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[GALLERY] Volvo XC90 T8 AWD Longe-range PHEV 2027 ra mắt, chạy tới 1.100km

Số hóa - Xe

[GALLERY] Volvo XC90 T8 AWD Longe-range PHEV 2027 ra mắt, chạy tới 1.100km

Volvo XC90 T8 AWD Longe-range PHEV - mẫu xe SUV đầu bảng sử dụng kết hợp mô-tơ điện và động cơ xăng, có thể đạt tầm hoạt động lên tới 1.100km.

Nguyễn Chung
Voà thời điểm cập nhật facelift lần thứ hai cho mẫu SUV XC90 của mình vào năm 2024, Volvo đã tung ra phiên bản XC90 T8 PHEV mới được nâng cấp. Hiện tại, phiên bản này đã được hưởng lợi từ hệ thống hybrid mới hơn, đem tới sức mạnh và tầm hoạt động vượt trội so với trước đây.
Voà thời điểm cập nhật facelift lần thứ hai cho mẫu SUV XC90 của mình vào năm 2024, Volvo đã tung ra phiên bản XC90 T8 PHEV mới được nâng cấp. Hiện tại, phiên bản này đã được hưởng lợi từ hệ thống hybrid mới hơn, đem tới sức mạnh và tầm hoạt động vượt trội so với trước đây.
Hệ thống hybrid nay gồm mô-tơ điện 177 mã lực/309Nm được cấp nguồn bởi pin có dung lượng hiệu dụng 37,9kWh (dung lượng danh định 41,2kWh). Thời gian sạc pin là 4 tiếng với dòng 16A và mỗi lần sạc đầy, xe có thể đi được khoảng 164km theo chuẩn WLTP.
Hệ thống hybrid nay gồm mô-tơ điện 177 mã lực/309Nm được cấp nguồn bởi pin có dung lượng hiệu dụng 37,9kWh (dung lượng danh định 41,2kWh). Thời gian sạc pin là 4 tiếng với dòng 16A và mỗi lần sạc đầy, xe có thể đi được khoảng 164km theo chuẩn WLTP.
Xe được trang bị động cơ xăng 2.0l tăng áp mạnh 250 mã lực/360Nm, truyền sức mạnh tới 4 bánh qua hộp số tự động 8 cấp. Theo Volvo, tổng công suất toàn hệ thống lên tới 454 mã lực, giúp XC90 T8 AWD PHEV mới có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong 5,2 giây.
Xe được trang bị động cơ xăng 2.0l tăng áp mạnh 250 mã lực/360Nm, truyền sức mạnh tới 4 bánh qua hộp số tự động 8 cấp. Theo Volvo, tổng công suất toàn hệ thống lên tới 454 mã lực, giúp XC90 T8 AWD PHEV mới có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong 5,2 giây.
Đáng chú ý nhất, tầm hoạt động tổng cộng của Volvo XC90 T8 AWD Longe-range PHEV 2027 mới khi sạc đầy pin và đổ đầy xăng lên tới 1.100km và mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình theo chuẩn WLTP là 8,3-9,3l/100km.
Đáng chú ý nhất, tầm hoạt động tổng cộng của Volvo XC90 T8 AWD Longe-range PHEV 2027 mới khi sạc đầy pin và đổ đầy xăng lên tới 1.100km và mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình theo chuẩn WLTP là 8,3-9,3l/100km.
So với bản T8 cũ, XC90 T8 PHEV Longe-Range thế hệ mới cũng sở hữu sức mạnh tương đương, nhưng pin lớn hơn hẳn để cho tầm hoạt động dài hơn.
So với bản T8 cũ, XC90 T8 PHEV Longe-Range thế hệ mới cũng sở hữu sức mạnh tương đương, nhưng pin lớn hơn hẳn để cho tầm hoạt động dài hơn.
Về tính năng an toàn, XC90 sẽ vẫn sở hữu các công nghệ quen thuộc như Pilot Assist với hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù hay camera 360 độ...
Về tính năng an toàn, XC90 sẽ vẫn sở hữu các công nghệ quen thuộc như Pilot Assist với hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù hay camera 360 độ...
Ngoài phiên bản mới, dòng XC90 2027 nay cũng được cập nhật hệ thống thông tin giải trí với trợ lý ảo AI Google Gemini. Hiện Volvo đã nhận đặt hàng cho XC90 2027, với thời gian sản xuất dự kiến vào cuối thu này.
Ngoài phiên bản mới, dòng XC90 2027 nay cũng được cập nhật hệ thống thông tin giải trí với trợ lý ảo AI Google Gemini. Hiện Volvo đã nhận đặt hàng cho XC90 2027, với thời gian sản xuất dự kiến vào cuối thu này.
Tại Việt Nam, Volvo XC90 2026 đang được bán ra chính hãng với mức giá từ 3,2 tỷ đồng. Trong phân khúc SUV 7 chỗ, nó sẽ cạnh trạnh với những cái tên như BMW X5 (gần 4 tỷ đồng), Audi Q7 gần 3,8 tỷ đồng, Lexus RX hơn 3,3 tỷ đồng.
Tại Việt Nam, Volvo XC90 2026 đang được bán ra chính hãng với mức giá từ 3,2 tỷ đồng. Trong phân khúc SUV 7 chỗ, nó sẽ cạnh trạnh với những cái tên như BMW X5 (gần 4 tỷ đồng), Audi Q7 gần 3,8 tỷ đồng, Lexus RX hơn 3,3 tỷ đồng.
Video: Chi tiết Volvo XC90 T8 AWD Longe-range PHEV 2027.
Nguyễn Chung
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