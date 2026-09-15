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Số hóa - Xe

AI đang thay đổi ngành phim ngắn Trung Quốc

Làn sóng phim ngắn AI tại Trung Quốc tăng tốc khi công nghệ tham gia toàn bộ quy trình sản xuất, từ viết kịch bản đến dựng phim, đe dọa nhiều việc làm.

Thiên Trang (th)
AI đang thay đổi ngành phim ngắn Trung Quốc

Sự bùng nổ của các nền tảng video ngắn như TikTok, ReelShort hay DramaBox đang biến những bộ phim dài chỉ vài phút thành một thị trường nội dung đáng chú ý. Để đáp ứng nhu cầu liên tục từ người xem, các studio Trung Quốc ngày càng đưa AI vào sâu hơn trong quy trình sản xuất, thay vì chỉ sử dụng công nghệ để thử nghiệm một vài cảnh. Từ phát triển ý tưởng, xây dựng nhân vật, tạo bối cảnh cho đến dựng video và bản địa hóa nội dung, nhiều công đoạn có thể được tự động hóa, giúp rút ngắn đáng kể thời gian đưa một bộ phim ra thị trường.

AI đang được đưa vào nhiều công đoạn của quy trình sản xuất phim ngắn, từ tạo nhân vật đến dựng video.

Theo số liệu được cung cấp, trong quý I/2026, Trung Quốc ghi nhận khoảng 128.000 bộ phim ngắn được phát hành, cao gấp ba lần tổng sản lượng của cả năm 2025. Đáng chú ý, khoảng 95% trong số này được tạo ra hoàn toàn bằng AI. Các công cụ như Seedance hay Wan 3.0 góp phần đẩy nhanh quá trình sản xuất, trong khi chi phí tạo một phút video AI được ước tính chỉ khoảng 90-120 USD, thấp hơn đáng kể so với phương thức quay phim truyền thống. Khi khâu sản xuất được tổ chức theo quy mô công nghiệp, thị trường có thời điểm tung ra khoảng 470 bộ phim ngắn AI mỗi ngày.

Công nghệ tạo hình và hoán đổi khuôn mặt giúp các studio rút ngắn thời gian bản địa hóa phim cho nhiều thị trường.

Sự thay đổi không chỉ nằm ở máy móc mà còn tác động trực tiếp đến lực lượng lao động trong ngành. Một số studio sử dụng công nghệ hoán đổi khuôn mặt và lồng tiếng tự động để biến một bộ phim Trung Quốc thành phiên bản phù hợp với khán giả ở thị trường khác chỉ trong thời gian ngắn. Đáng chú ý, một số diễn viên được yêu cầu quét khuôn mặt, giọng nói và biểu cảm để tạo dữ liệu phục vụ hệ thống AI trước khi chấm dứt hợp đồng. Khi dữ liệu nhân dạng đã được đưa vào hệ thống, hình ảnh hoặc giọng nói của họ có thể tiếp tục xuất hiện trong các sản phẩm mới mà không cần sự tham gia trực tiếp của diễn viên. Với khoảng 690.000 lao động đang tham gia lĩnh vực phim ngắn, sự dịch chuyển này đặt ra câu hỏi lớn về tương lai việc làm của diễn viên, biên kịch, quay phim và nhân sự hậu kỳ.

AI cũng đang làm thay đổi cách các công ty vận hành một dự án phim. Thay vì đầu tư lớn ngay từ đầu, nhà sản xuất có thể tạo nhiều phiên bản nội dung với chi phí thấp, sau đó dựa vào dữ liệu về tỷ lệ xem và khả năng giữ chân khán giả để điều chỉnh câu chuyện. Mô hình này phù hợp với đặc trưng của phim ngắn, nơi các tình tiết được đẩy nhanh và người xem có thể quyết định tiếp tục theo dõi chỉ sau vài chục giây. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào thuật toán cũng có nguy cơ khiến nội dung trở nên lặp lại, chạy theo công thức và thiếu chiều sâu cảm xúc.

Bên cạnh bài toán chất lượng, quyền đối với dữ liệu khuôn mặt và giọng nói đang trở thành vấn đề đáng chú ý. Việc sử dụng nhân dạng của diễn viên để huấn luyện hoặc tạo bản sao AI nếu thiếu sự đồng thuận rõ ràng có thể dẫn đến tranh chấp về quyền sở hữu và phạm vi sử dụng dữ liệu. Sự phát triển nhanh của phim ngắn AI tại Trung Quốc vì thế không chỉ cho thấy sức mạnh của tự động hóa mà còn đặt ra câu hỏi rộng hơn cho ngành giải trí toàn cầu: khi AI có thể tạo nội dung đủ nhanh, đủ rẻ và đáp ứng thị hiếu số đông, vai trò của con người trong dây chuyền sản xuất phim sẽ được định nghĩa lại như thế nào.

#phim ngắn #AI #Trung Quốc #quy trình #quyền sở hữu

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Tại một số cửa hàng, quy trình diễn ra chỉ trong vài phút. Khách hàng cung cấp hình ảnh lưỡi, khuôn mặt hoặc dữ liệu mạch, đồng thời trả lời thêm các câu hỏi liên quan đến giấc ngủ, chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt. AI sau đó đối chiếu thông tin với cơ sở dữ liệu Trung y để phân loại một số đặc điểm thể chất và đưa ra đề xuất đồ uống. Tại Thạch Gia Trang, thương hiệu You Gui Yan từng triển khai hình thức khách chụp ảnh lưỡi và khuôn mặt thông qua mini app, sau khoảng 30 giây hệ thống đưa ra kết quả và đề xuất đồ uống thảo dược. Mô hình tương tự cũng được đưa vào một cửa hàng trà dưỡng sinh đặt tại bệnh viện thuộc hệ thống Đại học Trung y Bắc Kinh ở Tần Hoàng Đảo. Trong khi đó, tại Hoàng Sơn, một số cửa hàng đã trang bị máy bắt mạch thông minh để khách kiểm tra thể chất ngay tại quầy trước khi mua trà.

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