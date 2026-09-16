Mỹ hé lộ thiệt hại trong cuộc xung đột với Iran

Lầu Năm Góc mới đây công bố báo cáo chính thức đầu tiên, trong đó cho thấy thiệt hại của nước này trong cuộc xung đột với Iran.

Một cơ quan giám sát chính thức của Lầu Năm Góc ngày 14/9 đã công bố báo cáo đầu tiên về tác động của cuộc xung đột đối với Mỹ, thừa nhận tình trạng thiếu hụt vũ khí tiên tiến, và lần đầu tiên công khai những thiệt hại đối với máy bay, căn cứ và các cơ sở ngoại giao của Mỹ ở Trung Đông, AP đưa tin.

Phần lớn thông tin này đã được công bố trong 6 tháng qua, nhưng Tổng Thanh tra Lầu Năm Góc đã cung cấp bản báo cáo chính thức đầy đủ nhất cho đến nay về tổn thất về người cũng như đối với trang thiết bị và cơ sở vật chất của nước này trong cuộc xung đột với Iran. Báo cáo bao gồm thông tin dữ liệu từ các cơ quan giám sát của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao cũng như Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AP.

Báo cáo lưu ý rằng cuộc chiến giữa Mỹ và Iran “đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt chiến lược trong kho dự trữ và bộc lộ các 'nút thắt' trong chuỗi cung ứng công nghiệp đối với việc tái cung cấp đạn dược” liên quan đến vũ khí tiên tiến. Các chuyên gia trước đó cho biết sẽ mất khoảng 3 năm để các nhà thầu quân sự bổ sung lại tên lửa tiên tiến và hệ thống đánh chặn tên lửa phòng thủ về mức trước khi xung đột nổ ra hồi cuối tháng 2/2026.

Trước đây, Lầu Năm Góc từng nhiều lần bác bỏ các báo cáo về tình trạng thiếu hụt đạn dược, khẳng định quân đội Mỹ có đủ vũ khí cần thiết để chiến đấu trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Tổng thống Donald Trump hôm 14/9 cũng đăng trên mạng xã hội rằng Mỹ đang “sản xuất nhiều loại vũ khí tinh vi và ưu việt hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử”.

“Chúng đang được chuyển giao hàng ngày cho các lực lượng của chúng ta tại Trung Đông và các nơi khác”, ông Trump viết.

Iran phá hủy, làm hư hại hàng trăm công trình tại căn cứ của Mỹ ở Trung Đông

Báo cáo của cơ quan giám sát, bao gồm giai đoạn từ ngày 1/4 đến 30/6, cũng thừa nhận rằng các cuộc tấn công của Iran đã làm hư hại và phá hủy hàng trăm tòa nhà và công trình khác tại các căn cứ của Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ả Rập Xê Út, Iraq, Oman và Jordan.

Theo báo cáo, căn cứ hải quân của Mỹ tại Bahrain, một trung tâm hậu cần của Hải quân trong khu vực, đã bị tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo của Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã phải chuyển tuyến tiếp tế sang các trung tâm thay thế ở xa hơn nhiều, bao gồm Diego Garcia, một căn cứ chung của Mỹ và Anh trên đảo ở Ấn Độ Dương. Việc này đòi hỏi “chu kỳ hậu cần kéo dài từ 14 đến 18 ngày” để hỗ trợ các hoạt động tại Trung Đông, báo cáo cho biết.

Đảo Diego Garcia thuộc quần đảo Chagos. Ảnh: Hải quân Mỹ/AP.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Hung Cao cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times tuần trước rằng ông đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để xem xét liệu Hải quân có cần sửa chữa căn cứ tại Bahrain nhằm duy trì lực lượng trong khu vực hay không.

Hàng chục máy bay và máy bay không người lái của Mỹ cũng bị Iran phá hủy hoặc làm hư hại, bao gồm 30 máy bay không người lái MQ-9 Reaper bị phá hủy, mỗi chiếc trị giá khoảng 30 triệu USD, theo báo cáo. Ngoài ra, 7 máy bay tiếp dầu KC-135 bị hư hại hoặc phá hủy, trong đó có 5 chiếc bị trúng đạn của Iran khi đang ở Ả Rập Xê Út.

Một chiếc KC-135 rơi ở Iraq, khiến 6 quân nhân thiệt mạng, sau khi va chạm với một chiếc KC-135 khác. Báo cáo ghi nhận 11 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong các hoạt động tác chiến tại Kuwait, Iraq, Jordan và Ả Rập Xê Út.

Bộ Ngoại giao Mỹ công bố thiệt hại đối với các cơ sở ngoại giao

Cuối tháng 7/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth báo cáo trước Quốc hội rằng chi phí cho chiến dịch quân sự của Mỹ với Iran đã lên tới 37,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, chi phí thiệt hại vật chất đối với các cơ sở ngoại giao của Mỹ trước đây chưa từng được công bố.

Theo báo cáo mới đây, các cơ sở ngoại giao (của Mỹ) tại Iraq, Kuwait, Ả Rập Xê Út và UAE bị hư hại do các cuộc tấn công của Iran, với tổng chi phí ước tính là 184 triệu USD.

Bộ Ngoại giao Mỹ báo cáo vào đầu tháng 6 rằng các chi phí khác từ cuộc xung đột lên tới 113 triệu USD, trong đó gần 80 triệu USD được sử dụng để thực hiện các kế hoạch dự phòng, bao gồm chi phí sơ tán cho nhân viên Mỹ, gia đình họ cũng như các công dân Mỹ khác và công dân đủ điều kiện của nước thứ ba.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AP.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong những tuần sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28/2/2026, chính quyền Tổng thống Trump đã sơ tán khoảng 9.000 công dân Mỹ khỏi các quốc gia ở Trung Đông và Châu Âu. Thông qua các chuyến bay tư nhân, thương mại cũng như di chuyển bằng đường bộ và đường thủy, chi phí cho hoạt động sơ tán này đã vượt quá 11 triệu USD tính đến cuối tháng 6/2026.

“Bộ Ngoại giao xác định rằng các viên chức lãnh sự sẽ không thể hoàn tất đầy đủ các hành trình di chuyển cần thiết để yêu cầu hoàn trả chi phí từ những người được sơ tán, do đó việc yêu cầu hoàn trả là không khả thi”, báo cáo nêu rõ.

Phần lớn các cuộc sơ tán được thực hiện từ Israel, tiếp theo là Iraq và Jordan. Được biết, Mỹ chỉ sơ tán 1.200 công dân Mỹ khỏi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nhưng những chuyến đi từ đây đến Istanbul, Athens và Washington lại tốn kém nhất, với chi phí hơn 4 triệu USD.

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