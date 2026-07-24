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Samsung Galaxy Watch 9 và Ultra 2 với AI mới, chip mới và pin khủng

Samsung không nâng cấp tất cả các mẫu Galaxy Watch cho năm 2026, dòng Classic bị bỏ lại nhường chỗ cho những nâng cấp đáng giá trên 2 mẫu snartwatch mới.

Tuệ Minh

Tại sự kiện Galaxy Unpacked đêm qua, Samsung đã công bố Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2 mới. Và hóa ra những tin đồn trước đó về việc không có Galaxy Watch Classic mới nào trong năm nay là chính xác.

Galaxy Watch 9 có giá khởi điểm 379,99 USD cho phiên bản Bluetooth và 429,99 USD cho phiên bản LTE. Trong khi đó, Galaxy Watch Ultra 2 có giá khởi điểm cao hơn đáng kể, lên đến 699,99 USD.

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Bộ đôi sản phẩm Galaxy Watch mới của Samsung được nâng cấp toàn diện về sức mạnh bên trong thiết kế không thay đổi.

Từ bỏ Exynos chuyển sang Snapdragon đầu bảng

Với Samsung Galaxy Watch 9, sản phẩm kế nhiệm của Galaxy Watch 8, sẽ có hai phiên bản kích thước 40mm và 44mm, trong khi Ultra 2 chỉ có kích thước 47mm.

Năm nay, Samsung đã nâng cấp pin cho chiếc Watch 9 lớn hơn, trang bị viên pin 445mAh, nhưng phiên bản 40mm chỉ có pin 390mAh.

Cải tiến pin lớn nhất đến từ Watch Ultra 2, với viên pin dung lượng khủng 800mAh và thời lượng sử dụng lên đến 60 giờ.

Ultra 2 cũng được trang bị màn hình rất sáng 5.000 nit, lý tưởng cho việc sử dụng ngoài trời. Trên Watch 9, bạn chỉ có 3.000 nit, vẫn đủ tốt cho hầu hết các trường hợp.

Các thông số kỹ thuật khác bao gồm bộ nhớ RAM 2GB cho cả 2 mẫu. Bộ nhớ trong của Watch 9 là 32GB, và Watch Ultra 2 sự dụng bộ nhớ 64GB.

Đặc biết cả hai mẫu đồng hồ đều sử dụng chip Snapdragon Wear Elite. Động thái này đánh dấu việc Samsung từ bỏ dòng chip "nhà làm" chuyển sang tận dụng hết tất cả những ưu thế về tính năng vượt trội của đối tác Qualcomm.

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Chip Snapdragon Wear Elite mang lại sức mạnh cùng nhiều tính năng mới.

Về phần mềm, Samsung đã tích hợp một loạt tính năng theo dõi hoạt động thể thao ngoài trời vào Ultra 2. Ứng dụng Trail Run sẽ theo dõi các chỉ số như tác động của địa hình và độ cao khi đi bộ đường dài, trong khi Nutrition Alert bổ sung thêm tính năng theo dõi lượng mồ hôi mất đi để nhắc nhở bạn khi nào cần bổ sung nước và cần bổ sung bao nhiêu.

Ultra 2 cũng có khả năng chống nước đủ để đeo khi lặn, và Samsung cho biết tính năng theo dõi lặn chi tiết sẽ được bổ sung vào ứng dụng Lặn vào cuối năm nay.

Trong sự kiện Galaxy Unpacked, Samsung tiết lộ rằng chiếc đồng hồ này đạt chứng nhận EN13319, có nghĩa là nó phát hiện chính xác độ sâu và thời gian lặn, đồng thời đã vượt qua các bài kiểm tra trong buồng áp suất.

Ultra 2 sẽ có các tính năng lặn độc quyền thông qua sự hợp tác với nhà sản xuất thiết bị lặn Mares.

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Bên cạnh các tính năng, dung lượng pin trên cả 2 mẫu cũng được nâng cấp đáng kể.

Các tính năng AI mới tận dụng mọi sức mạnh

Một điểm nhấn cực kỳ quan trọng trên hai sản phẩm mới này là hàng loạt tính năng AI dành cho sức khỏe có sẵn trên cả hai thiết bị. Chúng sẽ sử dụng các bộ theo dõi tích hợp để cung cấp thông tin chi tiết được cá nhân hóa.

Cụ thể từng chỉ số như rối loạn hô hấp khi ngủ, sự thay đổi trong các chỉ số sinh học, lượng vận động tim mạch được khuyến nghị hàng ngày và cảnh báo về mức độ tiếng ồn nguy hiểm để bảo vệ thính giác của bạn.

Cả hai chiếc đồng hồ này đều không phải là những sản phẩm đột phá về thiết kế. Tuy nhiên, những nâng cấp về phần cứng, cùng với nâng cấp về trí tuệ nhân tạo, sẽ giúp chúng trở thành những thiết bị theo dõi sức khỏe hiệu quả cho đối tượng người dùng mục tiêu.

Cả hai mẫu đồng hồ đều cung cấp nhiều lựa chọn dây đeo, bao gồm cả kiểu thể thao và kiểu thường ngày. Mẫu Ultra 2 còn có thêm các tùy chọn dây đeo chuyên dụng cho môi trường nước.

Tận hưởng khoảnh khắc unbox Galaxy Watch Ultra 2.
Samsung/Mashable/Wearing World
#giới thiệu Samsung Galaxy Watch 9 và Ultra 2 #cải tiến pin và màn hình đồng hồ #chuyển đổi chip Snapdragon Wear Elite #tính năng theo dõi hoạt động thể thao ngoài trời #tính năng AI chăm sóc sức khỏe và theo dõi sinh học

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