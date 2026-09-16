Mẫu xe SUV Hyundai Bayon 2027 mới sắp ra mắt, sẽ được định vị giữa Venue và Creta trong dòng sản phẩm của thương hiệu Hàn Quốc tại thị trường Ấn Độ.

Video: Hyundai Bayon hé lộ, chờ ngày ra mắt.

Hyundai đã chính thức công bố tên gọi của mẫu SUV mới sắp ra mắt thị trường Ấn Độ, đó là Bayon. Điều này đã xác nhận những thông tin được hé lộ qua các xe thử nghiệm bị bắt gặp trên đường phố Ấn Độ trong thời gian gần đây. Hyundai cho biết thông tin chi tiết hơn về mẫu SUV mới sẽ được công bố trong những tuần tới.

Bayon lộ diện - SUV cỡ nhỏ mới của Hyundai rục rịch ra mắt.

Việc xác nhận tên gọi cũng giúp làm rõ những hình ảnh chạy thử đáng chú ý xuất hiện gần đây của mẫu SUV này. Hyundai cho biết tên gọi Bayon lấy cảm hứng từ Bayonne - một thành phố nằm tại vùng Basque của nước Pháp. Hãng cho biết cái tên này thể hiện nét đặc trưng và tinh thần năng động của thành phố.

Trên thực tế, đây không phải là mẫu xe đầu tiên của Hyundai dùng cái tên Bayon. Thương hiệu Hàn Quốc đã bán mẫu SUV cỡ nhỏ có tên Bayon ở thị trường châu Âu từ năm 2021. Khác với xe ở châu Âu, Hyundai Bayon sắp ra mắt tại Ấn Độ lại được phát triển dựa trên nhu cầu của khách hàng nước này.

Hyundai cho biết tên gọi Bayon lấy cảm hứng từ Bayonne - một thành phố nằm tại vùng Basque của nước Pháp.

Ông Tarun Garg, Giám đốc Điều hành kiêm Tổng giám đốc Hyundai Ấn Độ, cho biết Bayon đại diện cho một cách tiếp cận mới đối với khả năng di chuyển thông minh và trực quan. “Với Hyundai Bayon, chúng tôi không chỉ đơn thuần là giới thiệu một mẫu SUV mới. Bayon đại diện cho một tư duy mới”, ông Garg cho biết.

Mặc dù Hyundai hiện mới chỉ công bố tên gọi nhưng những hình ảnh chạy thử trước đó đã cho thấy khá rõ diện mạo của mẫu SUV sắp ra mắt. Hyundai Bayon dành cho thị trường Ấn Độ có thiết kế thân xe dựng đứng với nóc tương đối phẳng, thanh giá nóc nổi bật, vòm bánh xe vuông vức và tay nắm cửa truyền thống. Tỷ lệ thân xe có vẻ mang phong cách SUV rõ rệt hơn so với Hyundai Bayon đang được bán tại châu Âu.

Hyundai hiện mới chỉ công bố tên gọi nhưng những hình ảnh chạy thử trước đó đã cho thấy khá rõ diện mạo của mẫu SUV sắp ra mắt.

Ở phía trước, mẫu SUV cỡ nhỏ này sở hữu dải đèn LED định vị rộng, được bố trí gần nắp ca-pô, trong khi cụm đèn chính nằm thấp hơn trên cản trước. Phía sau, các xe thử nghiệm cho thấy một dải đèn nằm ngang, kính chắn gió sau dựng đứng và cánh gió mui gắn trên nóc.

Khoang nội thất của Hyundai Bayon dành cho Ấn Độ cũng từng được hé lộ trước đó. Bayon dự kiến được trang bị 2 màn hình nối liền, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí. Vô lăng được Hyundai thiết kế mới với 4 chấm đặc trưng vốn là mã Morse của logo chữ H. Những trang bị dự kiến khác của xe gồm camera 360 độ, cửa sổ trời, công nghệ kết nối và các hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao (ADAS), tùy phiên bản.

Hyundai Bayon dành cho thị trường Ấn Độ có thiết kế thân xe dựng đứng với nóc tương đối phẳng, thanh giá nóc nổi bật, vòm bánh xe vuông vức và tay nắm cửa truyền thống.

Hyundai hiện chưa công bố thông số kỹ thuật và thông tin về hệ truyền động của Bayon ở thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, xe được kỳ vọng chủ yếu sử dụng động cơ xăng ở thị trường này. Trong đó, động cơ xăng hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L của Hyundai là một trong những lựa chọn có thể được trang bị cho xe. Phiên bản CNG lắp đặt tại nhà máy cũng được dự kiến nằm trong kế hoạch.

Hyundai Bayon dự kiến sẽ ra mắt thị trường Ấn Độ vào tháng 10/2026.

Trong dòng sản phẩm của Hyundai ở thị trường Ấn Độ, Bayon sẽ được định vị giữa Venue và Creta. Điều này cho phép hãng nhắm tới những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe lớn và rộng rãi hơn SUV dài dưới 4 m, nhưng chưa muốn chuyển lên Hyundai Creta. Hyundai Bayon dự kiến sẽ ra mắt thị trường Ấn Độ vào tháng sau.