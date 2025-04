Bắt 2 đối tượng trộm xe của người phụ nữ đang đi làm ruộng

Ngày 2/4, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Công an xã Mỹ Hà, TP Nam Định đang điều tra làm rõ vụ trộm cắp trên địa bàn.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Cương (bên trái); Nguyễn Đức Quỳnh (bên phải) và vật chứng của vụ án.

Theo đó, khoảng 7h ngày 28/3/2025, Công an xã Mỹ Hà, TP Nam Định nhận được tin báo của bà Hoàng Thị K. (SN 1957, trú tại thôn Kếu Trại, xã Mỹ Hà) về việc bị kẻ gian lợi dụng sơ hở lúc bà K. đi làm ruộng, lấy trộm 1 xe đạp điện trị giá hơn 7 triệu đồng tại khu vực cổng nghĩa trang thôn Kếu Trại. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Mỹ Hà đã khẩn trương huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 3 giờ gây án, Công an xã Mỹ Hà đã điều tra làm rõ thủ phạm gây án, bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Đức Quỳnh (SN 1970) và Nguyễn Văn Cương (SN 1978) đều trú tại thôn 5 An Nội, xã Bình An, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Cơ quan công an thu hồi chiếc xe đạp điện là vật chứng của vụ án.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.