Hành trình phá án: Bí ẩn xác nữ giới bên trong căn nhà khóa trái cửa

Theo hồ sơ vụ án, trưa 6/1/2016, hàng xóm phát hiện căn nhà của bà Nguyễn Thị Hạt (sinh năm 1961, ở thôn Lĩnh Đông, xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) bốc mùi nặng. Đến gần kiểm tra, người dân bàng hoàng phát hiện bà Hạt đã nằm chết trên giường... Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Kinh Môn phối hợp cùng Phòng PC45 - Công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng có mặt. Công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường được tiến hành khẩn trương, thận trọng và chi tiết. Sơ bộ xác định: Nạn nhân đã tử vong trước đó, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Đáng chú ý, thời điểm phát hiện vụ việc căn nhà của bà Hạt bị khóa trái cửa song bên trong chiếc tủ có dấu hiệu bị cậy phá, chăn màn trên giường bị xáo trộn, chiếc xe máy, điện thoại của nạn nhân đã bị mất. Đánh giá hiện trường, Ban chuyên án nhận định, đây là vụ án giết người cướp tài sản. Nạn nhân bị chết do ngạt, hiện trường chính bên trong căn nhà bị khóa trái cửa cho thấy thủ phạm rất thông thuộc đường đi lối lại, nhiều khả năng là người quen của nạn nhân. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo PC45 - Công an tỉnh và Công an huyện Kinh Môn đã chỉ đạo các mũi trinh sát khẩn trương tiến hành rà soát nhanh các mối quan hệ của nạn nhân, tổ chức điều tra, sàng lọc hàng chục đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn. Theo lời kể của hàng xóm, bà Hạt vốn là một phụ nữ có chút nhan sắc nhưng cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc. Ly dị chồng đã lâu, các con đều đã trưởng thành và có gia đình riêng nên hàng ngày bà sống một mình tại căn nhà ở thôn Lĩnh Đông. Dù vậy, bản thân bà Hạt lại có những mối quan hệ khá phức tạp, trong khi thời điểm xảy ra vụ việc lại không có nhân chứng trực tiếp nên công tác điều tra ban đầu gặp khá nhiều khó khăn. Kết hợp với công tác phát động quần chúng tố giác tội phạm, Ban chuyên án thu được một thông tin quan trọng: Gần đây, bà Hạt có quan hệ qua lại với một người đàn ông kém tuổi. Thi thoảng vào ban đêm, người đàn ông này lui tới ăn ở tại nhà bà Hạt rồi sau đó lại lặng lẽ rời đi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã nhanh chóng xác định danh tính người “lạ mặt” trên là Hoàng Văn Tám (SN 1973, trú tại thôn Phú Thọ 1, xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) song lúc này bóng dáng của đối tượng đã lặn “mất tăm”. Xác định Tám là nghi phạm chính của vụ án, lập tức một tổ công tác của PC45 tức tốc “xuyên đêm” lên đường phối hợp cùng Công an tỉnh Tuyên Quang truy xét bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, trước những câu hỏi và chứng cứ sắc bén, Tám đã nhanh chóng phải cúi đầu khai nhận y chính là thủ phạm sát hại bà Hạt. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo của tỉnh Tuyên Quang, quanh năm Tám chỉ biết “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Khi lập gia đình riêng, hai 2 vợ chồng Tám nai lưng ra làm nhưng cuộc sống cũng chỉ tạm đủ ăn. Hai đứa con thơ lần lượt chào đời khiến cho cuộc sống của vợ chồng Tám càng thêm khó khăn. Vào khoảng tháng 3/2015, người cháu họ của Tám ở xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, mở công ty nên Tám đã về đây làm thuê. Cuộc sống phiêu bạt xa nhà đã làm đời Tám rẽ sang ngã khác khi vướng vào “lưới tình” với bà Nguyễn Thị Hạt. Theo lời Tám, vào một buổi chiều từ công ty ra mua ít đồ, gặp trời mưa Tám vội chạy vào gốc cây trước cửa nhà bà Hạt trú tạm. Thấy vậy, bà Hạt chủ động làm quen với Tám. Rồi dần dần hai chị em trở nên thân thiết hơn, người đàn bà đơn thân và người đàn ông kém tuổi, thiếu vắng hơi ấm của vợ đã bị cuốn vào mối tình vụng trộm. Tám thường xuyên qua nhà bà Hạt ăn nghỉ tại đây, nhưng chỉ tới vào buổi tối nên chuyện dan díu giữa hai người khá kín đáo. Là người tình nên khi bà Hạt nói cần tiền vào việc gì Tám sẵn sàng cho vay mà không suy nghĩ. Từ lúc “yêu” đến khi xảy ra chuyện, Tám cho bà Hạt mượn tiền 3 lần với tổng số 17 triệu đồng. Nhưng từ cuối năm 2015, do cơ sở sản xuất ít việc nên Tám về nhà ở huyện Sơn Dương nghỉ chờ. Khoảng 12h ngày 3/1/2016, Tám gọi điện cho bà Hạt rồi đi ô tô khách xuống Kinh Môn. Tới nơi trời đã tối, Tám mua ít đồ ăn và 1 chai rượu vào nhà bà Hạt cùng ăn uống. Đến 22h cùng ngày, hai người đi ngủ và quan hệ tình dục với nhau. Rạng sáng 4/1, Tám tỉnh giấc và đòi lại khoản tiền nhưng bà Hạt nói chưa có để trả, hai bên lời qua tiếng lại một lúc rồi đi ngủ tiếp. Đến 4h cùng ngày, Tám tiếp tục tỉnh giấc đòi tiền thì bà Hạt nói không có. Lúc này, nhìn thấy chiếc xe máy Honda BKS: 34D1-02498 của bà Hạt dựng ở dưới gian bếp, Tám liền dắt ra thì bà Hạt kêu lên “Định cướp à”. Tức tối, gã “phi công trẻ” dựng xe, đẩy tình nhân ngã xuống giường rồi một tay bóp cổ, một tay dùng gối bịt vào mũi, mồm cho đến lúc nạn nhân không còn giẫy giụa. Gây án xong, Tám lục tìm trong tủ lấy một chiếc ví có 400.000 đồng, 1 chiếc nhẫn vàng, 1 ĐTDĐ và lấy xe máy bỏ trốn về Tuyên Quang. Sau đó, Tám bán chiếc xe máy được 5.000.000 đồng, chiếc nhẫn đưa cho vợ nhưng không nói nguồn gốc, còn điện thoại cùng sợi dây chuyền, Tám cất giấu trong lỗ thông gió của phòng ngủ. Tước đi sinh mạng của người khác, thêm tội danh cướp tài sản, Hoàng Văn Tám đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật bằng bản án chung thân. Kết cục tội lỗi của một cuộc tình vụng trộm khiến người chết, kẻ phải vào tù, nhưng đằng sau đó là nỗi đau bao trùm lên cả gia đình nạn nhân và thủ phạm. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.

