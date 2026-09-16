Thay đổi nhỏ ở móng tay có thể cảnh báo bệnh tiềm ẩn

Phần bán nguyệt ở chân móng thường có màu trắng. Nếu khu vực này chuyển đỏ, đặc biệt ở nhiều móng cùng lúc, các nhà nghiên cứu cho rằng không nên bỏ qua.

Móng tay đôi khi có thể hé lộ những thay đổi đang diễn ra bên trong cơ thể. Một báo cáo mới cho thấy phần hình bán nguyệt ở chân móng nếu chuyển sang màu đỏ có thể xuất hiện cùng nhiều vấn đề sức khỏe, từ bệnh tim đến bệnh gan và các bệnh tự miễn.



Phần hình bán nguyệt này được gọi là lunula, dễ nhìn thấy nhất ở móng ngón cái. Bình thường nó có màu trắng nhạt và là nơi tạo ra các tế bào mới chứa keratin. Những tế bào này sau đó được đẩy dần về phía trước, cứng lại và tạo thành móng.

Phần bán nguyệt màu trắng ở chân móng thường dễ nhìn thấy nhất ở ngón cái. Ảnh: iStock/Getty Images.

Trong nghiên cứu đăng trên American Journal of the Medical Sciences, các nhà khoa học tại Trường Y Rutgers New Jersey đã tổng hợp những trường hợp phần bán nguyệt ở móng chuyển đỏ từng được ghi nhận. Họ nhận thấy hiện tượng hiếm gặp này xuất hiện ở người mắc nhiều bệnh khác nhau, trong đó thường gặp nhất là các vấn đề về tim mạch, bệnh tự miễn và thấp khớp. Một số trường hợp suy tim, xơ gan, viêm khớp dạng thấp, rụng tóc từng mảng hay ngộ độc khí carbon monoxide cũng từng có biểu hiện tương tự.

Tuy nhiên, móng chuyển màu đỏ không đồng nghĩa với mắc những bệnh này. Đây chỉ là một biểu hiện có thể đi kèm và cần được xem xét cùng các triệu chứng, tiền sử cũng như kết quả kiểm tra sức khỏe khác.

Phần bán nguyệt chuyển đỏ đôi khi khá mờ và dễ bị bỏ qua. (Ảnh: Karim và Schwartz, American Journal of the Medical Sciences, 2026)

Một điểm các nhà nghiên cứu đặc biệt lưu ý là phần bán nguyệt chuyển đỏ ở một móng hay nhiều móng. Nếu hiện tượng này xuất hiện cùng lúc ở nhiều móng, nó có nhiều khả năng liên quan đến một vấn đề sức khỏe bên trong cơ thể. Ngược lại, nếu chỉ có một móng đổi màu, nguyên nhân thường nằm ngay tại móng, chẳng hạn nhiễm trùng, chảy máu hoặc khối u bên dưới.

Hiện các nhà khoa học vẫn chưa biết chính xác vì sao phần bán nguyệt lại chuyển đỏ ở một số người mắc bệnh. Một giả thuyết là các mạch máu nhỏ dưới móng giãn ra, khiến lượng máu dồn đến khu vực này nhiều hơn và làm màu đỏ hiện rõ.

Bác sĩ có thể kiểm tra bằng cách ấn nhẹ lên vùng đổi màu. Nếu màu đỏ nhạt đi hoặc chuyển trắng khi bị ấn, nguyên nhân có thể liên quan đến sự giãn nở của các mạch máu. Dù vậy, cách này chỉ giúp bác sĩ có thêm thông tin khi thăm khám, không thể dùng để xác định một người đang mắc bệnh gì.

Theo nhóm nghiên cứu, điều quan trọng là không nên quá lo lắng khi thấy móng đổi màu, nhưng cũng không nên bỏ qua nếu tình trạng kéo dài hoặc xuất hiện ở nhiều móng. Phần bán nguyệt đỏ khá hiếm và bản thân nó không phải một căn bệnh. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thay đổi nhỏ này có thể là lý do để kiểm tra sức khỏe kỹ hơn, từ đó phát hiện những vấn đề chưa có biểu hiện rõ ràng.