để truy bắt đối tượng. Đến 23h, ngày 12/12/2020, các trinh sát đã bắt được Lê Thị Chanh tại một khách sạn ở TP HCM. Tại cơ quan Công an, Chanh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cơ quan Công an cũng thu được toàn bộ tang vật của vụ án. Theo cáo trạng, Lê Thị Chanh là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, sống như vợ chồng với người cậu của chị Lan. Đối tượng biết bà Lan đang sống một mình và có đeo nhiều nữ trang, nên nảy sinh ý định giết nạn nhân để chiếm đoạt số tài sản trên. Tối ngày 30/11/2020, Chanh đã đến nhà bà Lan xin ở lại. Đến khoảng 1h sáng ngày 1/12/2020, thấy bà Lan đã ngủ say, Chanh đã dùng chày gỗ đánh nạn nhân cho đến chết. Sau đó, Chanh đã tháo lấy 1 đôi bông tai, 1 bộ còng Ximen 7 chiếc, 1 sợi dây chuyền và 1 chiếc nhẫn, tất cả là vàng 18K, 1 chiếc nhẫn vàng 24K và lục lấy số tiền 460.000 đồng trong túi quần nạn nhân. Sau khi lấy toàn bộ số vàng và tiền trên người chị Lan, Chanh đã xóa các dấu vết tại hiện trường nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng, đối tượng ra Quốc lộ 1A, khu vực Cầu Nam thuộc thị trấn Phan Rí Cửa đón xe khách vào TP HCM để lẩn trốn. Tại đây, đối tượng sống chung với 1 người đàn ông ở một nhà trọ trên đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM rồi bán toàn bộ số nữ trang cướp được để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tổng giá trị tài sản mà Lê Thị Chanh đã chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Thanh Lan là gần 45 triệu đồng. Đến ngày 11/12/2020, sau 10 ngày gây án, hung thủ Lê Thị Chanh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và áp giải về Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra vụ việc. Với những hành vi trên, ngày 28/12/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên đã phạt bị cáo Chanh mức án chung thân về tội "Giết người", 10 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt, bị cáo Chanh phải nhận mức án tù chung thân. Ngoài ra, Lê Thị Chanh còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhận hơn 230 triệu đồng.

