Đổi camera để lấy màn gập, bạn chọn bên nào

Điện thoại gập đang đứng trước bài toán khó khi màn hình lớn thường buộc nhà sản xuất cắt giảm camera. Thế hệ mới cho thấy hai hướng tiếp cận khác biệt.

Trong nhiều năm, người dùng điện thoại gập gần như phải chấp nhận một sự đánh đổi: màn hình mở rộng nhưng hệ thống camera phía sau không thể mạnh như những smartphone cao cấp dạng thanh. Nguyên nhân nằm ở giới hạn vật lý khi thân máy phải đủ mỏng để có thể gập lại, trong khi cảm biến lớn và ống kính tiêu cự dài cần không gian đáng kể. Tuy nhiên, cuộc đua điện thoại gập mới đang cho thấy quy luật này không còn đúng với tất cả sản phẩm, khi các hãng bắt đầu lựa chọn những hướng phát triển khác nhau.

Galaxy Z Fold8 Ultra sử dụng ba camera sau, gồm camera chính 200MP, góc siêu rộng 50MP và telephoto 10MP zoom quang 3x. (Ảnh: 9to5google)

Một hướng ưu tiên độ mỏng, trọng lượng và sự gọn nhẹ, chấp nhận loại bỏ một số phần cứng camera để tối ưu thiết kế. Hướng còn lại tìm cách đưa hệ thống camera cao cấp vào thân máy gập dù phải mất nhiều năm phát triển. Galaxy Z Fold8 Ultra là ví dụ đáng chú ý với ba camera sau gồm cảm biến chính 200MP kích thước 1/1,3 inch, khẩu độ f/1,7, camera góc siêu rộng 50MP và camera telephoto 10MP hỗ trợ zoom quang 3x. Camera góc siêu rộng mới được cho là tăng đáng kể lượng chi tiết và khả năng thu sáng so với thế hệ trước, trong khi camera telephoto giúp máy không phải hy sinh khả năng chụp xa.

Ở chiều ngược lại, chiếc điện thoại gập đầu tiên của một đối thủ lớn chỉ trang bị hai camera sau, gồm camera chính 48MP và góc siêu rộng 48MP, không có ống kính telephoto. Sự khác biệt này trở nên đáng chú ý khi đặt cạnh mức giá. Sản phẩm có giá niêm yết từ 64,999 triệu đồng cho bản 256GB tại Việt Nam, trong khi smartphone dạng thanh cao cấp cùng thương hiệu với hệ thống ba camera có giá khởi điểm 38,999 triệu đồng. Như vậy, người dùng phải trả thêm 26 triệu đồng cho thiết kế màn hình gập nhưng đồng thời mất đi một tiêu cự camera. Với những người thường chụp chân dung từ xa, sân khấu hoặc các hoạt động thể thao, đây có thể là một hạn chế đáng cân nhắc.

Galaxy Z Fold8 Ultra có giá niêm yết 52,99 triệu đồng cho bản 256GB, thấp hơn 12 triệu đồng so với đối thủ nhưng vẫn sở hữu hệ thống ba camera. Samsung đồng thời đưa ra phiên bản Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn với camera kép gồm camera chính 50MP và góc siêu rộng 50MP, giá 46,99 triệu đồng. Cách phân chia này cho phép người dùng tự quyết định có cần camera telephoto hay không, thay vì buộc tất cả phải sử dụng một cấu hình duy nhất.

Cuộc đua điện thoại gập đang chuyển sang bài toán cân bằng giữa màn hình lớn, độ mỏng và hệ thống camera.

Cuộc cạnh tranh cũng không chỉ nằm ở số lượng camera. Khi màn hình trong có kích thước lớn, AI có thêm không gian để hỗ trợ chụp và chỉnh sửa ảnh. Trên Galaxy Z Fold8 Ultra, hệ thống xử lý hình ảnh có thể nhận diện chủ thể trong khung hình, cho phép người dùng chọn nhân vật cần theo dõi khi quay video và tự điều chỉnh bố cục khi chủ thể di chuyển. Màn hình lớn cũng giúp xem ảnh và thao tác với các công cụ chỉnh sửa AI thuận tiện hơn, từ thay đổi bố cục, xóa vật thể đến điều chỉnh phong cách hình ảnh. Trong khi đó, đối thủ lựa chọn khai thác màn hình ngoài để người được chụp xem trước ảnh và hỗ trợ chụp nhóm. Những khác biệt này cho thấy điện thoại gập đang dần được thiết kế như một thiết bị chụp ảnh và sáng tạo nội dung riêng, thay vì chỉ là smartphone có màn hình lớn hơn.

Cuối cùng, lựa chọn giữa hai hướng không đơn thuần là câu chuyện máy nào nhiều camera hơn. Người ưu tiên độ mỏng, thiết kế mới và nhu cầu chụp ảnh cơ bản có thể chấp nhận camera kép, trong khi người thường xuyên sử dụng zoom hoặc muốn một hệ thống camera gần với flagship dạng thanh sẽ có lý do để chọn cấu hình ba ống kính. Khi điện thoại gập ngày càng phổ biến, câu hỏi "đổi camera để lấy màn gập" vì thế không còn có một đáp án duy nhất, mà phụ thuộc vào việc người dùng sẵn sàng đánh đổi điều gì.