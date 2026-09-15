[GALLERY] Royal Enfield Himalayan 440 "giá mềm" ra mắt, chỉ hơn 63 triệu đồng

Royal Enfield Himalayan 440 mở bán tại thị trường Ấn Độ hướng tới nhóm khách hàng yêu thích một mẫu adventure đơn giản, dễ sử dụng và có giá bán dễ tiếp cận.
Royal Enfield Himalayan 440 mở bán tại thị trường Ấn Độ hướng tới nhóm khách hàng yêu thích một mẫu adventure đơn giản, dễ sử dụng và có giá bán dễ tiếp cận.
Sau một năm ra mắt, Mitsubishi Eclipse Cross EV đã được nâng cấp công nghệ bên trong với những thay đổi được thừa hưởng từ người anh em Renault Scenic E-Tech.
Orekhov đang thất thủ, câu hỏi không còn là liệu quân Nga có chiếm được thành phố hay không, mà việc cứ điểm này sụp đổ, có mở ra con đường tới Zaporizhzhia?
Trước khi lên tiếng xin lỗi, Trường Giang đã có 20 năm hoạt động, nổi tiếng ở nhiều vai trò từ diễn viên, MC đến đạo diễn.
Mẫu SUV mới Volkswagen Tera 2027 vừa chính thức được mở rộng thị trường và cho ra mắt tại thị trường Nam Phi, xe sẽ được định vị giữa Polo Vivo và T-Cross.
Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường Hà Nội, khiến người dân phải dắt xe, chậm chạp hoặc tìm lối đi khác để đến nơi làm việc sáng 15/9.
Kia K4 Hybrid ở thị trường châu Âu được trang bị tiêu chuẩn ở mức cao, nổi bật với hệ thống hỗ trợ lái mới nhất (ADAS), cùng màn hình kỹ thuật số tích hợp.
Kia PV7 mẫu PBV (Purpose-Built Vehicle – xe chuyên dụng theo mục đích sử dụng) vừa ra mắt tại triển lãm xe thương mại IAA Transportation 2026 ở Hannover, Đức.
Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 359 ca sốt xuất huyết, giảm so với năm trước, cùng nhiều ổ dịch mới được phát hiện và kiểm soát chặt chẽ.
Genesis GV90 - mẫu SUV điện đầu bảng của thương hiệu xe sang Hàn Quốc với thiết kế bề thế, nội thất cao cấp cùng hệ truyền động hai mô-tơ cho công suất 666PS.
Sau 12 năm nổi tiếng, Hoài Lâm trải qua nhiều thay đổi về chuyện tình cảm, có thời gian sống kín tiếng trước khi trở lại với âm nhạc và phim ảnh.
Mang thai lần hai, Thúy Diễm có nhiều thay đổi về vóc dáng nhưng vẫn khiến khán giả ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ, thần thái cuốn hút và tinh thần vui vẻ.
Mẫu xe sedan cỡ D Toyota Camry được cho là sẽ nhận được bản nâng cấp vào năm 2027 với những thay đổi tập trung vào thiết kế ngoại thất và không gian nội thất.
Trong top ôtô bán ra ế ẩm nhất tại thị trường Việt Nam tháng 8/2026, có tới 9 mẫu xe Nhật Bản góp mặt. Đáng chú ý, là sự xuất hiện của Suzuki Fronx ở cuối bảng.
Mẫu xe 1998 GT Edition phiên bản đặc biệt được nối tiếp những người tiền nhiệm trong quá khứ, khi dựa trên cơ sở chiếc MINI Cooper C 3 cửa không quá mạnh mẽ.
Đánh dấu 22 năm hợp tác giữa Lamborghini và lực lượng cảnh sát quốc gia Italy "Polizia di Stato", hãng siêu bò đã trao tặng siêu xe Temerario Polizia mới
Bộ sưu tập phiên bản giới hạn '100 Jahre Nürburgring' của BMW Motorrad chính thức ra mắt 3 dòng xe M1000RR, R và XR với màu sơn mới cùng các chi tiết đặc biệt.
Từng được xem là một trong những tài năng sáng của bóng đá Việt Nam, sự nghiệp của cầu thủ Nguyễn Trọng Đại ở tuổi 29 lại rẽ sang một hướng đầy tiếc nuối.
Không phải những thực phẩm đắt tiền mới giàu dinh dưỡng. 9 loại rau quen thuộc này đều nằm trong nhóm có mật độ dưỡng chất nổi bật.
Sau 19 năm iPhone chỉ có một hình dạng, iPhone Duo là lần đầu Apple đổi kiểu dáng. Đi kèm với bản lề là một loạt thứ chưa từng có trên iPhone.
Mẫu xe SUV BMW iX5 Hydrogen hoàn toàn mới đang bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo trước khi được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2028.