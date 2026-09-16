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[GALLERY] Volkswagen Mission Efficiency - xe điện chạy hơn 660 km, pin 54 kWh

Số hóa - Xe

[GALLERY] Volkswagen Mission Efficiency - xe điện chạy hơn 660 km, pin 54 kWh

Volkswagen Mission Efficiency được phát triển dựa trên ôtô điện ID. Polo, đạt phạm vi hoạt động thực tế hơn 600 km với bộ pin nhỏ, có dung lượng chỉ 54 kWh.

Tâm Võ
Tốc độ luôn mang lại cảm giác phấn khích nhưng Volkswagen cho rằng khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng có thể làm được điều tương tự. Thương hiệu Đức vừa tạo ra một mẫu xe concept siêu tiết kiệm mới, mang phong cách và tinh thần của Volkswagen XL1 từng trình làng vào năm 2013. Những con số về phạm vi hoạt động của mẫu xe concept này thực sự ấn tượng.
Tốc độ luôn mang lại cảm giác phấn khích nhưng Volkswagen cho rằng khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng có thể làm được điều tương tự. Thương hiệu Đức vừa tạo ra một mẫu xe concept siêu tiết kiệm mới, mang phong cách và tinh thần của Volkswagen XL1 từng trình làng vào năm 2013. Những con số về phạm vi hoạt động của mẫu xe concept này thực sự ấn tượng.
Mang cái tên Volkswagen Mission Efficiency, mẫu coupe 2+2 mang kiểu dáng hình giọt nước này có phần đầu xe không thực sự đặc biệt. Tuy nhiên, phần thân kéo dài và thu hẹp dần về phía sau mới là điểm nhấn của mẫu xe này.
Mang cái tên Volkswagen Mission Efficiency, mẫu coupe 2+2 mang kiểu dáng hình giọt nước này có phần đầu xe không thực sự đặc biệt. Tuy nhiên, phần thân kéo dài và thu hẹp dần về phía sau mới là điểm nhấn của mẫu xe này.
Hình dáng khí động học này cùng bộ lốp siêu mỏng, kích cỡ 155, giúp Volkswagen Mission Efficiency đạt hệ số lực cản không khí chỉ 0,158 Cd. Con số này thậm chí còn thấp hơn cả mức 0,197 Cd của Lucid Air - mẫu xe sản xuất thương mại có tính khí động học hiệu quả nhất đang được bán trên thị trường.
Hình dáng khí động học này cùng bộ lốp siêu mỏng, kích cỡ 155, giúp Volkswagen Mission Efficiency đạt hệ số lực cản không khí chỉ 0,158 Cd. Con số này thậm chí còn thấp hơn cả mức 0,197 Cd của Lucid Air - mẫu xe sản xuất thương mại có tính khí động học hiệu quả nhất đang được bán trên thị trường.
Bên dưới lớp vỏ, Mission Efficiency về cơ bản chính là ID. Polo - một mẫu xe hatchback thuần điện sử dụng nền tảng MEB+ của Volkswagen. Mẫu xe này dùng 1 mô-tơ điện nằm trên cầu trước, tạo ra công suất tối đa 133 mã lực. Do đó, thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h của xe không mấy ấn tượng, lên đến 9 giây.
Bên dưới lớp vỏ, Mission Efficiency về cơ bản chính là ID. Polo - một mẫu xe hatchback thuần điện sử dụng nền tảng MEB+ của Volkswagen. Mẫu xe này dùng 1 mô-tơ điện nằm trên cầu trước, tạo ra công suất tối đa 133 mã lực. Do đó, thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h của xe không mấy ấn tượng, lên đến 9 giây.
Đáng chú ý là Volkswagen Mission Efficiency sử dụng bộ pin có dung lượng khả dụng chỉ 54 kWh đặt dưới sàn xe. Đây vốn là bộ pin 52 kWh của Volkswagen ID. Polo nhưng đã loại bỏ vùng đệm an toàn giúp kéo dài tuổi thọ pin để bổ sung thêm 2,9 kWh vào dung lượng.
Đáng chú ý là Volkswagen Mission Efficiency sử dụng bộ pin có dung lượng khả dụng chỉ 54 kWh đặt dưới sàn xe. Đây vốn là bộ pin 52 kWh của Volkswagen ID. Polo nhưng đã loại bỏ vùng đệm an toàn giúp kéo dài tuổi thọ pin để bổ sung thêm 2,9 kWh vào dung lượng.
Volkswagen ID. Polo đạt mức tiêu thụ khoảng 8,6 km/kWh khi được trang bị bộ pin 52 kWh. Con số tương ứng của Mission Efficiency là 10,3 km/kWh dù thấp hơn 138 mm và dài hơn 722 mm so với ID. Polo. Trong một hành trình thực tế dài 1.278 km từ trụ sở của Volkswagen ở Wolfsburg (Đức) đến Vienna (Áo), xe đạt phạm vi hoạt động chỉ 663 km sau một lần sạc đầy pin.
Volkswagen ID. Polo đạt mức tiêu thụ khoảng 8,6 km/kWh khi được trang bị bộ pin 52 kWh. Con số tương ứng của Mission Efficiency là 10,3 km/kWh dù thấp hơn 138 mm và dài hơn 722 mm so với ID. Polo. Trong một hành trình thực tế dài 1.278 km từ trụ sở của Volkswagen ở Wolfsburg (Đức) đến Vienna (Áo), xe đạt phạm vi hoạt động chỉ 663 km sau một lần sạc đầy pin.
Các kỹ sư cũng bổ sung một tấm pin quang điện công suất 370 W trên kính xe, được cho là có thể bổ sung 30 km vào phạm vi hoạt động mỗi ngày trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Những giải pháp tăng hiệu suất tiêu thụ năng lượng khác được áp dụng để đạt được thành tích này bao gồm phanh sau cơ điện, giúp giảm trọng lượng bằng cách loại bỏ đường ống và dầu thủy lực.
Các kỹ sư cũng bổ sung một tấm pin quang điện công suất 370 W trên kính xe, được cho là có thể bổ sung 30 km vào phạm vi hoạt động mỗi ngày trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Những giải pháp tăng hiệu suất tiêu thụ năng lượng khác được áp dụng để đạt được thành tích này bao gồm phanh sau cơ điện, giúp giảm trọng lượng bằng cách loại bỏ đường ống và dầu thủy lực.
Nền tảng của ID. Polo được phủ bên trên bằng kết cấu nhôm, trong khi cửa xe, nắp cốp và nắp ca-pô được làm từ vật liệu tổng hợp CFRP. Bên trong, xe không có màn hình thông tin giải trí hay hệ thống loa với ý tưởng rằng điện thoại thông minh và một chiếc loa Bluetooth di động có thể đảm nhiệm chức năng tương tự.
Nền tảng của ID. Polo được phủ bên trên bằng kết cấu nhôm, trong khi cửa xe, nắp cốp và nắp ca-pô được làm từ vật liệu tổng hợp CFRP. Bên trong, xe không có màn hình thông tin giải trí hay hệ thống loa với ý tưởng rằng điện thoại thông minh và một chiếc loa Bluetooth di động có thể đảm nhiệm chức năng tương tự.
Khả năng Volkswagen có đưa Mission Efficiency lên dây chuyền sản xuất thương mại là rất thấp. Tuy nhiên, những ý tưởng như hệ thống phanh sau không sử dụng chất lỏng có thể được áp dụng trên các mẫu ô tô điện thương mại của Volkswagen trong tương lai.
Khả năng Volkswagen có đưa Mission Efficiency lên dây chuyền sản xuất thương mại là rất thấp. Tuy nhiên, những ý tưởng như hệ thống phanh sau không sử dụng chất lỏng có thể được áp dụng trên các mẫu ô tô điện thương mại của Volkswagen trong tương lai.
Video: Giới thiệu Volkswagen Mission Efficiency chạy điện mới.
Tâm Võ
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