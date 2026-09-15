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Số hóa - Xe

Google Maps biết nơi bạn sắp đến đông hay vắng thế nào

Google Maps có thể cho biết một nhà hàng, quán cà phê hay điểm vui chơi đang đông hay vắng nhờ dữ liệu vị trí được tổng hợp và ẩn danh từ người dùng.

Thiên Trang (TH)
Google Maps biết nơi bạn sắp đến đông hay vắng thế nào

Mỗi khi tìm kiếm một địa điểm trên Google Maps, người dùng thường quan tâm đến nhiều thông tin hơn tên, địa chỉ hay giờ mở cửa. Ứng dụng còn có thể hiển thị thời điểm nơi đó thường đông khách, mức độ đông đúc hiện tại và đôi khi cả thời gian chờ dự kiến. Những dữ liệu này giúp người dùng cân nhắc có nên ghé ngay hay lựa chọn một khung giờ khác, đặc biệt với các nhà hàng, quán cà phê, trung tâm mua sắm hoặc điểm tham quan đông người.

Google Maps có thể hiển thị mức độ đông đúc hiện tại và thời điểm địa điểm thường đông khách.

Theo Google, những thông tin này được tạo ra dựa trên dữ liệu vị trí đã được tổng hợp và ẩn danh từ người dùng bật tính năng Timeline. Thay vì biết chính xác từng cá nhân đang ở đâu, hệ thống phân tích dữ liệu ghé thăm từ nhiều người để ước tính mức độ phổ biến của một địa điểm. Từ đó, Google Maps có thể đưa ra đánh giá như "đông hơn bình thường" dựa trên sự tương quan với những khoảng thời gian trước đó.

Một trong những công cụ trực quan nhất là biểu đồ Popular Times, cho thấy địa điểm thường đông vào những giờ nào trong ngày. Hệ thống dựa trên dữ liệu ghé thăm trung bình trong vài tháng gần đây, sau đó so sánh từng khung giờ với thời điểm có lượng khách cao nhất trong tuần. Khi có đủ dữ liệu, Google Maps cũng có thể cập nhật tình trạng đông đúc theo thời gian thực và ước tính thời gian khách thường ở lại địa điểm dựa trên các lượt ghé thăm trong những tuần gần nhất. Vì vậy, thông tin về mức độ đông hay thời gian chờ trên bản đồ không nhất thiết do chủ cửa hàng hoặc nhà hàng trực tiếp cung cấp.

Biểu đồ Popular Times giúp người dùng lựa chọn thời điểm ghé địa điểm dựa trên dữ liệu tổng hợp từ các lượt ghé thăm trước đó. (Ảnh: Androidauthority)

Google còn áp dụng cơ chế tương tự ở quy mô lớn hơn với tính năng Khu vực đông đúc (Busy Area). Thay vì đánh giá một địa điểm riêng lẻ, Maps có thể tổng hợp dữ liệu từ nhiều cửa hàng, nhà hàng, công viên và điểm vui chơi nằm gần nhau để xác định một khu vực đang nhộn nhịp đến mức nào. Cách tiếp cận này hữu ích tại các khu phố mua sắm, khu du lịch hoặc những địa điểm tập trung nhiều hoạt động, nơi người dùng muốn biết tình trạng chung trước khi di chuyển.

Tuy nhiên, Google Maps không cho biết chính xác có bao nhiêu người đang hiện diện tại một địa điểm. Chỉ số được hiển thị mang tính tương đối, phản ánh mức độ đông so với hoạt động thông thường được hệ thống ghi nhận trong thời gian gần đây. Google cũng không áp dụng dữ liệu đông đúc cho nhà riêng hoặc căn hộ. Để hạn chế nguy cơ nhận diện cá nhân, dữ liệu được xử lý theo hướng tổng hợp, ẩn danh và sử dụng kỹ thuật bảo vệ quyền riêng tư như differential privacy. Nếu lượng dữ liệu thu thập được không đủ để đưa ra một đánh giá vừa hữu ích vừa bảo đảm tính ẩn danh, Google sẽ không hiển thị thông tin về mức độ đông đúc. Do đó, không phải mọi địa điểm trên Google Maps đều có biểu đồ Popular Times hoặc thời gian chờ.

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Một trong những thiết lập đáng kiểm tra đầu tiên là chế độ Vệ tinh. Thay vì hiển thị giao diện bản đồ thông thường với đường phố, tên địa điểm và tuyến đường, chế độ này sử dụng hình ảnh vệ tinh để tái hiện khu vực theo dạng ảnh thực tế. Google lưu ý rằng chế độ Vệ tinh có thể sử dụng nhiều dữ liệu di động hơn và tác động đến thời lượng pin. Với nhu cầu tìm đường thông thường, bản đồ Mặc định thường đã cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết và dễ quan sát hơn. Để chuyển đổi, người dùng chỉ cần mở Google Maps, nhấn biểu tượng Loại bản đồ ở góc trên bên phải màn hình rồi chọn Mặc định thay cho Vệ tinh. Mức pin tiết kiệm được sẽ phụ thuộc vào thiết bị, thời gian sử dụng và điều kiện mạng, vì vậy đây không phải giải pháp giúp điện thoại tăng thời lượng pin một cách đột biến. Dù vậy, khi phải dùng Google Maps liên tục trong nhiều giờ, chẳng hạn trên những cung đường xa hoặc khu vực khó tìm chỗ sạc, hạn chế các tính năng không thực sự cần thiết vẫn có thể mang lại lợi ích.

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