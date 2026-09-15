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Xã hội

Chợ Kim Liên tạm dừng hoạt động để khắc phục tồn tại PCCC

Chợ Kim Liên (Hà Nội) tạm dừng hoạt động từ ngày 14/9 để khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn cho người dân và tiểu thương.

Thiên Anh

Ngày 14/9, UBND phường Kim Liên thông báo tạm dừng hoạt động chợ Kim Liên để khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy sau khi cơ quan chức năng kiểm tra, chỉ ra những hạn chế liên quan đến điều kiện an toàn tại khu chợ.

Chợ Kim Liên được đưa vào sử dụng từ năm 1992, là nơi kinh doanh của nhiều thế hệ tiểu thương và địa chỉ mua sắm quen thuộc của người dân khu vực. Sau hơn 30 năm hoạt động, cơ sở hạ tầng chợ đã xuống cấp, trong đó có những vấn đề liên quan đến điều kiện phòng cháy, chữa cháy.

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Chợ Kim Liên vừa bị đóng cửa do không đảm bảo an toàn PCCC.

Ngày 13/5/2025, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội kiểm tra chợ Kim Liên và chỉ ra những tồn tại, hạn chế về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đến ngày 7/8, UBND phường Kim Liên ban hành thông báo về việc dừng hoạt động chợ để khắc phục các tồn tại này. Ngày 28/8, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường tiếp tục ban hành thông báo về việc dừng hoạt động chợ Kim Liên.

Để hỗ trợ tiểu thương di chuyển hàng hóa, từ ngày 13/9, UBND phường Kim Liên bố trí lực lượng dân quân, các đoàn thể và Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng hỗ trợ miễn phí nhân công bốc dỡ và xe tải. Thời gian hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, đồ đạc kéo dài đến hết ngày 16/9.

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Hiện trạng của chợ Kim Liên.

Từ 12h ngày 14/9, chợ tạm ngừng toàn bộ việc cung cấp điện, nước sạch, không tiếp nhận hàng hóa mới và chỉ hỗ trợ tiểu thương vận chuyển hàng hóa, tài sản ra ngoài.

Theo UBND phường Kim Liên, chợ sẽ tạm dừng hoạt động cho đến khi các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy được bảo đảm theo quy định.

Địa phương khẳng định việc tạm dừng hoạt động nhằm khắc phục các tồn tại, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, không phải chấm dứt hoạt động của chợ. Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, các hộ kinh doanh, tiểu thương sẽ được tiếp tục hoạt động theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chợ Kim Liên nằm tại số 23 phố Lương Định Của, phường Kim Liên, Hà Nội. Đây là chợ dân sinh hạng 3, có diện tích khoảng 1.655 m² và được đưa vào sử dụng từ năm 1992.

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Chợ Kim Liên hoạt động từ năm 1992.

Chợ Kim Liên cũng nằm trong danh mục cải tạo, nâng cấp chợ trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2026-2030, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động vào tháng 1/2028.

UBND phường Kim Liên cho biết việc tạm dừng hoạt động có thể ảnh hưởng đến sinh kế của các tiểu thương. Tuy nhiên, địa phương xác định việc bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân là ưu tiên hàng đầu.

Mời quý độc giả xem video: Giải tỏa chợ cóc, chợ tạm tại Hà Nội: Làm sao để xử lý dứt điểm? - Nguồn: VTV24
#Chợ Kim Liên #an toàn PCCC #Hà Nội #dừng hoạt động #Tiểu thương #cải tạo chợ

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