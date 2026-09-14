Mưa lớn giờ tan tầm, người Hà Nội nhích từng chút trên đường về nhà

Khoảng cuối giờ chiều, khi người dân bắt đầu rời công sở, nhiều tuyến đường ở Hà Nội cùng lúc xuất hiện lượng phương tiện lớn. Đúng thời điểm này, mưa lớn trút xuống khiến việc di chuyển của người dân trở nên khó khăn hơn.

Trên đường, những chiếc áo mưa nhanh chóng được khoác lên. Người đi xe máy vừa phải giữ tay lái, vừa tìm cách che chắn trước màn mưa mỗi lúc một dày. Tốc độ di chuyển vì thế chậm hơn, đặc biệt tại những đoạn đường có mật độ phương tiện cao.

Nút giao thông Trường Chinh - Ngã Tư Sở chiều ngày 14/9/2026.

Tại khu vực Ngã Tư Sở, dòng xe nối tiếp nhau qua nút giao. Xe máy, ô tô cùng di chuyển chậm dưới trời mưa. Mỗi khi dòng phương tiện dừng lại, những người phía sau lại phải kiên nhẫn chờ trước khi có thể tiếp tục nhích lên.

Trên đường Nguyễn Trãi, lượng phương tiện đông vào cuối ngày cộng với mưa lớn khiến không khí giao thông trở nên nặng nề. Người đi xe máy cúi thấp người, kéo kín áo mưa, cố gắng giữ tốc độ ổn định giữa các dòng xeNhiều người lựa chọn di chuyển chậm thay vì cố vượt qua những khoảng trống nhỏ giữa các phương tiện. Trong điều kiện trời mưa, việc quan sát khó khăn hơn và mặt đường trơn hơn cũng khiến người điều khiển phương tiện phải thận trọng.

Tại Nguyễn Xiển, dòng xe hướng về phía nam Hà Nội cũng di chuyển chậm. Những chiếc xe máy nối đuôi nhau, xen giữa các dòng ô tô. Mưa khiến những khoảng cách vốn ngắn trong điều kiện bình thường trở thành những quãng đường mất nhiều thời gian hơn để đi qua.

Dưới cơn mưa, dòng xe nhích từng chút.

Cùng thời điểm, các tuyến Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng cũng ghi nhận lượng phương tiện đông trong cơn mưa. Đây đều là những tuyến đường có lưu lượng giao thông lớn vào cuối ngày, nên khi mưa xuất hiện đúng giờ cao điểm, việc đi lại càng trở nên khó khăn.

Trên Trần Duy Hưng, ánh đèn từ những chiếc ô tô bật sáng giữa màn mưa. Phía trước, từng dòng xe nối nhau tiến về các nút giao. Phía sau, người đi xe máy tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi để dòng phương tiện nhích lên.

Không có những bước chạy vội như thường ngày, nhiều người đi xe máy gần như chỉ có thể tập trung giữ thăng bằng, quan sát phương tiện phía trước và chờ khoảng trống để tiếp tục di chuyển. Với những người vừa rời công sở, quãng đường về nhà vì thế trở nên mệt mỏi hơn.

Điều đáng chú ý là cơn mưa không chỉ làm thay đổi diện mạo đường phố Hà Nội mà còn tác động trực tiếp đến nhịp di chuyển vào thời điểm vốn đã đông đúc. Khi hàng nghìn người cùng rời nơi làm việc, chỉ cần tốc độ của dòng xe giảm xuống, tình trạng ùn chậm tại các nút giao cũng dễ xuất hiện.

Nút giao Tố Hữu - Lê Văn Lương dòng người dịch chuyển khó khăn trong cơn mưa.

Tại nhiều đoạn đường, người dân không còn cách nào khác ngoài việc kiên nhẫn chờ. Xe phía trước nhích một đoạn, dòng xe phía sau lại nối tiếp; một vài phút chờ đợi nhanh chóng kéo dài thành những quãng thời gian đáng kể trên hành trình về nhà.

Cơn mưa lớn chiều 14/9 vì thế khiến giờ tan tầm ở Hà Nội thêm phần nặng nề. Giữa màn mưa, những dòng xe vẫn tiếp tục di chuyển, chậm nhưng đều, đưa người dân trở về nhà sau một ngày làm việc.

Với nhiều người, có lẽ điều khiến buổi chiều trở nên mệt mỏi nhất không phải là quãng đường quá xa, mà là cảm giác phải nhích từng chút một giữa dòng xe đông đúc dưới cơn mưa chưa dứt.