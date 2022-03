Hành trình phá án: Đánh sập ổ cờ bạc 5.000 tỷ của “ông trùm” Bá Liệu

Theo hồ sơ vụ án, tháng 4/2014, trong một lần tập hợp thông tin để đấu tranh với tội phạm đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng internet khi giải bóng đá thế giới 2014 FiFa World Cup lần thứ 20 đang đến gần. Các trinh sát đội phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế Công an tỉnh Thanh Hoá nhận được nguồn tin trên địa bàn tỉnh đang tồn tại một đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng rất lớn. Tuy nhiên, khó khăn đặt ra là nguồn tin không xác định được đối tượng cũng như địa bàn hoạt động cụ thể của đường dây cơ bạc này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cách trinh sát khẩn trương xác định và có đủ cơ sở để khẳng định đường dây cơ bạc này là có thật. Lập tức mọi hoạt động điều tra được triển khai để thu thập thông tin và tài liệu về đường dây này. Nhận thấy đây là một đường dây cờ bạc lớn gây ảnh hưởng không chỉ gây ảnh hưởng mỗi tỉnh Thanh Hoá mà còn lan sang nhiều địa phương khác. Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá đã thiết lập chuyên án đấu tranh, triệt xoá. Các trinh sát đã nhanh chóng vào cuộc thâm nhập vào các tụ điểm khả nghi nhất liên quan tới cá độ bóng đá. Một tổ trinh sát tiến hành truy tìm các tang vật tại các tụ điểm cầm đồ trên địa bàn TP Thanh Hoá, thị xã Bỉm Sơn và một số huyện phụ cận. Một tổ trinh sát được lệnh rà soát các địa điểm cà phê, bóng đá công cộng đang được mở ra như nấm sau mưa vào mùa World Cup. Đây là nơi giải trí đồng thời có thể là địa bàn của các đường dây cá độ câu nhử những con thiêu thân. Một tổ trinh sát khác phối hợp với Công an sở tại tiến hành gọi hỏi các đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan tới cờ bạc, cá độ trước đây đã bị cơ quan chức năng xử lý. Tất cả những thông tin dù ít dù nhiều đều được nhanh chóng cấp báo về ban chuyên án xin ý kiến chỉ đạo. Từ những hiểu biết về công nghệ thông tin, các trinh sát nhận thấy đối với hoạt động cờ bạc qua mạng internet thì việc che đậy các dấu vết trên các trang mạng thường không an toàn do không xoá hết các dữ liệu được lưu trên hệ thống. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thu thập tài liệu chứng cứ, lực lượng chức năng gặp rất nhiều những khó khăn khi khảo sát nắm tình hình cũng như địa chỉ thân nhân của các đối tượng tham gia trong ổ nhóm cờ bạc này. Từ những thông tin do trinh sát báo về cộng vào những thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp. Bước đầu, ban chuyên án đã nắm được đường dây đánh bạc do một người có tên là Dương Bá Liệu (SN 1966, ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) cầm đầu. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của một kẻ từng có tiền án về che dấu hoạt động cờ bạc và đối phó với lực lượng chức năng. Liệu đã thiết lập hệ thống "chim lợn" cảnh giới từ bên ngoài, mặt khác đối tượng cũng rất cảnh giác trong quá trình sinh hoạt, người ra vào nhà lúc nào khoá cửa lúc đấy nên các trinh sát rất khó tiếp cận mục tiêu. Mặc dù sống ở phường Bắc Sơn nhưng đối tượng không quan hệ với hàng xóm xung quanh khu vực nên việc thu thập thông tin càng khó khăn hơn đối với các trinh sát. Từ những tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra đã làm rõ hình thức thanh toán các loại hình đánh bạc của đường dây do Dương Bá Liệu cầm đầu là các đối tượng sẽ thanh toán tiền sau khi tham gia chơi bạc còn gọi là hình thức tín chấp. Với hình thức này về nguyên lý vẫn là các phần mềm quản lý tài khoản đánh bạc ảo nhưng có hỗ trợ hệ thống truyền hình các casino ở nước ngoài được gắn camera ở các bàn đánh bạc ghi lại hình ảnh của một lần đánh bạc như chia bài sóc đĩa, sau đó đưa hình ảnh lên mạng qua các Website đánh bạc trực tuyến cho các con bạc trong nước tham gia đánh bạc. Mỗi lần như vậy diễn ra trong khoảng 30 giây đến 1 phút, do đó các con bạc phải thao tác nhanh khi quyết định chọn cược. Con bạc phải chuyển một khoản tiền vào tài khoản của chủ tổ chức để nhận 1 số điểm, thông thường 1điểm bằng 20.000 nghìn đồng, số điểm này sẽ dùng để đánh bạc trực tuyến với các casino. Các trinh sát cũng nhận thấy trong đường dây này nhà cái ở nước ngoài sử dụng các đầu mạng tổng trong nước phần lớn là các đối tượng hình sự lưu manh, giang hồ hay xã hội đen quản lý tổ chức phân mảng cho các đại lý. Các con bạc muốn chơi phải thông qua đại lý để lấy một tài khoản đánh bạc với một tài khoản được ứng trước trong đó. Sau kì hạn một tuần con bác phải đến đại lý để thanh toán tiền thắng, thua. Đối tượng tổ chức đánh bạc như Dương Bá Liệu sẽ được hưởng "hoa hồng" từ 8-10% mà các con bạc đặt cược trong 1 ngày. Khi càng nhiều con bạc tham gia đánh bạc thì chúng càng được hưởng nhiều "hoa hồng". Mức độ nguy hiểm của hình thức này là các con bạc không cần bỏ tiền ra mà vẫn có thể thực hiện được hành vi đánh bạc với số tiền ứng trước. Bởi vậy đến khi thua bạc mà không có tiền thanh toán, đại lý sẽ dùng các biện pháp ép trả nợ như bắt giữ người trái pháp luật, buộc gán nhà cửa, tài sản hoặc thuê xã hội đen đến đòi nợ. Với quyết tâm không để đường dây này được phép hoạt động, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn. Sau khi nắm được quy luật hoạt động của đường dây này, chiều 6/7/2014, Ban chuyên án với nhiều lực lượng như Phòng chống tội phạm công nghệ cao của Bộ Công an, Công an Thanh Hóa, lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, Công an thị xã Bỉm Sơn... chia thành nhiều hướng để đột kích vào nhà Liệu. Đúng 18h cùng ngày, từ bốn hướng, các trinh sát đã vô hiệu những tên cảnh giới, dùng máy cắt phá rào sắt xộc thẳng vào nơi Liệu đang chỉ đạo một số người cố tình tiêu hủy các tài liệu, chứng cứ quan trọng liên quan đến hành vi đánh bạc. Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ 200 triệu đồng, súng, camera, màn hình tivi để đánh bạc cùng nhiều giấy tờ liên quan đến các hoạt động đánh lô đề, cá độ từ năm 2011. Ngoài Dương Bá Liệu, lực lượng công an còn bắt giữ những người được cho có liên quan đến hành vi đánh bạc như: Vũ Văn Thắng (34 tuổi, ở phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn); Nguyễn Tân Thanh (44 tuổi, ở Thành Kim, Thạch Thành) và Vũ Văn Lâm (45 tuổi, ở phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn). Cùng thời điểm bắt giữ Liệu và đồng bọn, Ban chuyên án đã đồng loạt đột kích nhà Lê Thị Hoa (ở Hà Trung), Vũ Thị Liên (ở thị xã Bỉm Sơn) và Trần Thị An (ở tỉnh Nam Định). Khám xét nơi đây, cảnh sát thu giữ nhiều giấy tờ, tiền bạc được cho là có liên quan đến vụ án. Một ngày sau, lực lượng tham gia phá án tiếp tục "quét" các chân rết của đường dây này và bắt giữ thêm những kẻ có liên quan khác, nâng tổng số lên 18 người, do Dương Bá Liệu cầm đầu. Tính đến khi chuyên án bị triệt phá, cơ quan điều tra cho biết những người tham gia đánh bạc đã giao dịch trên mạng trên 5.000 tỷ đồng. Cuối tháng 4/2015, TAND tỉnh Thanh Hóa đã xét xử sơ thẩm 18 bị cáo tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Dương Bá Liệu - kẻ cầm đầu trong đường dây đánh bạc 5.000 tỷ này nhận mức án 8 năm, 6 tháng tù giam.

Tính đến khi chuyên án bị triệt phá, cơ quan điều tra cho biết những người tham gia đánh bạc đã giao dịch trên mạng trên 5.000 tỷ đồng. Cuối tháng 4/2015, TAND tỉnh Thanh Hóa đã xét xử sơ thẩm 18 bị cáo tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Dương Bá Liệu - kẻ cầm đầu trong đường dây đánh bạc 5.000 tỷ này nhận mức án 8 năm, 6 tháng tù giam.