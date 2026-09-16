HP mở bán PC tí hon OmniDesk Mini thách thức Mac mini

HP mở bán OmniDesk Mini thế hệ mới trên cửa hàng trực tuyến chính thức, bổ sung thêm một lựa chọn trong phân khúc PC siêu nhỏ gọn đang được Mac mini dẫn dắt.

Mẫu máy tính min mới của HP có thiết kế khá tương đồng với đối thủ Apple nhưng được định vị ở mức hiệu năng vừa phải hơn.

Đây thực chất là bản nâng cấp của dòng OmniDesk Mini từng được HP giới thiệu tại CES 2026 với chip Core Ultra Series 3.

Ở phiên bản mới, HP chuyển sang sử dụng dòng vi xử lý Intel Wildcat Lake phổ thông, nhờ đó đưa mức giá xuống mức dễ tiếp cận hơn.

OmniDesk Mini sở hữu thiết kế nhỏ gọn 13 x 13 x 4,8 cm.

Về cấu hình, phiên bản tiêu chuẩn của HP OmniDesk Mini sử dụng con chip Intel Core 3 304 nằm ở phân khúc phổ thông. Với những người dùng có nhu cầu xử lý các tác vụ cao hơn, HP cung cấp tùy chọn cao cấp nhất sở hữu vi xử lý Core 5 320.

Kiểu dáng ngoại hình với kích thước 13 x 13 x 4,8 cm biến OmniDesk Mini thành một đối thủ cạnh tranh trực tiếp về mặt không gian làm việc so với Mac mini, nhưng sự chênh lệch về hiệu năng giữa hai thiết bị vẫn tương đối rõ rệt.

Dù sở hữu kích thước vô cùng nhỏ gọn, HP vẫn chú trọng tối ưu hóa khả năng kết nối cho chiếc máy tính này bằng việc trang bị hệ thống cổng ngoại vi phong phú.

Các kết nối ở mặt sau của HP OmniDesk Mini.

Thiết bị sở hữu một cổng USB 3.2 Gen 2 Type-C, hai cổng USB 3.2 Gen 2 Type-C hỗ trợ xuất hình DisplayPort 2.1, hai cổng USB 3.2 Gen 2 Type-A truyền thống, một cổng mạng LAN, một cổng HDMI xuất hình ảnh cùng một giắc cắm âm thanh 3,5mm tiện lợi.

Khả năng lưu trữ và bộ nhớ của thiết bị cũng mang lại những trải nghiệm linh hoạt. Phiên bản cơ sở đi kèm bộ nhớ RAM 8GB, trong khi biến thể cao cấp hơn được trang bị 16GB RAM.

Mặc dù dung lượng RAM trên OmniDesk Mini được hàn cố định và không thể nâng cấp sau này, nhưng người dùng lại có sự tự do tuyệt đối về không gian lưu trữ nhờ hai khe cắm M.2 tích hợp với mỗi khe có khả năng hỗ trợ ổ cứng SSD dung lượng tối đa lên đến 8TB.

Thị trường miniPC đang phát triển mạnh nhờ những ưu điểm gọn nhẹ cho không gian làm việc thông thoáng.

Về kết nối không dây, chiếc máy tính này cho phép tùy chọn nâng cấp tối đa lên card WiFi 6E đi kèm công nghệ Bluetooth 5.3 hiện đại. Người dùng hiện có tổng cộng 4 tùy chọn cấu hình vi xử lý khác nhau để lựa chọn tùy theo nhu cầu và ngân sách.

Phiên bản khởi điểm đi kèm chip Core 3 304, RAM LPDDR5X 8GB, ổ cứng SSD 256GB cùng kết nối WiFi 6 được niêm yết với mức giá 20,5 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản cấu hình mạnh mẽ hơn sử dụng chip Core 5 320 cùng bộ nhớ 16GB RAM có giá khởi điểm từ 28,5 triệu đồng.