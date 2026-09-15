Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Volkswagen Tera 2027 ra mắt, rẻ hơn T-Cross từng bán ở Việt Nam

Số hóa - Xe

[GALLERY] Volkswagen Tera 2027 ra mắt, rẻ hơn T-Cross từng bán ở Việt Nam

Mẫu SUV mới Volkswagen Tera 2027 vừa chính thức được mở rộng thị trường và cho ra mắt tại thị trường Nam Phi, xe sẽ được định vị giữa Polo Vivo và T-Cross.

Tâm Võ
Mẫu xe SUV Volkswagen Tera hiện chỉ được sản xuất tại nhà máy Taubate ở São Paulo, Brazil. Điều này sẽ thay đổi vào năm tới khi Volkswagen công bố kế hoạch sản xuất Tera tại Nam Phi. Tuy nhiên, Tera sẽ được bán tại Nam Phi với tên gọi riêng là Volkswagen Tengo. Mẫu xe cũng sẽ có một số thay đổi để phù hợp với thị hiếu của thị trường địa phương.
Mẫu xe SUV Volkswagen Tera hiện chỉ được sản xuất tại nhà máy Taubate ở São Paulo, Brazil. Điều này sẽ thay đổi vào năm tới khi Volkswagen công bố kế hoạch sản xuất Tera tại Nam Phi. Tuy nhiên, Tera sẽ được bán tại Nam Phi với tên gọi riêng là Volkswagen Tengo. Mẫu xe cũng sẽ có một số thay đổi để phù hợp với thị hiếu của thị trường địa phương.
Tengo đã được giới thiệu trong sự kiện kỷ niệm 75 năm thành lập Volkswagen Nam Phi. Trong danh mục sản phẩm của Volkswagen tại thị trường này, Tengo sẽ được định vị thấp hơn mẫu SUV cỡ nhỏ T-Cross. Xe dự kiến ra mắt vào năm 2027 và được sản xuất tại nhà máy Kariega của Volkswagen. Đây là nhà máy đã đi vào hoạt động từ năm 1951.
Tengo đã được giới thiệu trong sự kiện kỷ niệm 75 năm thành lập Volkswagen Nam Phi. Trong danh mục sản phẩm của Volkswagen tại thị trường này, Tengo sẽ được định vị thấp hơn mẫu SUV cỡ nhỏ T-Cross. Xe dự kiến ra mắt vào năm 2027 và được sản xuất tại nhà máy Kariega của Volkswagen. Đây là nhà máy đã đi vào hoạt động từ năm 1951.
Được định vị là lựa chọn dễ tiếp cận hơn T-Cross, Tengo sẽ giúp Volkswagen ứng phó với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các thương hiệu Ấn Độ và Trung Quốc. Các đối thủ này bao gồm Suzuki và Mahindra đến từ Ấn Độ, cùng Chery và Haval của Trung Quốc. Trong nhiều năm, Volkswagen đã đứng thứ hai về doanh số tại thị trường Nam Phi, chỉ sau Toyota.
Được định vị là lựa chọn dễ tiếp cận hơn T-Cross, Tengo sẽ giúp Volkswagen ứng phó với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các thương hiệu Ấn Độ và Trung Quốc. Các đối thủ này bao gồm Suzuki và Mahindra đến từ Ấn Độ, cùng Chery và Haval của Trung Quốc. Trong nhiều năm, Volkswagen đã đứng thứ hai về doanh số tại thị trường Nam Phi, chỉ sau Toyota.
Tuy nhiên, vị trí này đã thuộc về Suzuki trong năm 2025 nhờ những mẫu xe giá rẻ được nhập khẩu từ Ấn Độ. Với những mẫu xe dễ tiếp cận hơn như Tengo, Volkswagen đang tìm cách giành lại vị trí này. Việc phát triển Tengo do Volkswagen Brazil dẫn dắt, phối hợp với các đội ngũ kỹ thuật tại Nam Phi.
Tuy nhiên, vị trí này đã thuộc về Suzuki trong năm 2025 nhờ những mẫu xe giá rẻ được nhập khẩu từ Ấn Độ. Với những mẫu xe dễ tiếp cận hơn như Tengo, Volkswagen đang tìm cách giành lại vị trí này. Việc phát triển Tengo do Volkswagen Brazil dẫn dắt, phối hợp với các đội ngũ kỹ thuật tại Nam Phi.
Tengo 2027 cũng sẽ có một số thay đổi dành riêng cho thị trường Nam Phi, ví dụ như tay lái nghịch. Xe cũng sử dụng nền tảng khung gầm MQB A0, tương tự các mẫu xe khác như Volkswagen Polo, Virtus, Nivus và T-Cross. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.100 x 1.783 x 1.575 mm và chiều dài cơ sở 2.566 mm. Như vậy, mẫu xe này chỉ nằm trong phân khúc SUV hạng A.
Tengo 2027 cũng sẽ có một số thay đổi dành riêng cho thị trường Nam Phi, ví dụ như tay lái nghịch. Xe cũng sử dụng nền tảng khung gầm MQB A0, tương tự các mẫu xe khác như Volkswagen Polo, Virtus, Nivus và T-Cross. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.100 x 1.783 x 1.575 mm và chiều dài cơ sở 2.566 mm. Như vậy, mẫu xe này chỉ nằm trong phân khúc SUV hạng A.
Mặc dù Tengo đã được giới thiệu tại Nam Phi nhưng thông số kỹ thuật của mẫu SUV cỡ nhỏ này vẫn chưa được công bố. Khi ra mắt, xe sẽ sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa khoảng 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 153 Nm, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp.
Mặc dù Tengo đã được giới thiệu tại Nam Phi nhưng thông số kỹ thuật của mẫu SUV cỡ nhỏ này vẫn chưa được công bố. Khi ra mắt, xe sẽ sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa khoảng 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 153 Nm, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp.
Nhiều khả năng động cơ 1.0L TSI sẽ được bổ sung sau đó. Đây cũng là động cơ được sử dụng cho Volkswagen Polo tại châu Phi và có hai mức công suất. Một phiên bản sản sinh công suất tối đa 95 mã lực và mô-men xoắn cực đại 175 Nm. Hai con số tương ứng của phiên bản còn lại là 116 mã lực và 200 Nm.
Nhiều khả năng động cơ 1.0L TSI sẽ được bổ sung sau đó. Đây cũng là động cơ được sử dụng cho Volkswagen Polo tại châu Phi và có hai mức công suất. Một phiên bản sản sinh công suất tối đa 95 mã lực và mô-men xoắn cực đại 175 Nm. Hai con số tương ứng của phiên bản còn lại là 116 mã lực và 200 Nm.
Theo một số nguồn tin, Volkswagen từng có kế hoạch sử dụng cái tên Tera cho mẫu xe này tại thị trường Nam Phi. Tuy nhiên, đơn đăng ký tên gọi đã bị xung đột, nhiều khả năng là do mẫu xe Nissan Terra. Sau đó, Volkswagen bắt đầu tìm kiếm một tên gọi mới và đưa ra 4 lựa chọn gồm Tengo, Tavi, Tiva và Tion.
Theo một số nguồn tin, Volkswagen từng có kế hoạch sử dụng cái tên Tera cho mẫu xe này tại thị trường Nam Phi. Tuy nhiên, đơn đăng ký tên gọi đã bị xung đột, nhiều khả năng là do mẫu xe Nissan Terra. Sau đó, Volkswagen bắt đầu tìm kiếm một tên gọi mới và đưa ra 4 lựa chọn gồm Tengo, Tavi, Tiva và Tion.
Tất cả các tên gọi mới này đều bắt đầu bằng chữ “T”, phù hợp với quy ước đặt tên của hãng. Tên “Tengo” được lựa chọn dựa trên kết quả của một chiến dịch bình chọn do Volkswagen tổ chức. Theo Volkswagen, từ “Tengo” gắn liền với sức mạnh, khả năng phục hồi và mục đích trong các ngôn ngữ châu Phi.
Tất cả các tên gọi mới này đều bắt đầu bằng chữ “T”, phù hợp với quy ước đặt tên của hãng. Tên “Tengo” được lựa chọn dựa trên kết quả của một chiến dịch bình chọn do Volkswagen tổ chức. Theo Volkswagen, từ “Tengo” gắn liền với sức mạnh, khả năng phục hồi và mục đích trong các ngôn ngữ châu Phi.
Sau Brazil và Nam Phi, Volkswagen Tera cũng sẽ được đưa tới các thị trường châu Á như Ấn Độ. Volkswagen chưa công bố tên gọi chính thức, nhưng hãng đã xác nhận một mẫu SUV mới có chiều dài dưới 4 m dành cho Ấn Độ. Xe sẽ dựa trên Skoda Kylaq và sử dụng nền tảng khung gầm MQB-A0-IN. Mẫu xe này dự kiến sẽ ra mắt thị trường Ấn Độ vào năm 2027.
Sau Brazil và Nam Phi, Volkswagen Tera cũng sẽ được đưa tới các thị trường châu Á như Ấn Độ. Volkswagen chưa công bố tên gọi chính thức, nhưng hãng đã xác nhận một mẫu SUV mới có chiều dài dưới 4 m dành cho Ấn Độ. Xe sẽ dựa trên Skoda Kylaq và sử dụng nền tảng khung gầm MQB-A0-IN. Mẫu xe này dự kiến sẽ ra mắt thị trường Ấn Độ vào năm 2027.
Hiện chưa rõ Volkswagen Tera có được bán ở khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng hay không. Trước đó, Volkswagen T-Cross từng được nhập khẩu và phân phối chính hãng ở Việt Nam nhưng không thành công về mặt doanh số vì giá quá cao. Hiện T-Cross đã lặng lẽ rút khỏi thị trường Việt Nam, cùng với người anh em Virtus.
Hiện chưa rõ Volkswagen Tera có được bán ở khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng hay không. Trước đó, Volkswagen T-Cross từng được nhập khẩu và phân phối chính hãng ở Việt Nam nhưng không thành công về mặt doanh số vì giá quá cao. Hiện T-Cross đã lặng lẽ rút khỏi thị trường Việt Nam, cùng với người anh em Virtus.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Volkswagen Tera mới.
Tâm Võ
#Volkswagen Tera 2027 ra mắt #SUV mới Volkswagen Tera #Volkswagen Tera 2027 giá rẻ #giá xe Volkswagen Tera 2027 vừa #xe SUV Volkswagen Tera 2027 #Volkswagen Tera

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT