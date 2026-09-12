Apple Watch 12 và Watch Ultra 4 tích hợp trợ lý lên cổ tay

Các mẫu mới của Apple Watch có cảm biến sức khỏe cải tiến, tính năng Readiness, Audio Intelligence, và khả năng đo nhịp tim liên tục.

Năm nay, Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4 nâng trải nghiệm theo dõi sức khỏe và thể chất lên một tầm cao mới với hệ thống cảm biến sức khỏe hoàn toàn mới, trong đó diện tích bề mặt điện cực tăng lên, giúp tiếp xúc với da tốt hơn khi thực hiện phép đo ECG.

Apple Watch 12 Series trang bị hệ thống cảm biến sức khỏe hoàn toàn mới.

Sự thay đổi về cách bố trí photodiode và cảm biến đo nhịp tim giúp đồng hồ lấy dữ liệu nhịp tim liên tục với tần suất cao hơn. Đây là một chỉ số quan trọng phản ánh tình trạng sức khỏe tổng thể.

Apple Watch giờ đây có thể đo nhịp tim nền sau mỗi 5 giây trong suốt cả ngày, kể cả khi người dùng đang di chuyển, cao gấp 60 lần so với trước đây.

Thiết bị cũng có thể lấy mẫu biến thiên nhịp tim (Heart Rate Variability - HRV) với tần suất lên tới một lần mỗi 5 phút, thường xuyên gấp 24 lần trước đây.

Hệ thống cảm biến sức khỏe mới cũng mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới trên Apple Watch mang tên Readiness, cho biết khi nào cơ thể sẵn sàng để tăng cường độ và khi nào nên giảm tải.

Apple Watch thế hệ mới có thể đo mức độ "sẵn sàng luyện tập" của người dùng.

Mỗi sáng, Apple Watch phân tích hoạt động gần đây, các chỉ số sức khỏe và giấc ngủ để đưa ra một điểm số duy nhất, kèm đánh giá rõ ràng về khả năng đáp ứng của cơ thể trong ngày. Các trạng thái có thể bao gồm: “Recover” (ưu tiên phục hồi), “Pace Yourself” (giảm nhịp độ), “Ready” (sẵn sàng) và “Go for It” (có thể tăng cường độ). Điểm Readiness cũng có thể được cập nhật trong ngày.

Audio Intelligence là tính năng mới trên Apple Watch năm nay. Audio Intelligence khai thác sức mạnh của đồng hồ ngay trên cổ tay, giúp nhận biết tốt hơn những gì đang diễn ra xung quanh đặc biệt quan trọng đối với người khiếm thính hoặc gặp khó khăn về thính giác.

Apple Watch thế hệ mới tích hợp trợ lý Siri cho trải nghiệm chăm sóc sức khỏe ở tầm cao mới.

Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4 có thể nhận biết những âm thanh như còi báo động, chuông cảnh báo, chuông cửa, tiếng trẻ khóc và nhiều âm thanh khác. AI hoạt động trực tiếp trên thiết bị sẽ gửi thông báo khi phát hiện những âm thanh này, ngay cả khi iPhone không ở bên người dfung.

Toàn bộ bản chép lời từ Live Rewind và Siri Recaps trong ứng dụng Siri đều được mã hóa đầu cuối khi đồng bộ qua iCloud. Các tính năng Rewind và Recap yêu cầu Siri AI và sẽ được cung cấp vào cuối năm nay, trước khi hỗ trợ thêm nhiều ngôn ngữ trong tương lai. Các tính năng Audio Intelligence hiện mới chỉ có sẵn ở thị trường Mỹ.

Apple Watch Series 12 có giá khởi điểm không đổi ở mức 399 USD, trong khi Apple Watch Ultra 4 tiếp tục có giá từ 799 USD.