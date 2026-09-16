Thiết bị gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa hệ thống định vị bản đồ ngoại tuyến chi tiết, dung lượng pin lớn cùng mức giá dễ tiếp cận cho dân "phượt".

Rollme vừa chính thức trình làng Hero D6, chiếc đồng hồ thông minh siêu bền trực tiếp đến những người yêu thích hoạt động thể thao ngoài trời. Đây được xem là một lựa chọn 'giá rẻ' dành cho người dùng có chi phí hạn hẹp, nhưng mong muốn những gì mà dòng Watch Ultra của Apple hay Samsung.

Smartwatch Rollme Hero D6 siêu bền mới cho dân 'phượt'

Thiết bị gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa hệ thống bản đồ chi tiết, dung lượng pin lớn cùng mức giá dễ tiếp cận, đáp ứng tốt nhu cầu khám phá thiên nhiên mà vẫn đảm bảo sự thoải mái thoải mái khi đeo hàng ngày.

Tối ưu độ bền và khả năng hiển thị

Khung vỏ của Rollme Hero D6 được tạo ra từ chất liệu nhựa polycarbonate kết hợp nhựa TPU với các cạnh cố định chắc chắn.

Lựa chọn chất liệu này giúp tối ưu khối lượng thiết bị, tạo cảm giác nhẹ nhàng nhẹ nhàng trên cổ tay nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn siêu bền quân đội MIL-STD-810H.

Thiết bị có khả năng chịu đựng tốt trước các hoạt động va đập, rung động mạnh và các điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Dù rất nhẹ, sản phẩm sở hữu khả năng bảo vệ tiêu chuẩn quân đội MIL-STD-810H.

Mặt trước đồng hồ sở hữu màn hình AMOLED dạng chữ nhật kích thước 2,13 inch với độ phân giải 410 x 502 pixel.

Công nghệ cảm ứng tích hợp On-Cell trên màn hình vừa nâng cao độ nhạy khi thao tác, vừa tăng cường khả năng quan sát rõ ràng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt.

Đồng thời, chuẩn chống nước 5ATM cho phép người dùng thoải mái đeo đồng hồ khi bơi lội hoặc tham gia hoạt động dưới nước nông.

Công nghệ điều hướng và tính năng sinh tồn chuyên sâu

Hệ thống định vị của Hero D6 sử dụng GPS băng tần kép L1 và L5, mang lại tọa độ chính xác cao ngay cả trong môi trường nhiều vật cản như rừng rậm hay vùng núi đồi hiểm trở.

Điểm đáng chú ý là khả năng tải bản đồ địa hình đầy đủ màu sắc trực tiếp vào bộ nhớ đồng hồ. Tính năng này cho phép xem lộ trình và kích hoạt chế độ quay về điểm xuất phát (track-back) hoàn toàn độc lập, không cần kết nối với điện thoại hay mạng di động.

Để hỗ trợ tối đa cho các chuyến thám hiểm, Rollme cũng tích hợp sẵn la bàn điện tử và cảm biến đo áp suất khí quyển để xác định độ cao.

Sức mạnh bên trong của thiết bị đến từ vi xử lý ATS3085S với kiến trúc lõi đôi. Chip xử lý này được tối ưu hóa nhằm duy trì hiệu suất mượt mà cho màn hình hiển thị cùng hệ thống GPS, đồng thời tiết kiệm năng lượng ở mức tối đa.

Viên pin dung lượng 850 mAh thuộc hàng lớn nhất trong phân khúc đồng hồ thông minh kích thước tương đương. Rollme công bố thiết bị có thể hoạt động liên tục từ 12 đến 15 ngày ở chế độ sử dụng thông thường. Khi bật định vị GPS liên tục, máy duy trì được khoảng 37 giờ hoạt động, trong khi thời gian chờ có thể kéo dài lên tới 70 ngày.

Theo dõi sức khỏe và kết nối thông tin minh

Về tính năng theo dõi hàng ngày, Hero D6 trang bị cảm biến quang học hỗ trợ đo nhịp tim, nồng độ oxy trong máu (SpO2), phân tích chất lượng giấc ngủ và cấp độ căng thẳng. Phần mềm cung cấp hơn 170 chế độ luyện tập có thể điều chỉnh đa dạng kho mặt đồng hồ để có thể tùy chỉnh theo sở thích.

Thông qua kết nối Bluetooth 5.3, người dùng dễ dàng thực hiện cuộc gọi ngay trên đồng hồ với công nghệ lọc tiếng ồn môi trường, giúp âm thanh đàm thoại luôn rõ ràng.

Rollme Hero D6 hiện đã được mở bán chính thức trên trang web của hãng với giá quy đổi khoảng 2 triệu đồng. Sản phẩm mang đến hai loại màu sắc đậm chất dã ngoại là Xanh rêu (Trail Green) và Màu xám bão (Storm Grey).