Bong tróc da tay, chân, bé 3 tháng tuổi phải điều trị giang mai do lây từ mẹ

Bé gái 3 tháng tuổi xuất hiện tổn thương da, xét nghiệm dương tính với giang mai sau khi mẹ mắc bệnh trong thai kỳ.

Bong tróc da không ngờ lây giang mai từ mẹ

Khoa Nhiễm – Bệnh viện Nhi Đồng 2 vừa tiếp nhận một bé gái 3 tháng tuổi do xuất hiện sẩn hồng ban kèm bong tróc da ở lòng bàn tay và lòng bàn chân kéo dài khoảng một tuần.

Khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận mẹ của bé được chẩn đoán giang mai vào tam cá nguyệt thứ ba của thai kỳ và đã điều trị bằng thuốc không rõ loại.

Từ biểu hiện ngoài da cùng tiền sử của mẹ, các bác sĩ nghĩ đến giang mai bẩm sinh. Kết quả xét nghiệm máu của bé dương tính với giang mai, kết hợp với các sang thương da phù hợp với bệnh.

Bé được đánh giá toàn diện và điều trị bằng penicillin. Sau 10 ngày điều trị, các sang thương da cải thiện rõ.

Tại thời điểm đánh giá, bé chưa ghi nhận viêm màng não, tổn thương mắt hoặc thính giác. Sau điều trị, bé được xuất viện và tiếp tục theo dõi định kỳ.

ThS.BS Vũ Thị Thùy Dương, Phó khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, giang mai bẩm sinh có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, mắt, tai, xương và nhiều cơ quan khác. Vì vậy, trẻ mắc bệnh cần được đánh giá và điều trị phù hợp.

5 trong 15 trẻ có viêm màng não

Đáng chú ý, từ đầu năm 2026 đến nay, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã điều trị 15 trẻ mắc giang mai bẩm sinh bằng penicillin – thuốc kháng sinh điều trị đặc hiệu.

Tất cả những trẻ này đều có mẹ mắc giang mai trong thai kỳ. Trong số đó, 5/15 trẻ có viêm màng não.

Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào có di chứng thần kinh, thị lực hoặc thính lực tại thời điểm theo dõi.

ThS.BS Vũ Thị Thùy Dương cảnh báo, giang mai bẩm sinh xảy ra khi trẻ bị lây nhiễm từ mẹ trong thời kỳ mang thai. Trường hợp trẻ 3 tháng tuổi trên cho thấy tiền sử mắc giang mai của người mẹ là thông tin quan trọng giúp bác sĩ định hướng chẩn đoán khi trẻ xuất hiện các biểu hiện bất thường.

Đặc biệt, tổn thương da ở trẻ nhỏ cần được đánh giá trong mối liên quan với bệnh sử của mẹ. Không nên chỉ xử trí biểu hiện ngoài da mà bỏ qua khả năng bệnh lý nhiễm trùng bẩm sinh.

Việc phát hiện và điều trị sớm giúp trẻ được theo dõi, đánh giá các cơ quan có nguy cơ bị ảnh hưởng. Với trẻ có nguy cơ phơi nhiễm giang mai từ mẹ, việc khám, xét nghiệm và theo dõi theo chỉ định của bác sĩ là cần thiết.

Giang mai bẩm sinh cần lưu ý Mẹ được chẩn đoán giang mai trong thai kỳ là thông tin quan trọng đối với việc đánh giá trẻ. Trẻ có biểu hiện bất thường về da cần được thăm khám, đặc biệt khi có tiền sử nguy cơ từ mẹ. Giang mai bẩm sinh có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, mắt, tai, xương và nhiều cơ quan khác. Penicillin được sử dụng để điều trị đặc hiệu cho trẻ mắc giang mai bẩm sinh tại bệnh viện.

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