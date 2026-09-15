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15 năm trước John Ternus đã tham gia bằng sáng chế iPhone gập

John Ternus từng đứng tên trong bằng sáng chế thiết bị màn hình gập của Apple từ năm 2011, trước khi trở thành CEO và giới thiệu iPhone Duo năm 2026.

Thiên Trang (th)
15 năm trước John Ternus đã tham gia bằng sáng chế iPhone gập

Việc John Ternus xuất hiện trên sân khấu để giới thiệu iPhone Duo, mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple, có thêm một lớp ý nghĩa khi nhìn lại lịch sử phát triển sản phẩm. Khoảng 15 năm trước, khi màn hình linh hoạt vẫn còn nằm trong phạm vi nghiên cứu, ông đã là một trong những nhà phát minh đứng tên trong bằng sáng chế của Apple liên quan đến thiết bị điện tử có thể gập. Thời điểm đó, Ternus vẫn đang làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật phần cứng và chưa giữ vị trí lãnh đạo cao nhất tại Apple.

John Ternus giới thiệu iPhone Duo, đánh dấu bước chuyển của Apple sang thị trường smartphone màn hình gập.

Cụ thể, ngày 30/9/2011, Apple nộp đơn xin cấp bằng sáng chế mang tên “Flexible electronic devices”, mô tả một thiết bị có màn hình linh hoạt có thể gập lại để giảm kích thước khi mang theo. Hồ sơ cũng đề cập đến hệ thống cảm biến có khả năng nhận biết trạng thái đóng hoặc mở của thiết bị. Bằng sáng chế được cấp vào tháng 1/2015 với 6 nhà phát minh, trong đó có John P. Ternus. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông trong hồ sơ này không đồng nghĩa Apple đã bắt đầu phát triển iPhone gập hoàn chỉnh từ năm 2011.

Theo thông tin được Bloomberg công bố trước sự kiện, Apple chỉ thực sự đẩy mạnh dự án iPhone gập từ khoảng năm 2016. Dan Riccio, người khi đó phụ trách mảng kỹ thuật phần cứng và sau này được Ternus kế nhiệm, là một trong những người khởi xướng dự án. Trong giai đoạn đầu, Apple thử nghiệm nhiều ý tưởng, bao gồm cả thiết bị có thể mở rộng từ kích thước tương tự iPad mini thành một màn hình máy tính bảng lớn hơn. Vì vậy, 15 năm giữa bằng sáng chế đầu tiên và iPhone Duo không phải một quá trình Apple liên tục chế tạo đúng một sản phẩm, mà là hành trình thử nghiệm nhiều công nghệ và thiết kế.

Bằng sáng chế “Flexible electronic devices” năm 2011 có tên John P. Ternus trong nhóm các nhà phát minh.

Apple thậm chí đi sau Samsung và Huawei nhiều năm trong cuộc đua thương mại hóa smartphone gập. Hai hãng này đưa những mẫu máy đầu tiên ra thị trường từ năm 2019, nhưng thế hệ đầu cũng bộc lộ nhiều hạn chế về độ dày, bản lề, nếp gấp và độ hoàn thiện. Apple tiếp tục dành nhiều năm giải quyết các vấn đề tương tự, từ độ bền bản lề đến lớp kính phủ linh hoạt và camera dưới màn hình. Công ty hợp tác với Corning để tùy biến lớp kính, đồng thời sử dụng titanium và nhôm cho hệ thống bản lề. Dù vậy, iPhone Duo vẫn không dẫn đầu tuyệt đối về thông số kích thước khi máy dày 11,3 mm và nặng 254 gram ở trạng thái đóng.

Điểm Apple đặt cược vì thế không chỉ nằm ở phần cứng. Một trong những vấn đề lớn nhất của smartphone gập Android là khả năng thích ứng của ứng dụng khi màn hình chuyển từ dạng dọc sang không gian gần vuông. Trong nhiều năm, Apple đã xây dựng hệ thống giao diện có khả năng thích ứng với nhiều kích thước màn hình trên iPhone và iPad. Từ năm 2014, iOS đã phân loại không gian hiển thị thành hai nhóm “compact” và “regular”, trong khi iPadOS tiếp tục phát triển các tính năng đa nhiệm và cửa sổ như Split View, Stage Manager.

Nền tảng này trở thành lợi thế khi iPhone Duo ra đời. Màn hình ngoài được phân loại theo không gian “compact”, còn màn hình bên trong thuộc nhóm “regular”, cho phép các ứng dụng có bố cục dành cho iPad tận dụng không gian lớn hơn mà không nhất thiết phải xây dựng lại toàn bộ giao diện. Apple cũng bổ sung các cơ chế để ứng dụng nhận biết khu vực bản lề, tránh đặt nội dung quan trọng vào vùng nếp gấp và phản ứng với các trạng thái đóng, mở một phần hoặc mở hoàn toàn. Nhờ vậy, góc mở của bản lề có thể trở thành dữ liệu đầu vào cho nhiều loại ứng dụng.

Sau 15 năm, John Ternus từ một kỹ sư có tên trong hồ sơ bằng sáng chế đã trở thành CEO Apple và trực tiếp giới thiệu chiếc iPhone gập đầu tiên của công ty. Khoảng thời gian này không chứng minh Apple âm thầm phát triển iPhone Duo liên tục từ năm 2011, nhưng cho thấy ý tưởng về thiết bị màn hình linh hoạt đã xuất hiện trong các nghiên cứu của hãng từ rất lâu. Sự xuất hiện của Ternus trên sân khấu vì thế giống như điểm kết nối giữa một ý tưởng từng nằm trên giấy và sản phẩm thương mại mà Apple cuối cùng đưa ra thị trường.

#John Ternus #bằng sáng chế #iPhone gập #Apple #iPhone Duo #công nghệ

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