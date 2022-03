Hành trình phá án: Cô gái trẻ chết cháy, biến dạng bên bờ sông

Theo hồ sơ vụ án, ngày 9/11/2018, người dân sinh sống tại khu vực bờ đê thôn Nam Từ (xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) vô cùng hốt hoảng khi phát hiện một thi thể bị cháy xém nằm sát bên bờ sông Thái Bình. Vụ việc ngay lập tức được báo cho chính quyền địa phương và Công an huyện Tiên Lãng. Các lực lượng chức năng nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tiến hành rà soát các vụ mất tích, các tình tiết đáng ngờ ở những thôn xóm xung quanh khu vực phát hiện thi thể. Sau khi thu nhận thông tin từ các nơi báo về, lực lượng chức năng phát hiện một vụ mất tích trước đó 2 ngày. Người mất tích là chị Nguyễn Thị Hằng (29 tuổi, trú tại thôn Khôi Vỹ Thượng, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng). Gia đình chị Hằng cho biết, chị này đã đi khỏi nhà từ ngày 7/11 và không thấy trở về. Nhận thấy hai vụ việc có những dấu hiệu liên quan, cơ quan chức năng đã cho mời gia đình chị Hằng đến hiện trường để nhận diện thi thể. Mặc dù thi thể đã bị cháy xém, nhưng khi mới đến hiện trường, người nhà đã nhận ra đây chính là người nhà mình. Nói về nạn nhân, người dân địa phương cho biết, hoàn cảnh của chị Hằng rất đáng thương. Chị từng lấy chồng và sinh sống ở Vĩnh Bảo (Hải Phòng) và có một cô con gái 10 tuổi. Năm 2017, do cuộc hôn nhân không suôn sẻ, phát hiện chồng nghiện ngập nên hai vợ chồng đã ly dị, chị Hằng lại trở về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Để có tiền nuôi con, chị Hằng đã đi vay mượn tiền của bạn bè người thân để mở cửa hàng cắt tóc trên địa bàn xã Quang Phục, chỉ cách nhà bố mẹ đẻ vài trăm mét. Do có duyên và tay nghề cao nên được khách hàng quý mến, cửa hàng cắt tóc của chị Hằng lúc nào cũng tấp nập, không chỉ khách quen mà còn có nhiều khách vãng lai ở các xã lân cận đến. Do đông khách, chị Hằng ít khi về nhà mà ăn, ngủ tại cửa hàng cắt tóc, gội đầu của mình. Vì thế, trong tối ngày chị mất tích, gia đình cũng không hay biết do không nắm rõ được lịch trình sinh hoạt của chị. Những người dân xung quanh quán cắt tóc của chị Hằng cho biết, đến chiều ngày 7/11/2018, khách hàng đến cắt tóc tại quán khá đông, còn có nhiều người ở quanh xóm đến chơi nhưng đến tối, cửa hàng lại khóa cửa, tắt đèn. Việc này khiến nhiều người thấy lạ bởi trước đó hiếm có khi nào chị Hằng đóng cửa hàng sớm như vậy, dù có việc đi đâu thì chị cũng về rất nhanh. (Ảnh minh họa) Sáng 8/11/2018, người nhà đã gọi điện thoại cho chị Hằng nhưng không liên lạc được. Nghi có chuyện chẳng lành, cả nhà phân công nhau đi tìm ở tất cả những nhà bạn bè thân quen nhưng cũng không ai biết thông tin. Sau đó, gia đình đã trình báo Công an địa phương và phát hiện xác chị Hằng cách nhà gần 10km. Sau khi tiếp nhận vụ việc, các trinh sát phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng đã chia ra nhiều mũi, tiến hành tìm kiếm thông tin, xác lập các mối quan hệ của nạn nhân. Qua đó đã xác định được hung thủ sát hại chị Hằng là Vũ Thế Thùy (SN 1989, trú tại thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng). Sau khi gây án, Thùy đã trốn khỏi địa phương và chuẩn bị bỏ trốn ra nước ngoài. Đêm 12/11/2018, Vũ Thế Thùy đã bị bắt giữ tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) khi chuẩn bị bỏ trốn sang bên kia biên giới. Ngay trong đêm, Thùy được di lý về Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra. Qua quá trình đấu tranh lấy lời khai, bước đầu Vũ Thế Thùy đã thừa nhận các hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Thùy là bạn trai của chị gái nạn nhân, do đang nợ nần tiền bạc, biết chị Hằng có nhiều tài sản nên đã nảy sinh ý định giết hại để chiếm đoạt. Tối 7/11/2018, Thùy đến tiệm cắt tóc rủ chị Hằng đi chơi bằng xe máy Airblade màu đen đỏ của chị này. Khi đi đến giữa đê sông Thái Bình, Thùy dừng xe giữa đường, lấy cớ xuống đi vệ sinh và nhân lúc chị hằng không để ý đã dùng con dao bầu thủ sẵn bên mình sát hại nạn nhân rồi lấy cỏ phủ lên thi thể. Thùy dùng chính chiếc xe của nạn nhân đi mua xăng rồi quay lại hiện trường, tưới xăng lên thi thể châm lửa đốt. Ngoài chiếc xe máy, đối tượng đã lấy nhiều tài sản khác của chị Hằng gồm điện thoại di động, dây chuyền, nhẫn vàng, túi xách. Số tài sản này đã bị Thùy đem bán rồi lấy tiền để trốn ra Móng Cái với ý định bỏ trốn sang Trung Quốc. Tuy nhiên, khi chuẩn bị đi thì Thuỳ bị các trinh sát bắt giữ. Sau khi bắt giữ Vũ Thế Thùy, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục bắt giữ nghi phạm thứ 2, được cho là đã giúp sức cho hung thủ tiêu thụ tài sản cướp được của nạn nhân và giúp Thùy tìm đường trốn sang Trung Quốc. Nghi phạm này tên Phạm Xuân Trường (SN 1984, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh). Quê của Trường cũng ở Tiên Lãng và có mối quan hệ bạn bè với Vũ Thế Thùy. Ngày 31/5/2019, TAND Hải Phòng phạt bị cáo Vũ Thế Thùy án tử hình, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 210 triệu đồng; chu cấp mỗi tháng một triệu đồng cho con của nạn nhân cho tới khi bé đủ 18 tuổi. Với hành vi che giấu tội phạm, Trường bị tuyên phạt 18 tháng tù. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.

