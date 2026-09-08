Motorola Watch Ultra thách thức vị thế của Samsung lẫn Apple

Motorola vừa chính thức trình làng chiếc đồng hồ thông minh Moto Watch Ultra trên phạm vi toàn cầu mang sứ mệnh cạnh tranh trực tiếp với Apple hay Samsung.

Motorola vừa chính thức trình làng chiếc đồng hồ thông minh Moto Watch Ultra trên phạm vi toàn cầu. Sự kiện ra mắt này diễn ra song song với đợt mở rộng dòng điện thoại Edge 70 Plus cùng phiên bản làm mới của chiếc Razr 70 gập độc đáo.

Moto Watch Ultra được Moto định vị ở phân khúc cận cao cấp.

Với tên gọi Ultra, sản phẩm mới mang sứ mệnh cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc cận cao cấp và cao cấp, nơi Apple hay Samsung đang nắm giữ lợi thế lớn.

Moto Watch Ultra được trang bị màn hình pOLED kích thước 1,5 inch với độ phân giải 466 x 466 pixel. Màn hình này có độ sáng tối đa lên tới 2.700 nit, giúp người dùng dễ dàng quan sát nội dung ngay cả dưới ánh nắng gay gắt.

Motorola cũng tích hợp công nghệ tần số quét biến thiên từ 1 Hz đến 60 Hz nhằm tối ưu năng lượng tiêu thụ, kết hợp với lớp kính cường lực Corning Gorilla Glass 3 tăng cường độ bền trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Khác với các dòng Moto Watch Fit hay Moto Watch 120 vốn chỉ dùng hệ điều hành RTOS cơ bản, phiên bản Ultra xuất xưởng cùng hệ điều hành Wear OS 6 đầy đủ tính năng.

Mẫu smartwatch mới nhất của Motorola trang bị chip Snapdragon W5+ Gen 1 và chạy WearOS 6.

Sức mạnh phần cứng của máy đến từ vi xử lý Snapdragon W5+ Gen 1 đi kèm 2 GB RAM và bộ nhớ trong 32 GB. Nhờ viên pin dung lượng 550 mAh, thiết bị có thể duy trì hoạt động liên tục khoảng 2 ngày nếu tắt chế độ màn hình luôn bật.

Về mặt kết nối và theo dõi sức khỏe, Moto Watch Ultra trang bị eSIM hỗ trợ mạng LTE cùng hệ thống GPS băng tần kép hỗ trợ định vị chính xác khi tập luyện.

Đáng chú ý, Motorola đã hợp tác cùng Polar để tích hợp sâu các thuật toán theo dõi thể thao chuyên nghiệp như Mục tiêu hoạt động, Vùng cường độ, Năng lượng tiêu hao hay trợ lý Huấn luyện viên chạy bộ.

Moto Watch Ultra được niêm yết với mức giá quy đổi khoảng 13 triệu đồng tại thị trường châu Âu. Sản phẩm hứa hẹn sẽ sớm xuất hiện tại các khu vực châu Mỹ, châu Á, châu Âu và Trung Đông trong vài tuần tới với ba tùy chọn màu sắc phối hợp cùng Pantone gồm Black Beauty, Mountain View và Nuthatch.