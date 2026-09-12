Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Apple Watch 12 và Watch Ultra 4 tích hợp trợ lý lên cổ tay

Các mẫu mới của Apple Watch có cảm biến sức khỏe cải tiến, tính năng Readiness, Audio Intelligence, và khả năng đo nhịp tim liên tục.

Tuệ Minh
Apple Watch 12 và Watch Ultra 4 tích hợp trợ lý lên cổ tay

Năm nay, Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4 nâng trải nghiệm theo dõi sức khỏe và thể chất lên một tầm cao mới với hệ thống cảm biến sức khỏe hoàn toàn mới, trong đó diện tích bề mặt điện cực tăng lên, giúp tiếp xúc với da tốt hơn khi thực hiện phép đo ECG.

apple-watch-series-12-2up-260909-lpjpgog.jpg
Apple Watch 12 Series trang bị hệ thống cảm biến sức khỏe hoàn toàn mới.

Sự thay đổi về cách bố trí photodiode và cảm biến đo nhịp tim giúp đồng hồ lấy dữ liệu nhịp tim liên tục với tần suất cao hơn. Đây là một chỉ số quan trọng phản ánh tình trạng sức khỏe tổng thể.

Apple Watch giờ đây có thể đo nhịp tim nền sau mỗi 5 giây trong suốt cả ngày, kể cả khi người dùng đang di chuyển, cao gấp 60 lần so với trước đây.

Thiết bị cũng có thể lấy mẫu biến thiên nhịp tim (Heart Rate Variability - HRV) với tần suất lên tới một lần mỗi 5 phút, thường xuyên gấp 24 lần trước đây.

Hệ thống cảm biến sức khỏe mới cũng mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới trên Apple Watch mang tên Readiness, cho biết khi nào cơ thể sẵn sàng để tăng cường độ và khi nào nên giảm tải.

Apple Watch thế hệ mới có thể đo mức độ &quot;sẵn sàng luyện tập&quot; của người dùng.

Apple Watch thế hệ mới có thể đo mức độ "sẵn sàng luyện tập" của người dùng.

Mỗi sáng, Apple Watch phân tích hoạt động gần đây, các chỉ số sức khỏe và giấc ngủ để đưa ra một điểm số duy nhất, kèm đánh giá rõ ràng về khả năng đáp ứng của cơ thể trong ngày. Các trạng thái có thể bao gồm: “Recover” (ưu tiên phục hồi), “Pace Yourself” (giảm nhịp độ), “Ready” (sẵn sàng) và “Go for It” (có thể tăng cường độ). Điểm Readiness cũng có thể được cập nhật trong ngày.

Audio Intelligence là tính năng mới trên Apple Watch năm nay. Audio Intelligence khai thác sức mạnh của đồng hồ ngay trên cổ tay, giúp nhận biết tốt hơn những gì đang diễn ra xung quanh đặc biệt quan trọng đối với người khiếm thính hoặc gặp khó khăn về thính giác.

watch-ultra-4.jpg
Apple Watch thế hệ mới tích hợp trợ lý Siri cho trải nghiệm chăm sóc sức khỏe ở tầm cao mới.

Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4 có thể nhận biết những âm thanh như còi báo động, chuông cảnh báo, chuông cửa, tiếng trẻ khóc và nhiều âm thanh khác. AI hoạt động trực tiếp trên thiết bị sẽ gửi thông báo khi phát hiện những âm thanh này, ngay cả khi iPhone không ở bên người dfung.

Toàn bộ bản chép lời từ Live Rewind và Siri Recaps trong ứng dụng Siri đều được mã hóa đầu cuối khi đồng bộ qua iCloud. Các tính năng Rewind và Recap yêu cầu Siri AI và sẽ được cung cấp vào cuối năm nay, trước khi hỗ trợ thêm nhiều ngôn ngữ trong tương lai. Các tính năng Audio Intelligence hiện mới chỉ có sẵn ở thị trường Mỹ.

Apple Watch Series 12 có giá khởi điểm không đổi ở mức 399 USD, trong khi Apple Watch Ultra 4 tiếp tục có giá từ 799 USD.

Apple Watch 12 - thiết bị đeo tay có khả năng đo nhịp tim chính xác nhất.
Apple/Engadget/9to5Mac
#Apple Watch Series 12 #Apple Watch Ultra 4 #Cảm biến sức khỏe #Readiness #Audio Intelligence

Bài liên quan

Số hóa - Xe

iPhone 18 Pro có thể thành iPhone “tiêu chuẩn” mới của Apple

Việc Apple trì hoãn iPhone 18 bản tiêu chuẩn có thể đưa iPhone 18 Pro lên vị trí đặc biệt, trở thành mẫu iPhone mới chủ lực trong mùa mua sắm cuối năm.

iPhone 18 Pro có thể thành iPhone “tiêu chuẩn” mới của Apple

Apple có thể đang chuẩn bị thực hiện một thay đổi chưa từng có trong lịch sử dòng iPhone. Thay vì cùng lúc giới thiệu iPhone 18 và iPhone 18 Pro vào mùa thu như thông lệ, hãng được cho là sẽ tách lịch trình ra mắt thế hệ iPhone mới thành nhiều giai đoạn. Theo những thông tin được cung cấp, iPhone 18 bản tiêu chuẩn và iPhone Air 2 có thể bị trì hoãn đến đầu năm 2027, trong khi sự kiện mùa thu năm nay tập trung vào iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone Ultra hoàn toàn mới. Nếu kịch bản này xảy ra, iPhone 18 Pro sẽ không còn đơn thuần là phiên bản cao cấp hơn của một mẫu iPhone tiêu chuẩn, mà có thể trở thành chiếc iPhone mới gần nhất với khái niệm “iPhone dành cho số đông” trong mùa mua sắm cuối năm.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Có thể bạn chưa dùng 9 tính năng liên thông trong hệ sinh thái Apple này

Hệ sinh thái Apple gồm nhiều tính năng giúp liên kết thiết bị dễ dàng, từ Handoff đến Sidecar, chỉ cần đăng nhập cùng tài khoản và bật Bluetooth, Wi-Fi.

Có thể bạn chưa dùng 9 tính năng liên thông trong hệ sinh thái Apple này

Cái mà nhiều người gọi là “hệ sinh thái Apple” thực chất là một nhóm tính năng có tên riêng: Continuity. Nó cho phép iPhone, iPad, Mac và Apple Watch nhận ra nhau khi ở gần và chuyển việc qua lại.

Phần lớn người dùng chỉ khai thác đúng AirDrop rồi dừng lại, trong khi còn ít nhất chín tính năng khác đã có sẵn trên máy, không phải cài thêm gì. Dưới đây là danh sách đó, kèm điều kiện để chúng hoạt động và cách bật từng cái.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Apple khai tử 3 mẫu MacBook, người dùng cần lưu ý

Apple vừa đưa 3 mẫu MacBook đời cũ vào danh sách lỗi thời, khiến khả năng sửa chữa và thay linh kiện chính hãng của các thiết bị này bị hạn chế đáng kể.

Apple khai tử 3 mẫu MacBook, người dùng cần lưu ý

Sau nhiều năm xuất hiện trên thị trường, ba mẫu MacBook gồm MacBook Air Retina 13 inch 2018, MacBook Pro 13 inch 2017 và MacBook Pro 13 inch 2018 vừa được Apple chuyển sang danh sách sản phẩm “obsolete” (lỗi thời) trên toàn cầu. Đây là bước tiếp theo trong vòng đời hỗ trợ phần cứng của Apple, sau khi các thiết bị này từng được xếp vào nhóm “vintage” (cổ điển). Đáng chú ý, việc bị đưa vào danh sách obsolete không đồng nghĩa những chiếc MacBook này lập tức ngừng hoạt động. Nếu phần cứng vẫn ổn định và phần mềm đáp ứng được nhu cầu, người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng máy như bình thường. Vấn đề lớn hơn nằm ở khả năng sửa chữa khi thiết bị phát sinh hỏng hóc trong thời gian tới.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới